'हर म्यूजिक फिल्म सैयारा नहीं होती...' बिग बजट फिल्मों के फेल होने पर बचाव में उतरे करण जौहर, बोले- बॉक्स ऑफिस का कोई रूल नहीं

Karan Johar हाल ही में एक इवेंट में पहुंचे. जहां पर करण जौहर ने बड़े बजट की फिल्मों के फ्लॉप होने पर खुलकर बात की. साथ ही ये भी कहा कि जरूरी नहीं है कि हर फिल्म 'सैयारा' जैसी हो जाए.
Karan Johar on Big Budget Film Failure: फिल्म इंडस्ट्री में बिद बजट फिल्मों का ट्रेंड तो कई साल से और ज्यादा बढ़ गया है. 100-200 करोड़ की फिल्म तो आम बात हो गई है. लेकिन, साल 2025 बॉक्स ऑफिस उन फिल्मों के लिए सबसे बुरा साबित हुआ जो मेगा बजट फिल्में थी. कई फिल्मों का तो इतना बुरा हाल हुआ कि मेकर्स का करोड़ों का नुकसान तक हो गया. ऐसे में छोटे बजट की फिल्मों ने कमाल कर दिखाया. इन सबसे बीच करण जौहर ने बिग बजट फिल्मों के फेल होने का बचाव किया है. साथ ही ये भी कहा कि हर म्यूजिकल फिल्म 'सैयारा' की तरह हिट नहीं हो जाती है.
हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है
करण जौहर हाल ही में एक इवेंट में आए थे. करण ने कहा- 'ऐसा कुछ नहीं है सर. हर फिल्म की अपनी एक डेस्टिनी होती है. कई बार तो ऐसा होता है कि फिल्म में कई बड़े सितारे होते है और वो चल जाती है. हर एक्टर को समझना होगा कि उसे भी फिल्म के विजन को लेकर अपना कंट्रीब्यूशन भी करना है. अगर आपको लगता है कि यंग एक्टर्स ले ले लेगें और फिल्म चल जाएगी तो ऐसा भी नहीं है. कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की फिल्म भी चलती नहीं है. तो आप कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते.'
कई फिल्मों ने किया बेहतरीन
करण जौहर ने आगे कहा- 'अलग तरह की फिल्में और एक्सपीरियंसेज होते हैं. कई बार फिल्में ऐसी होती हैं जो अपने नैरिटव बार-बार बदलती हैं. आजकल, कई म्यूजिकल फिल्में न्यूकमर्स के साथ रिलीज हुई. लेकिन, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी सैयारा की तरह हिट हो गईं. एनिमेशन फिल्में जैसे महावतार नरसिम्हा आई और बेहतरीन किया.'
बॉक्स ऑफिस का कोई रूल नहीं
'बेसिकली बॉक्स ऑफिस का कोई रूल नहीं है. आपको कहानियां बनानी होगीं, अलग तरीके से उसके बाद वो फिल्म आपकी होगी. ये आडियंस को फैसला करना है वो उसे प्यार, बिजनेस और इज्जत देते हैं या फिर नहीं है. दर्शक भगवान हैं उन्हें फैसला करना होता है.'
