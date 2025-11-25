Advertisement
trendingNow13018048
Hindi Newsबॉलीवुड

International Emmys 2025 Winners List: दिलजीत दोसांझ को नहीं मिली जीत, बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस से लेकर डॉक्यूमेंट्री तक, देखें विनर्स की पूरी लिस्ट

International Emmy Awards 2025 Winners List: अमेरिका के न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 का आयोजन किया गया. इसमें कई कैटेगरी में अवॉर्ड्स दिए गए. चलिए अवॉर्ड जीतने वाले सभी विनर्स की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 25, 2025, 05:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025
इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025

International Emmy Awards 2025 Winners List: मनोरंजन की दुनिया में खास स्थान रखने वाले एमी अवॉर्ड में भारत की काफी चर्चा हो रही थी, लेकिन भारत को इस बार खाली हाथ लौटना पड़ा है. अमेरिका न्यूयॉर्क शहर में 24 नवंबर की रात को 53वें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स का आयोजन किया गया. जहां साल 2024 के बेस्ट टैलेंट को सम्मानित किया गया. इन अवॉर्ड्स में भारत को दो कैटेगरी में नॉमिनेशन मिले थे, लेकिन एक में भी जीत हासिल नहीं हो सकी.

भारत से पहुंचे थे दिलजीत दोसांझ 
साल 2025 के इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स के ग्रैंड आयोजन में दुनियाभर के मशहूर सितारे शामिल हुए. इस अवॉर्ड शो में भारत से दिलजीत दोसांझ ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. हालांकि वो यहां इतिहास रचने में कामयाब नहीं हो सके. एना मैक्सवेल मार्टिन ने बेस्ट एक्ट्रेस और ओरिओल प्ला ने बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता. चलिए आपको विनर्स की लिस्ट दिखाते हैं-

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Add Zee News as a Preferred Source

इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड 2025 विनर्स की पूरी लिस्ट
बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड- ​​एना मैक्सवेल मार्टिन (अनटिल आई किल यू)
बेस्ट शॉर्ट- फॉर्म सीरीज का अवॉर्ड- ‘ला मेडिएट्रिस’ (द मेडिएटर)
करंट अफेयर्स फॉर एमीज का अवॉर्ड- ‘डिस्पैचेस: किल ज़ोन: इनसाइड गाज़ा’
बेस्ट स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री का अवॉर्ड- इट्स ऑल ओवर: द किस दैट चेंज्ड द स्पैनिश फुटबॉल’

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बेस्ट टीवी मूवी/मिनी-सीरीज का अवॉर्ड- लॉस्ट बॉयज़ एंड फेयरीज
बेस्ट किड्स एनीमेशन का अवॉर्ड- ब्लूई
इंटरनेशनल एमी कॉमेडी का अवॉर्ड- ‘लुडविग’
बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड- ओरिओल प्ला (आई, एडिक्ट)
इंटरनेशनल एमी फॉर डॉक्यूमेंट्री का अवॉर्ड- हेल जम्पर

भारत के हाथ नहीं लगा अवॉर्ड
एमी अवार्ड्स 2025 के लिए भारत को दो कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था. इस कैटेगरी में बेस्ट एक्टर और बेस्ट टीवी फिल्म/मिनी-सीरीज शामिल थीं. ये दोनों अवॉर्ड्स पंजाबी और बॉलीवुड गायक और एक्टर दिलजीत दोसांझ के ही नाम हो सकते थे. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

International Emmy AwardsDiljit Dosanjh

Trending news

मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
Mamata Banerjee
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, गरमाई सियासत
bengal babri masjid
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, गरमाई सियासत
मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश?
Child Born in Jail
मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश?
CM मान और केजरीवाल ने की अरदास, पंजाब की तरक्की और खुशहाली की मांगी दुआ
Bhagwant Mann
CM मान और केजरीवाल ने की अरदास, पंजाब की तरक्की और खुशहाली की मांगी दुआ
'क्या बाबरी कहीं और बना देने से...', देश के मुसलमानों को चिराग ने क्या नसीहत दे दी?
Chirag Paswan
'क्या बाबरी कहीं और बना देने से...', देश के मुसलमानों को चिराग ने क्या नसीहत दे दी?
दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह के बाद अल-हुदा? बारामुला में पुलिस का नया एक्शन
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह के बाद अल-हुदा? बारामुला में पुलिस का नया एक्शन
आय से अधिक संपत्ति केस में लोकपाल की रेड, 8 जिलों में छापेमारी; अबतक क्या निकला?
karnataka
आय से अधिक संपत्ति केस में लोकपाल की रेड, 8 जिलों में छापेमारी; अबतक क्या निकला?
कर्नाटक में कई क्रिमिनल केस में पुलिस अधिकारी भी शामिल, बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप
Karnatka
कर्नाटक में कई क्रिमिनल केस में पुलिस अधिकारी भी शामिल, बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप
ड्रग्स केस में समन, श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत से नारकोटिक्‍स सेल कर रही पूछताछ
Drugs case
ड्रग्स केस में समन, श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत से नारकोटिक्‍स सेल कर रही पूछताछ
उत्तर से दक्षिण तक...26/11 हमले से पहले आतंकी तहव्वुर राणा ने क्यों लगाया था चक्कर?
Mumbai terror attack
उत्तर से दक्षिण तक...26/11 हमले से पहले आतंकी तहव्वुर राणा ने क्यों लगाया था चक्कर?