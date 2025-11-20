यश और रूही को लेकर क्यों चिंता में हैं पिता करण जौहर? बोले- ‘मेरी पुरानी वीडियो और स्टाइल को लेकर वे शर्मिंदा...’

Karan Johar Kids: दशकों से हिंदी सिनेमा पर राज करते आ रहे फिल्ममेकर करण जौहर ने हाल ही में टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के शो ‘सर्विंग इट अप विद सानिया’ पर अपनी पर्सनल लाइफ और बच्चों के बारे में खुलकर बात की. करण ने बताया कि उन्होंने अपनी ड्रेसिंग स्टाइल काफी हद तक बदल लिया है, ताकि उनके बच्चों रूही और यश को स्कूल में बुलिंग का सामना न करना पड़े. करण ने कहा कि कभी-कभी उन्हें ये डर भी लगता है कि जब बच्चे बड़े होकर पुरानी वीडियो या इंटरव्यू देखेंगे.

तो वे उनके बारे में क्या सोचेंगे. करण ने बातचीत में कहा कि वे अपने बच्चों की स्क्रीन टाइम को काफी कंट्रोल में रखते हैं, फिर भी इंटरनेट की दुनिया में बहुत कुछ सामने आ जाता है. उन्होंने मजाक में कहा कि उन्होंने कई बार सिर्फ एक्सप्रेशन के तौर पर ऐसे डांस किए हैं, जिन्हें देखकर बच्चे हैरान हो सकते हैं. उन्होंने कहा, ‘मुझे पता है कि मैंने जया प्रदा के स्टेप्स पर डांस किया है, ऋषि कपूर वाले स्टेप्स पर नहीं’. करण का कहना था कि इंटरनेट पर उनकी पुरानी बातें और वीडियो बच्चों को अलग तरह से अफेक्ट कर सकती हैं.

एक मैक्सिमलिस्ट हैं करण जौहर

करण ने बताया कि वे असल में एक मैक्सिमलिस्ट हैं, जिन्हें चमकीले कपड़े, सीक्विन जैकेट और अनोखी स्टाइल पसंद है. लेकिन स्कूल में बच्चों पर कही जाने वाली बातों से बचाने के लिए उन्होंने अपनी ड्रेसिंग धीरे-धीरे बदल दी. उन्होंने कहा, ‘बहुत लोग कहते हैं कि जैसे हो वैसे रहो, लेकिन एक पैरेंट होने के नाते डर लगता है’. करण को सबसे बड़ा डर यही रहता है कि कहीं ऑनलाइन कोई ऐसा वीडियो न मिल जाए जिसे देखकर बच्चे असहज महसूस करें या उन्हें शर्मिंदगी हो. इसके बावजूद करण ने साफ कहा कि वे दुनिया के डर से खुद को पूरी तरह बदलना नहीं चाहते.

आखिर किसको मिलेगी संजय कपूर की प्रॉपर्टी? बहन मंधिरा कपूर का बड़ा दावा, बोलीं- ‘समायरा उनकी बेटी, सफीरा नहीं...’

बच्चे सभी को असली रूप में स्वीकार करें

करण का मानना है कि उनके बच्चे ऐसी सोच के साथ बड़े हों, जहां वे हर इंसान को उसके असली रूप में स्वीकार कर सकें. करण ने कहा कि वे चाहते हैं कि यश और रूही समझें कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या दिखावे से ज्यादा उसके बिहेवियर से होती है. वे अपने बच्चों को यही सीख देना चाहते हैं कि अलग होना कोई कमी नहीं, बल्कि एक खूबसूरत बात है. कारण ने इंटरव्यू में अपनी मां हीरू जौहर के बारे में भी बात की और कहा कि वे अपने बच्चों के साथ मिलकर उनके लिए सबसे बड़ी ताकत हैं.

2017 में सरोगेसी से बने थे पिता

करण ने याद दिलाया कि वे मुंबई में अपनी मां और दोनों बच्चों के साथ रहते हैं. साल 2017 में वे सरोगेसी के जरिए पिता बने थे. उन्होंने अपने बेटे का नाम यश अपने पिता से और बेटी का नाम रूही अपनी मां हीरू के नाम से प्रेरित होकर रखा. करण का कहना है कि परिवार उनके लिए हमेशा सबसे ऊपर रहा है. करण ने आगे बात करते हुए अपने करियर को भी छुआ और बताया कि पैरेंटहुड ने उनकी सोच पर कितना असर डाला है. उन्होंने कहा कि अब वे हर बड़ा फैसला लेते समय यह सोचते हैं कि इसका असर परिवार पर कैसा पड़ेगा.