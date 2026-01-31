Advertisement
trendingNow13092959
Hindi Newsबॉलीवुड54 सेकेंड का वो सीन...जिसे बॉर्डर में रखना चाहते थे सनी देओल, लेकिन इस वजह से नहीं बनी बात; अब 27 साल बाद बॉर्डर 2 में दिखा

54 सेकेंड का वो सीन...जिसे बॉर्डर में रखना चाहते थे सनी देओल, लेकिन इस वजह से नहीं बनी बात; अब 27 साल बाद बॉर्डर 2 में दिखा

Border 2:  ‘बॉर्डर-2’ का हर दृश्य दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर सनी देओल फिल्म की सफलता का जश्न मनाते दिख रहे हैं. अभिनेता अपने करीबी साथियों के साथ 'बॉर्डर-2' की सक्सेस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं और केक काटकर एक-दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 31, 2026, 07:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

54 सेकेंड का वो सीन...जिसे बॉर्डर में रखना चाहते थे सनी देओल, लेकिन इस वजह से नहीं बनी बात; अब 27 साल बाद बॉर्डर 2 में दिखा

सनी देओल और मल्टी-स्टारर फिल्म 'बॉर्डर-2' सिनेमाघरों में रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. फिल्म 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है. फिल्म के हर किरदार को दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 'बॉर्डर-2' में 'बॉर्डर' के पुराने किरदारों को भी शामिल किया है? फिल्म में अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, सुदेश बेरी, कुलभूषण खरबंदा और पुनीत इस्सर की भी झलक देखने को मिली है.

बॉर्डर से हटाया गया ये सीन

दरअसल, बॉर्डर 2 में जो लास्ट का सीन दिखाया गया है. वो मेकर्स बॉर्डर में रखना चाहते थे. एक इंटरव्यू के दौरान सनी देओल ने बताया कि 1997 की फिल्म 'बॉर्डर' से हटाए गए एक बेहद भावुक क्लाइमेक्स सीन था, जिसमें मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी के रूप में वह शहीद सैनिकों की आत्माओं से बात करते हैं. लेकिन फिल्म की लंबाई के चलते इस दिल को छू लेने वाले दृश्य को फाइनल कट से हटा दिया गया था, जिसमें सनी के साथ रूहानी सैनिक संवाद करते हैं. ऐसे में वैसा ही सीन बॉर्डर 2 के लास्ट में दिखाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: भारत की सबसे खूनी फिल्म...जिसे बनाने में बहा दिया 300 लीटर लहू; 1 आंख खोने से बाल-बाल बचा सुपरस्टार

ये कहना गलत नहीं होगा कि 'बॉर्डर' के आइकॉनिक किरदारों के बिना 'बॉर्डर-2' अधूरी है. बॉर्डर के परिवार को पूरा करते हुए मेकर्स ने फिल्म के आखिर में अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, सुदेश बेरी, कुलभूषण खरबंदा और पुनीत इस्सर की खास अपीरियंस रखी है, जो अपने पुराने अंदाज में भी दिखे. फिल्म में एक ही फ्रेम में सारे किरदारों को फिल्माने की कोशिश की है और बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, "वो मिट्टी के बेटे".

fallback

अक्षय खन्ना एक बार फिर उसी पुराने युवा सैनिक के रूप में नजर आए, जिन्हें कभी सनी देओल ने ‘बच्चा’ कहा था. इसके साथ ही फ्रेम में रसोई में खाना बनाते कुक भागीराम को भी जगह दी गई. फिल्म का यह अंतिम दृश्य बेहद भावुक कर देने वाला है, क्योंकि पुराने सभी किरदारों को केवल सनी देओल की यादों के नजरिए से दिखाया गया है. यह सीन देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले उन सभी वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि है.

सुनील शेट्टी ने शेयर किया पोस्ट

फिल्म का यह खास वीडियो सुनील शेट्टी ने साझा किया है. वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, “बॉर्डर एक इमोशन थी, एक इमोशन है और आगे भी एक इमोशन रहेगी. बॉर्डर-2 फैमिली कम्पलीट.” सचमुच, इस दृश्य ने दर्शकों की पुरानी और खूबसूरत यादों को ताजा कर दिया है.

ये भी पढ़ें: 69 साल का वो एक्टर...जिसे बस स्टैंड पर मिला था पहला ऑफर,  हिट देकर भी चॉल में ही रहता था अभिनेता

एक ओर ‘बॉर्डर-2’ का हर दृश्य दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर सनी देओल फिल्म की सफलता का जश्न मनाते दिख रहे हैं. अभिनेता अपने करीबी साथियों के साथ 'बॉर्डर-2' की सक्सेस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं और केक काटकर एक-दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं. सभी के चेहरे पर फिल्म की सफलता की खुशी साफ दिख रही है. इससे पहले मेकर्स ने भी फिल्म की सक्सेस पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें फिल्म की सारी स्टारकास्ट को देखा गया था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

border 2

Trending news

'राहुल गांधी को असमिया संस्कृति का सम्मान करना चाहिए था', बोली बदरुद्दीन की पार्टी
Rahul Gandhi
'राहुल गांधी को असमिया संस्कृति का सम्मान करना चाहिए था', बोली बदरुद्दीन की पार्टी
MLA ने IPS अफसर के धर्म पर की विवादित टिप्पणी, ओवैसी ने पार्टी को दिया करारा जवाब
Owaisi
MLA ने IPS अफसर के धर्म पर की विवादित टिप्पणी, ओवैसी ने पार्टी को दिया करारा जवाब
मां डिप्टी CM, क्या राज्यसभा जाएंगे पार्थ, बेटों के करियर को लेकर क्या है ब्लूप्रिंट
Ajit Pawar
मां डिप्टी CM, क्या राज्यसभा जाएंगे पार्थ, बेटों के करियर को लेकर क्या है ब्लूप्रिंट
आंसुओं के बीच सुनेत्रा पवार का राजतिलक, बनीं महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम
Sunetra Pawar
आंसुओं के बीच सुनेत्रा पवार का राजतिलक, बनीं महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम
आज ही सुनेत्रा का शपथ ग्रहण क्यों? पवार परिवार से नहीं गया कोई, जानें पूरी कहानी
Maharashtra
आज ही सुनेत्रा का शपथ ग्रहण क्यों? पवार परिवार से नहीं गया कोई, जानें पूरी कहानी
'मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा...' सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले शरद पवार का बयान
Sunetra Pawar Oath New
'मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा...' सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले शरद पवार का बयान
विधायक न होते हुए भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार, ये शर्त करनी होगी पूरी
Sunetra Pawar
विधायक न होते हुए भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार, ये शर्त करनी होगी पूरी
मां-बाप और बहन को सुलाया मौत की नींद, फिर भाग गया बेंगलुरु, क्यों उठाया खौफनाक कदम?
Karnataka News
मां-बाप और बहन को सुलाया मौत की नींद, फिर भाग गया बेंगलुरु, क्यों उठाया खौफनाक कदम?
बंगाल की सीमा से बांग्लादेशी कर रहे घुसपैठ, भाजपा सांसद ने सीएम ममता पर साधा निशाना
bengal elections
बंगाल की सीमा से बांग्लादेशी कर रहे घुसपैठ, भाजपा सांसद ने सीएम ममता पर साधा निशाना
भारत की रणनीतिक चाल: PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी मदद
PM Modi
भारत की रणनीतिक चाल: PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी मदद