26 की उम्र में करण जौहर ने लूज कर दी थी वर्जिनिटी, क्या सही में जाह्नवी कपूर की फैमिली में किसी से था संबंध?

Karan Joharn काजोल और ट्विंकल के शो में पहुंचे. इस दौरान फिल्म मेकर ने ऐसा खुलासा किया जिसे जानने के बाद जाह्नवी कपूर के हैरान रह गईं.
Karan Johar Lost Virginity: फिल्म इंडस्ट्री के नामचीन फिल्म मेकर और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर ने काजोल और ट्विंकल के शो में आकर ऐसी बात बोल दी कि उनका बयान आग लगा रहा है. करण ने कहा कि वो 26 साल की उम्र में वर्जिनिटी खो चुके थे और जाह्नवी कपूर के परिवार के किसी सदस्य के साथ संबंध थे. करण जौहर का ये बयान मिनटों में वायरल हो गया.
करण जौहर का खुलासा
काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में करण जौहर जाह्नवी कपूर के साथ आए. इस दौरान जाह्नवी कपूर ने करण जौहर को ट्रुथ और डेयर के लिए चैलेंज किया और कहा कि वो कुछ ऐसा रिवील करें तो जो स्कैंडल हो. एक्ट्रेस ने करण से कहा कि वो कुछ बताए. जिसमें कुछ झूठ बोलो.हम लोग गेस करके बताएंगे कि क्या झूठ है और क्या सच.इसके बाद करण जौहर ने जाह्नवी कपूर से कुछ ऐसा कह दिया कि वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए.
26 साल की उम्र में लूज कर दी थी वर्जिनिटी
जाह्नवी के सवाल का जवाब देते हुए करण जौहर ने कहा- मैं जब 26 साल का था तो वर्जिनिटी खो दी थी. मैं तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के साथ इंटीमेसी में था.करण का जवाब सुनते ही जाह्नवी हैरान रह गईं तो वहीं काजोल और ट्विंकल हंसने लगी. इसके बाद करण ने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि मैंने 26 साल में वर्जिनिटी खो दी थी ये सच है और बाकी सब झूठ है.
जाह्नवी ने करण संग किया काफी काम
जाह्नवी कपूर और करण की बात करें तो दोनों ने साथ में काफी काम किया है. इन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू 'धड़क' फिल्म से किया था जो करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी थी. इसमें जाह्नवी के अलावा ईशान खट्टर थे. ये फिल्म कमर्शियल हिट हुई थी. इसके बाद जाह्नवी ने करण के साथ 'गुंजन सक्सेना', 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में स्पेशल गेस्ट थीं. इसके अलावा हाल ही में करण के साथ 'मिस्टर और मिसेज माही' में नजर आई थीं.
