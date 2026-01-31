54 सेकेंड का वो सीन...जिसे बॉर्डर में रखना चाहते थे सनी देओल, लेकिन इस वजह से नहीं बनी बात; अब 27 साल बाद बॉर्डर 2 में दिखा

सनी देओल और मल्टी-स्टारर फिल्म 'बॉर्डर-2' सिनेमाघरों में रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. फिल्म 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है. फिल्म के हर किरदार को दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 'बॉर्डर-2' में 'बॉर्डर' के पुराने किरदारों को भी शामिल किया है? फिल्म में अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, सुदेश बेरी, कुलभूषण खरबंदा और पुनीत इस्सर की भी झलक देखने को मिली है.

बॉर्डर से हटाया गया ये सीन

दरअसल, बॉर्डर 2 में जो लास्ट का सीन दिखाया गया है. वो मेकर्स बॉर्डर में रखना चाहते थे. एक इंटरव्यू के दौरान सनी देओल ने बताया कि 1997 की फिल्म 'बॉर्डर' से हटाए गए एक बेहद भावुक क्लाइमेक्स सीन था, जिसमें मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी के रूप में वह शहीद सैनिकों की आत्माओं से बात करते हैं. लेकिन फिल्म की लंबाई के चलते इस दिल को छू लेने वाले दृश्य को फाइनल कट से हटा दिया गया था, जिसमें सनी के साथ रूहानी सैनिक संवाद करते हैं. ऐसे में वैसा ही सीन बॉर्डर 2 के लास्ट में दिखाया गया है.

ये कहना गलत नहीं होगा कि 'बॉर्डर' के आइकॉनिक किरदारों के बिना 'बॉर्डर-2' अधूरी है. बॉर्डर के परिवार को पूरा करते हुए मेकर्स ने फिल्म के आखिर में अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, सुदेश बेरी, कुलभूषण खरबंदा और पुनीत इस्सर की खास अपीरियंस रखी है, जो अपने पुराने अंदाज में भी दिखे. फिल्म में एक ही फ्रेम में सारे किरदारों को फिल्माने की कोशिश की है और बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, "वो मिट्टी के बेटे".

अक्षय खन्ना एक बार फिर उसी पुराने युवा सैनिक के रूप में नजर आए, जिन्हें कभी सनी देओल ने ‘बच्चा’ कहा था. इसके साथ ही फ्रेम में रसोई में खाना बनाते कुक भागीराम को भी जगह दी गई. फिल्म का यह अंतिम दृश्य बेहद भावुक कर देने वाला है, क्योंकि पुराने सभी किरदारों को केवल सनी देओल की यादों के नजरिए से दिखाया गया है. यह सीन देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले उन सभी वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि है.

सुनील शेट्टी ने शेयर किया पोस्ट

फिल्म का यह खास वीडियो सुनील शेट्टी ने साझा किया है. वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, “बॉर्डर एक इमोशन थी, एक इमोशन है और आगे भी एक इमोशन रहेगी. बॉर्डर-2 फैमिली कम्पलीट.” सचमुच, इस दृश्य ने दर्शकों की पुरानी और खूबसूरत यादों को ताजा कर दिया है.

एक ओर ‘बॉर्डर-2’ का हर दृश्य दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर सनी देओल फिल्म की सफलता का जश्न मनाते दिख रहे हैं. अभिनेता अपने करीबी साथियों के साथ 'बॉर्डर-2' की सक्सेस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं और केक काटकर एक-दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं. सभी के चेहरे पर फिल्म की सफलता की खुशी साफ दिख रही है. इससे पहले मेकर्स ने भी फिल्म की सक्सेस पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें फिल्म की सारी स्टारकास्ट को देखा गया था.