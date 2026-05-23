Advertisement
trendingNow13226854
Hindi Newsबॉलीवुडअब कोई भी आलिया-करीना की नकल नहीं करना चाहता, करण जौहर ने बताया खत्म हो रहा है बॉलीवुड फैशन का क्रेज

'अब कोई भी आलिया-करीना की नकल नहीं करना चाहता', करण जौहर ने बताया खत्म हो रहा है बॉलीवुड फैशन का क्रेज

करण जौहर ने कहा कि पहले बॉलीवुड फैशन और स्टाइल का सबसे बड़ा ट्रेंडसेटर था, लेकिन अब लोग आलिया भट्ट, करीना कपूर या दीपिका पादुकोण को कॉपी नहीं करना चाहते. आज की पीढ़ी अपनी अलग पहचान और यूनिक स्टाइल बनाना ज्यादा पसंद करती है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 23, 2026, 05:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'अब कोई भी आलिया-करीना की नकल नहीं करना चाहता', करण जौहर ने बताया खत्म हो रहा है बॉलीवुड फैशन का क्रेज

हमेशा से ही फैंस अपने पसंदीदा स्टार्स को कॉपी करते हैं. अपने फेवरेट स्टार्स की तरह कपड़े पहनना, हेयरस्टाइल बनवाना और फैशन का क्रेज था. जब सलमान खान की फिल्म 'तेरे नाम' आई थी उसके बाद युवाओं में उसी हेयरस्टाइल का क्रेज देखने को मिला था. वहीं, अनुष्का शर्मा की शादी के बाद पेस्टल रंग के ब्राइडल लुक भी काफी ट्रेंड में आए थे. लेकिन अब समय बदल चुका है और लोग अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं. ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बात करण जौहर ने कही है. 

बॉलीवुड अब ट्रेंड सेट नहीं करता

हाल ही में शंतनु के शो 'द बार्बरशॉप' में बातचीत के दौरान करण जौहर ने कहा, 'पहले बॉलीवुड फैशन और स्टाइल का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता था, लेकिन अब लोग किसी स्टार जैसा दिखना नहीं चाहते. लेकिन आजकल लोग सोचते हैं कि अगर कोई ड्रेस पहले करीना कपूर, आलिया भट्ट या दीपिका पादुकोण पहन चुकी हैं, तो वे वही चीज दोबारा नहीं पहनना चाहते. लोगों को अब कॉपी कहलाना पसंद नहीं है और हर कोई अपनी अलग इमेज बनाना चाहता है.'

करण जौहर आगे कहते हैं, 'अब लोगों की पसंद और सोच दोनों बदल गई हैं. पहले जहां लोग सेलिब्रिटीज को देखकर फैशन फॉलो करते थे, वहीं अब वे यूनिक और एक्सक्लूसिव चीजें पसंद करते हैं.' उन्होंने ये भी कहा कि आज की जनरेशन खुद को खास महसूस कराना चाहती है. लोग चाहते हैं कि जो कपड़े या डिजाइन वे पहनें, वह दूसरों से बिल्कुल अलग हो और उसी वजह से फैशन इंडस्ट्री में भी कस्टमाइजेशन का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है.

Add Zee News as a Preferred Source

बदल गई लोगों की सोच: करण जौहर 

करण ने मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का उदाहरण देते हुए बताया कि कई लोग डिजाइनर आउटफिट बनवाते समय साफ कहते हैं कि वे वही कपड़े नहीं पहनना चाहते जो किसी बड़े स्टार ने पहले पहने हों. लोग अब अपने लिए अलग डिजाइन, अलग स्टाइल और खास ट्रीटमेंट चाहते हैं. उनका मानना है कि जब वे पैसे खर्च कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसी चीज मिलनी चाहिए जो किसी और के पास न हो. यही वजह है कि एक्सक्लूसिव फैशन की डिमांड बढ़ती जा रही है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो करण जौहर इन दिनों अपनी नई फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ की सफलता को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म का निर्देशन विवेक सोनी ने किया है, जिन्होंने इससे पहले ‘मीनाक्षी सुंदरेश्वर’ बनाई थी. फिल्म को धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले करण जौहर, आदर पूनावाला, अपूर्व मेहता, सोमन मिश्रा और मारिज्के डिसूजा ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. फिल्म रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर भी चर्चा में बनी हुई है.

फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ में अनन्या पांडे और लक्ष्य मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं. यह फिल्म 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. ट्रेलर में लक्ष्या आरव और अनन्या पांडे चांदनी के किरदार में दिखाई दिए हैं. कहानी कॉलेज के दिनों से शुरू होती है, जहां दोनों के बीच प्यार पनपता है. फिल्म में रोमांस, इमोशन और यंग लव स्टोरी को खास अंदाज में दिखाया गया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Karan Johar

Trending news

राज्यसभा के उस जादुई आंकड़े से सिर्फ 24 कदम दूर है NDA; क्या 18 जून को पलटेगी बाजी?
Rajyasabha
राज्यसभा के उस जादुई आंकड़े से सिर्फ 24 कदम दूर है NDA; क्या 18 जून को पलटेगी बाजी?
वैज्ञानिकों की डरावनी रिपोर्ट: भारत में 'Silent Killer' गर्मी का अलर्ट!
Silent Killer
वैज्ञानिकों की डरावनी रिपोर्ट: भारत में 'Silent Killer' गर्मी का अलर्ट!
बंगाल में बकरीद की छुट्टी 28 मई को, शुभेंदु अधिकारी ने बदला ममता बनर्जी का फैसला
Bakrid
बंगाल में बकरीद की छुट्टी 28 मई को, शुभेंदु अधिकारी ने बदला ममता बनर्जी का फैसला
लेह चॉपर क्रैश में बाल-बाल बचे 3 सैन्य अधिकारी, मेजर जनरल ने मलबे के साथ ली सेल्फी!
Leh Helicopter Crash
लेह चॉपर क्रैश में बाल-बाल बचे 3 सैन्य अधिकारी, मेजर जनरल ने मलबे के साथ ली सेल्फी!
फेक कागजों से बनाया करोड़ों का साम्राज्य, ED की बड़ी कार्रवाई में अजय सहगल गिरफ्तार
corruption
फेक कागजों से बनाया करोड़ों का साम्राज्य, ED की बड़ी कार्रवाई में अजय सहगल गिरफ्तार
भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है दुनिया... रोजगार मेले में बोले PM मोदी
Rozgar Mela 2026
भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है दुनिया... रोजगार मेले में बोले PM मोदी
एस्सेल ग्रुप के100 साल पूरे होने पर बोले डॉ सुभाष चंद्रा, बताया सफलता का मंत्र
Dr Subhash Chandra
एस्सेल ग्रुप के100 साल पूरे होने पर बोले डॉ सुभाष चंद्रा, बताया सफलता का मंत्र
'स्टार्टअप माइंडसेट' के साथ एस्सेल ग्रुप ने पूरे किए कामयाबी के 100 साल!
Essel Group
'स्टार्टअप माइंडसेट' के साथ एस्सेल ग्रुप ने पूरे किए कामयाबी के 100 साल!
कमजोर हो सकती है देश की इकॉनमिक स्थिति...हरपाल सिंह ने भारत सरकार पर साधा निशाना
Punjab news
कमजोर हो सकती है देश की इकॉनमिक स्थिति...हरपाल सिंह ने भारत सरकार पर साधा निशाना
भारत आते ही 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री, सरकार लगा चुकी है बैन
Marco Rubio India Visit
भारत आते ही 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री, सरकार लगा चुकी है बैन