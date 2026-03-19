गेरुआ कपड़े, चंदन टीका को भूलीं ममता कुलकर्णी, संन्यासी जीवन भूल दिखाया ग्लैमरस लुक; दोस्तों संग पहुंचीं गोवा

Mamta Kulkarni Modern Look Goa Video: साल 2025 के महाकुंभ में गेरुआ चोला पहन संन्यासी जीवन अपनाने को लेकर चर्चा में रहीं ममता कुलकर्णी एक बार फिर अपने बदले अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं. दरअसल, वो अपने दोस्तों के साथ गोवा में छुट्टियां मना रही हैं. जहां एक बार फिर से वो अपने पुराने लुक में दिख रही हैं. ममता भगवा वस्त्रों में बिल्कुल नहीं दिख रहीं. अपने कुछ दोस्तों के साथ गोवा वाले ट्रिप पर हैं जिसमें ममता अपने पुराने अवतार में दिख रही हैं. हाल ही में ममता टीवी शो पर भी नजर आई थीं. करीब 25 साल बाद कमबैक करते हुए ममता कुलकर्णी पिछले दिनों 'लाफ्टर शेफ 3' के सेट पर दिखी थीं. खैर, अब ममता का नया अंदाज सोशल मीडिया पर देखकर कई लोग हैरान दिख रहे हैं.

गोवा ट्रिप पर स्टाइलिश अंदाज में दिखीं ममता

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वायरल हो रहे लेटेस्ट वीडियो में ममता कुलकर्णी अपने भगवा वस्त्रों को छोड़ स्टाइलिश जंप सूट में दिख रही हैं. खुले हुए बाल और आंखों पर काला चश्मा लगाए ममता अपनी गर्ल गैंग के साथ गोवा की ट्रिप पर जाती दिखती हैं. वीडियो में वह अपने दोस्तों से मिलवाती हैं और कहती हैं कि हम गोवा जा रहे हैं. इस दौरान वह काफी मस्ती के मूड नजर आती हैं. वहीं हाल में वह लंबे समय बाद पहली बार टीवी पर दिखी थीं. वह मास्टर शेफ 3 के सेट पर आई थीं.

बीते साल ममता कुलकर्णी ने तब सबको चौंका दिया था जब वह अचानक से साध्वी के रूप में महाकुंभ में पहुंच गई थीं. अपने पुराने वीडियोज में वह गेरुआ कपड़े, माथे पर चंदन टीका लगाए और फूल-मालाओं की ढेर पर बैठी दूध से स्नान करती दिखीं. वह ममता कुलकर्णी से यमाई ममता नंदगिरी भी बन गईं थी. उन्होंने भारत आने के बाद कहा था कि वह महाकुंभ के लिए ही वह भारत आईं हैं. इसके पहले कई सालों तक वह तपस्या में थीं. इसके बाद उन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर भी बनाया गया, लेकिन बाद में इस पर विवाद हो गया था.