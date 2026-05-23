'अब कोई भी आलिया-करीना की नकल नहीं करना चाहता', करण जौहर ने बताया खत्म हो रहा है बॉलीवुड फैशन का क्रेज

हमेशा से ही फैंस अपने पसंदीदा स्टार्स को कॉपी करते हैं. अपने फेवरेट स्टार्स की तरह कपड़े पहनना, हेयरस्टाइल बनवाना और फैशन का क्रेज था. जब सलमान खान की फिल्म 'तेरे नाम' आई थी उसके बाद युवाओं में उसी हेयरस्टाइल का क्रेज देखने को मिला था. वहीं, अनुष्का शर्मा की शादी के बाद पेस्टल रंग के ब्राइडल लुक भी काफी ट्रेंड में आए थे. लेकिन अब समय बदल चुका है और लोग अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं. ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बात करण जौहर ने कही है.

बॉलीवुड अब ट्रेंड सेट नहीं करता

हाल ही में शंतनु के शो 'द बार्बरशॉप' में बातचीत के दौरान करण जौहर ने कहा, 'पहले बॉलीवुड फैशन और स्टाइल का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता था, लेकिन अब लोग किसी स्टार जैसा दिखना नहीं चाहते. लेकिन आजकल लोग सोचते हैं कि अगर कोई ड्रेस पहले करीना कपूर, आलिया भट्ट या दीपिका पादुकोण पहन चुकी हैं, तो वे वही चीज दोबारा नहीं पहनना चाहते. लोगों को अब कॉपी कहलाना पसंद नहीं है और हर कोई अपनी अलग इमेज बनाना चाहता है.'

करण जौहर आगे कहते हैं, 'अब लोगों की पसंद और सोच दोनों बदल गई हैं. पहले जहां लोग सेलिब्रिटीज को देखकर फैशन फॉलो करते थे, वहीं अब वे यूनिक और एक्सक्लूसिव चीजें पसंद करते हैं.' उन्होंने ये भी कहा कि आज की जनरेशन खुद को खास महसूस कराना चाहती है. लोग चाहते हैं कि जो कपड़े या डिजाइन वे पहनें, वह दूसरों से बिल्कुल अलग हो और उसी वजह से फैशन इंडस्ट्री में भी कस्टमाइजेशन का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है.

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बदल गई लोगों की सोच: करण जौहर

करण ने मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का उदाहरण देते हुए बताया कि कई लोग डिजाइनर आउटफिट बनवाते समय साफ कहते हैं कि वे वही कपड़े नहीं पहनना चाहते जो किसी बड़े स्टार ने पहले पहने हों. लोग अब अपने लिए अलग डिजाइन, अलग स्टाइल और खास ट्रीटमेंट चाहते हैं. उनका मानना है कि जब वे पैसे खर्च कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसी चीज मिलनी चाहिए जो किसी और के पास न हो. यही वजह है कि एक्सक्लूसिव फैशन की डिमांड बढ़ती जा रही है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो करण जौहर इन दिनों अपनी नई फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ की सफलता को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म का निर्देशन विवेक सोनी ने किया है, जिन्होंने इससे पहले ‘मीनाक्षी सुंदरेश्वर’ बनाई थी. फिल्म को धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले करण जौहर, आदर पूनावाला, अपूर्व मेहता, सोमन मिश्रा और मारिज्के डिसूजा ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. फिल्म रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर भी चर्चा में बनी हुई है.

फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ में अनन्या पांडे और लक्ष्य मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं. यह फिल्म 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. ट्रेलर में लक्ष्या आरव और अनन्या पांडे चांदनी के किरदार में दिखाई दिए हैं. कहानी कॉलेज के दिनों से शुरू होती है, जहां दोनों के बीच प्यार पनपता है. फिल्म में रोमांस, इमोशन और यंग लव स्टोरी को खास अंदाज में दिखाया गया है.