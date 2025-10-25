श्रीदेवी के बहुत बड़े फैन है करण जौहर, बताया- जान्हवी कपूर को लेकर क्यों है इतने प्रोटेक्टिव?

Karan Johar: बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस फिल्म निर्माता करण जौहर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. हाल ही में करण ने टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में बताया कि जान्हवी कपूर को लेकर वे इतना प्रोटेक्टिव क्यों हैं.
Karan Johar: बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस फिल्म निर्माता करण जौहर ने हाल ही में अभिनेत्री जान्हवी कपूर के साथ अपने भावनात्मक जुड़ाव के बारे में खुलकर बात की. हाल ही में वह टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में बतौर गेस्ट पहुंचे थे. इस दौरान उनके साथ अभिनेत्री जान्हवी कपूर भी मौजूद थीं. टॉक शो 'के लेटेस्ट एपिसोड में करण जौहर ने बताया कि वह जान्हवी कपूर को लेकर इतने प्रोटेक्टिव क्यों हैं.
श्रीदेवी के बहुत बड़े फैन है करण जौहर
करण जौहर ने श्रीदेवी के साथ अपनी यादों को शेयर किया. उन्होंने बताया कि वह श्रीदेवी के बहुत बड़े फैन हैं. उन्होंने बताया कि बचपन से ही श्रीदेवी के स्टारडम से वह बहुत प्रभावित थे. करण ने श्रीदेवी को भारतीय फिल्म उद्योग की सबसे प्रेरणादायक शख्सियतों में से एक बताया. करण ने कहा, 'जान्हवी को इतना प्रोटेक्ट करना मेरी श्रीदेवी के प्रति दीवानगी का नतीजा है. ऐसा लगता है कि उनकी मां ने मुझे अपनी भावनाएं विरासत में सौंप दी हैं जैसे मेरी जिम्मेदारी हो कि उनकी बेटी को हर आंच से बचाऊं.'
करण ने श्रीदेवी से पहली मुलाकात को किया याद
इसके बाद होस्ट काजोल ने श्रीदेवी से अपनी पहली मुलाकात को भी याद किया. उन्होंने कहा, “मैं 19 साल की थी और फिल्म सिटी में बाजीगर की शूटिंग कर रही थी, जब मैंने सुना कि श्रीदेवी पास में ही हैं. मैंने घबराकर अपने पिता को फोन किया और उन्हें तुरंत आने को कहा, क्योंकि मैं उनसे मिलना चाहती थी. मैं उनकी वैन के बाहर खड़ी रही और उनसे कहा, ‘आप ही एकमात्र ऐसी इंसान हैं जो मुझे अद्भुत लगती हैं. अगर आप कभी एक्टिंग स्कूल खोलेंगी तो मैं आपकी पहली छात्रा बनूंगी.’
इसके बाद करण जौहर ने खुलासा किया कि वह और काजोल दोनों ही हमेशा से श्रीदेवी के प्रशंसक रहे हैं. उन्होंने कहा, “हम उनसे प्यार करते हैं. काजोल और मेरा एक छोटा सा ग्रुप है, जहां पर हम उनसे जुड़ी यादें शेयर करते रहते हैं." इस दौरान जान्हवी कपूर थोड़ा इमोशनल हो गईं. टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहा है. इसका नया एपिसोड हर गुरुवार को प्रसारित किया जाता है. (एजेंसी)
