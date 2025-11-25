International Emmys 2025 Winners List: दिलजीत दोसांझ को नहीं मिली जीत, बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस से लेकर डॉक्यूमेंट्री तक, देखें विनर्स की पूरी लिस्ट

International Emmy Awards 2025 Winners List: मनोरंजन की दुनिया में खास स्थान रखने वाले एमी अवॉर्ड में भारत की काफी चर्चा हो रही थी, लेकिन भारत को इस बार खाली हाथ लौटना पड़ा है. अमेरिका न्यूयॉर्क शहर में 24 नवंबर की रात को 53वें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स का आयोजन किया गया. जहां साल 2024 के बेस्ट टैलेंट को सम्मानित किया गया. इन अवॉर्ड्स में भारत को दो कैटेगरी में नॉमिनेशन मिले थे, लेकिन एक में भी जीत हासिल नहीं हो सकी.

भारत से पहुंचे थे दिलजीत दोसांझ

साल 2025 के इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स के ग्रैंड आयोजन में दुनियाभर के मशहूर सितारे शामिल हुए. इस अवॉर्ड शो में भारत से दिलजीत दोसांझ ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. हालांकि वो यहां इतिहास रचने में कामयाब नहीं हो सके. एना मैक्सवेल मार्टिन ने बेस्ट एक्ट्रेस और ओरिओल प्ला ने बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता. चलिए आपको विनर्स की लिस्ट दिखाते हैं-

इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड 2025 विनर्स की पूरी लिस्ट

बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड- ​​एना मैक्सवेल मार्टिन (अनटिल आई किल यू)

बेस्ट शॉर्ट- फॉर्म सीरीज का अवॉर्ड- ‘ला मेडिएट्रिस’ (द मेडिएटर)

करंट अफेयर्स फॉर एमीज का अवॉर्ड- ‘डिस्पैचेस: किल ज़ोन: इनसाइड गाज़ा’

बेस्ट स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री का अवॉर्ड- इट्स ऑल ओवर: द किस दैट चेंज्ड द स्पैनिश फुटबॉल’

बेस्ट टीवी मूवी/मिनी-सीरीज का अवॉर्ड- लॉस्ट बॉयज़ एंड फेयरीज

बेस्ट किड्स एनीमेशन का अवॉर्ड- ब्लूई

इंटरनेशनल एमी कॉमेडी का अवॉर्ड- ‘लुडविग’

बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड- ओरिओल प्ला (आई, एडिक्ट)

इंटरनेशनल एमी फॉर डॉक्यूमेंट्री का अवॉर्ड- हेल जम्पर

भारत के हाथ नहीं लगा अवॉर्ड

एमी अवार्ड्स 2025 के लिए भारत को दो कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था. इस कैटेगरी में बेस्ट एक्टर और बेस्ट टीवी फिल्म/मिनी-सीरीज शामिल थीं. ये दोनों अवॉर्ड्स पंजाबी और बॉलीवुड गायक और एक्टर दिलजीत दोसांझ के ही नाम हो सकते थे.