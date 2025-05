'मुझे मुसलमानों से बहुत प्यार है...' ऑपरेशन सिंदूर के बाद ममता कुलकर्णी का बड़ा बयान, बोलीं- पाकिस्तान से आते थे 50 खत

Mamta Kulkarni Muslim: 53 साल की ममता कुलकर्णी (Mamta Kulkarni) ने ऐसा बयान दे दिया है जो उन्हें मुसीबत में ला सकता है. एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है. दूसरी तरफ एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान से भरपूर प्यार मिलता रहा है. वो मुस्लिमों से प्यार तो करती हैं लेकिन आतंकियों से नहीं. ये बयान अब लोगों का ध्यान खींच रहा है और देखते ही देखते वायरल हो गया.

मुसलमानों से बहुत प्यार है

ममता कुलकर्णी ने ये बातें आईएनएस से बात करते हुए कही. एक्ट्रेस ने कहा- 'देखिए मुझे मुसलमानों से बहुत प्यार है. उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है. मेरी साधना 25 साल रही. मैंने दुबई में एक जगह बैठकर तप किया था. शांति मिली और प्यार मिला.'

Delhi: Sadhvi Mamta Kulkarni says, "I have a lot of love for Muslims. And they have given me a lot of love in return. My spiritual practice spanned 25 years, and I received immense peace and love, especially during my time in Dubai, where I meditated at one place. When I was a… pic.twitter.com/AxOxWRsATN

— IANS (@ians_india) May 30, 2025