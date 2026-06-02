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Hindi Newsबॉलीवुडरवीना टंडन की मां के घर 25 लाख की चोरी, हीरों के जेवर और घड़ियां भी गायब; घर में काम करने वाली महिला गिरफ्तार

रवीना टंडन की मां के घर 25 लाख की चोरी, हीरों के जेवर और घड़ियां भी गायब; घर में काम करने वाली महिला गिरफ्तार

रवीना टंडन के घर में चोरी होने की खबर है. मुंबई की जुहू पुलिस ने रवीना टंडन की मां के घर से करीब 25 लाख रुपये की कीमती ज्वेलरी और महंगी घड़ियां चुराने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jun 02, 2026, 03:15 PM IST
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रवीना टंडन की मां के घर 25 लाख की चोरी, हीरों के जेवर और घड़ियां भी गायब; घर में काम करने वाली महिला गिरफ्तार

बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन की मां के घर से करीब 25 लाख रुपए के गहने और महंगी घड़ियां चोरी होने के मामले में मुंबई पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी महिला कई सालों से परिवार के संपर्क में थी, और उसने धीरे-धीरे परिवार का विश्वास जीतकर इस वारदात को अंजाम दिया. मुंबई पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार की गई महिला का नाम राशि छाबड़िया है और उसकी उम्र 47 वर्ष बताई जा रही है. पुलिस जांच में सामने आया है कि राशि साल 2020 से टंडन परिवार के संपर्क में थी. 

रवीना टंडन की मां के गहने-घड़ियां चोरी

वह एक्ट्रेस की मां वीणा टंडन की देखभाल के लिए घर आती-जाती थी, जिसके चलते वह परिवार के भरोसेमंद लोगों में शामिल हो चुकी थी. वह खाना बनाने से लेकर वीणा टंडन की देखभाल तक सभी काम करती थी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि समय के साथ आरोपी महिला ने परिवार का भरोसा जीता. इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए उसने कथित तौर पर घर में रखे कीमती सामान पर नजर रखी और मौका पाकर गहनों के साथ दो महंगी घड़ियां भी चुरा लीं.

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मामले का खुलासा तब हुआ, जब परिवार ने लॉकर की जांच की और पाया कि उसमें रखे गहने और घड़ियां गायब हैं. इसके बाद घर में आने-जाने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटाई गई और राशि छाबड़िया से भी पूछताछ की गई. हालांकि शुरुआती पूछताछ में उसने चोरी में किसी भी तरह की भूमिका होने से साफ इनकार कर दिया.

आरोपी केयरटेकर महिला गिरफ्तार

लेकिन जब उससे दोबारा पूछताछ की गई, तो उसने चोरी की गई महंगी घड़ियां वापस कर दीं और साथ ही बताया कि बाकी गहने उसने जगदीश नाम के एक व्यक्ति को दे दिए हैं और उन्हें भी वह जल्द लौटा देगी.

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वहीं रवीना टंडन की बात करें तो, वह इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर चर्चा में है. यह एक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन अहमद खान ने किया है. रवीना टंडन के अलावा फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, दिशा पाटनी, लारा दत्ता समेत कई सितारे मौजूद हैं. इस फिल्म का म्यूजिक मीट ब्रदर्स ने तैयार किया है. यह फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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About the Author
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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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