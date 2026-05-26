जोया अख्तर के ऑफिस से 66 हार्ड डिस्क चोरी, ऑफिस ब्वॉय ने 15 हजार में बेचा लाखों का कंटेंट; लीक होने का खतरा

Zoya Akhtar Hard Disc Theft: मशहूर फिल्मकार जोया अख्तर के प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस से 66 हाई-कैपेसिटी हार्ड डिस्क चोरी होने की खबर है. इन हार्ड डिस्क को ऑफिस बॉय ने चुराया और बाहर एक शख्स को सिर्फ 15 हजार रुपये में बेच दिया.
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Zoya Akhtar Hard Disc Theft: बॉलीवुड की मशहूर फिल्ममेकर जोया अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी 'टाइगर बेबी डिजिटल एलएलपी' के ऑफिस से 66 हार्ड डिस्क चोरी होने का मामला सामने आया है. इसमें फिल्मों और वेब सीरीज से जुड़ी संवेदनशील और सीक्रेट डाटा है. बताया जा रहा है कि चोरी हुई इन हार्ड डिस्क में रिलीज हो चुकी और आने वाली कई बड़ी फिल्मों, वेब सीरीज, विज्ञापनों का 'रॉ फुटेज', एडिटेड मैटेरियल, पोस्ट-प्रोडक्शन के बैकअप और अभी तक रिलीज न हुए कंटेंट का पूरा आर्काइव शामिल था.
फिलहाल, इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक अब भी फरार है. रिपोर्ट के मुताबिक, 21 को जोया अख्तर और रीमा कागती के प्रोडक्शन हाउस टाइगर बेबी फिल्म्स के बांद्रा वेस्ट स्थित कंपनी ऑफिस के कुछ एंप्लॉय्ज, कुछ फुटेजेस देखने के लिए हार्ड डिस्क ढूंढ रहे थे. काफी खोजने के बाद भी हार्ड डिस्क नहीं मिली. साथ ही स्टोरेज कैबिनेट को जब चेक किया गया तो कई बॉक्स मिले और कई हार्ड डिस्क टूटी हुई दिखी. इसके बाद गौर किया गया कि 66 हार्ड डिस्क वहां से गायब हैं.
मामला जब जांच में सामने आया कि टाइगर बेबी फिल्म्स के दफ्तर में किसी भी तोड़फोड़ के निशान नहीं हैं. इसके बाद कंपनी की एचआर एडमिनिस्ट्रेटर मेहजबीन मुश्ताक शेख ने तुरंत बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई. बांद्रा पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों मोहम्मद शाहिद अजीम खान और रितेश के खिलाफ मामला दर्ज किया. पुलिस ने मुख्य आरोपी शाहिद को गिरफ्तार कर लिया है, जो इसी इसी दफ्तर में ऑफिस बॉय के रूप में काम करता था.
वहीं, पुलिस की पूछताछ में मोहम्मद शाहिद ने चोरी की बात कबूल की. उसने बताया कि बीते 5 महीने पहले उसने 24 हार्ड डिस्क चुराईं और बोरिवली निवासी रितेश को 15-20 हजार रुपए प्रति हार्ड डिस्क बेचीं. वहीं, दूसरा अपराधी रितेश अभी फरार है. फिलहाल, पुलिस अन्य हार्ड डिस्क की तलाश में है.
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