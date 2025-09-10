'1900 करोड़ दे दिए और कितना चाहिए...' संजय कपूर की विधवा वाइफ प्रिया का करिश्मा कपूर को जवाब, 30000 करोड़ पर छिड़ी महाभारत
'1900 करोड़ दे दिए और कितना चाहिए...' संजय कपूर की विधवा वाइफ प्रिया का करिश्मा कपूर को जवाब, 30000 करोड़ पर छिड़ी महाभारत

एक्स और दिवंगत हसबैंड संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर करिश्मा कपूर ने दोनों बच्चों की तरफ से हाई कोर्ट में अपील की थी. ऐसे में प्रिया ने कोर्ट में कुछ ऐसा कह दिया कि उनका बयान मिनटों में वायरल हो गया.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 10, 2025, 05:43 PM IST
करिश्मा कपूर, संजय कपूर और प्रिया
करिश्मा कपूर, संजय कपूर और प्रिया

Karisma Kapoor on Sunjay Kapur Property: संजय कपूर की मौत के बाद उनकी 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के बंटवारे का मैटर फंसा हुआ है. ऐसे में करिश्मा कपूर ने अपने दोनों बच्चों समायरा और कियान की तरफ से संपत्ति पर हक के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जिसके बाद कोर्ट में संजय कपूर की तीसरी विधवा बीवी प्रिया ने करिश्मा कपूर के वकील को ऐसा जवाब दिया कि वो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

दोनों ने लगाए आरोप

बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने करिश्मा कपूर की याचिका पर सुनवाई की जो उनके बच्चों समायरा और कियान की तरफ से थी. इस याचिका में करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों ने अपने पिता की 30 हजार करोड़ की संपत्ति में हिस्सा मांगा था.करिश्मा कपूर के बच्चों की तरफ से ये केस सीनियर वकील महेश जेठमलानी प्रजेंट कर रहे थे तो वहीं प्रिया की तरफ से राजीव नायर और श्रेयल तेत्रन. इस हियरिंग में दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर कई आरोप लगाए गए. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने की.

30,000 करोड़ की संपत्ति के लिए जंग... पिता संजय कपूर की दौलत के लिए करिश्मा कपूर के बच्चों ने उठाया बड़ा कदम, अब क्या हगा आगे?

 

और कितना चाहिए...

इस सुनवाई के दौरान प्रिया ने अपनी कानूनी टीम के जरिए दावा किया कि ये मुकदमा विचार करने वाला है ही नहीं. प्रिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि समायरा और कियान को मुकदमा दायर करने के पहले ही ट्रस्ट से 1900 करोड़ की संपत्ति दी गई थी. रानी कपूर ट्रस्ट से, जो कपूर परिवार का ट्रस्ट है. प्रिया के दावे को आगे बढ़ाते हुए उनके वकील ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उनके लिए कितना पैसा पर्याप्त होगा. इसके साथ ही प्रिया ने दावा किया कि मुकदमा दायर करने के सिर्फ पांच दिन पहले बताया गया. उसके बाद लहजा बदल जाता है. आप कहते हैं कि आपको संपत्ति से कुछ नहीं मिला. इसके साथ ही कानूनी टीम के जरिए प्रिया ने मृतक की आत्मा के प्रति सहानुभूति का भी आग्रह किया.

 

 

 

 

 

 

 

 

