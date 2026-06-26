/54 साल पुरानी दिलीप कुमार की वो फिल्म... जयललिता-सायरा बानो समेत कई एक्ट्रेस ने किया रिजेक्ट, फिर इस हसीना की हुई एंट्री

यूं तो बॉलीवुड की हर फिल्म के पीछे एक कहानी या दिलचस्प किस्सा छिपा होता है, जिसे लोग हर दौर में सुनना और पढ़ना पसंद करते हैं. लेकिन आज हम सुपरस्टार दिलीप कुमार की उस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे जय ललिता और सायरा बानो जैसी अदाकाराओं ने भी करने से इनकार कर दिया था. इस फिल्म को उस दौर की सभी टॉप स्टार्स ने ठुकरा दिया था. लेकिन फिर आखिर में ये रोल एक ऐसी कलाकार ने निभाया, जिसने खुद कभी नहीं सोचा था कि उसे दिलीप कुमार के साथ फिल्म करने का मौका मिलेगा.
आज हम दिलीप कुमार की जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि फिल्म 'दास्तान' थीं, जिसे बी.आर. चोपड़ा ने बनाया था. साल 1972 में रिलीज हुई इस फिल्म में दिलीप कुमार डबल रोल में नजर आए थे. वहीं उनके साथ इस फिल्म में शर्मिला टैगोर, बिंदू और प्रेम चोपड़ा जैसे कलाकारों ने काम किया था. लेकिन इतनी बड़ी स्टारकास्ट के बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई.
इस फिल्म में एक अहम के लिए मेकर्स काफी लंबे समय से कई बड़ी एक्ट्रेस को कॉन्टैक्ट कर रहे थे. इस दौरान सायरा बानो से बात की गई, जो कि उस समय की एक पॉपुलर एक्ट्रेस थीं. लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने मजाक में ये भी कहा था कि अगर दिलीप कुमार उनके पति न होते तो वो ये किरदार जरूर करतीं. वहीं सायरा बानो के बाद ये किरदार जयललिता को ऑफर किया गया. वहीं जयललिता ने स्क्रीन टेस्ट भी दिया था, लेकिन किसी वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई इस वजह से फिल्म की कास्टिंग लगातार टलती रही.
कई दिनों तक खोज करने के बाद, डिस्ट्रीब्यूटर गुलशन राय ने एक्ट्रेस बिंदू को बी.आर. चोपड़ा से मिलने की सलाह दी. वहीं जब बिंदू ने उनसे कॉन्टैक्ट किया, तो उन्हें पता चला कि फिल्म पर अभी भी काम चल रहा है. लेकिन कास्टिंग अभी भी फाइनल नहीं हुई है. दूसरी ओर सभी एक्ट्रेस इस रोल को करने से इनकार कर चुकी थीं, जिसके बाद मेकर्स ने बिंदू के नाम पर सोचा-विचारी की. बिंदू ने इस फिल्म के बारे में बात करते हुए बताया था कि उन्हें लुक टेस्ट के लिए बुलाया गया था और फिर उनका नाम फाइनल कर लिया गया. उनके लिए ये एक बड़ा मौका था क्योंकि उन्हें दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिल रहा था.
बिंदू ने आगे बताया कि उस समय दिलीप साहब बहुत कम फिल्में करते थे, इसलिए ये मौका उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था. हालांकि फिल्म 'दास्तान' बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी, लेकिन इसकी कहानी प्रेमियों के बीच काफी पसंद की गई थी. आपको बता दें कि इस फिल्म में बिदूं ने एक नेगेटिव रोल निभाया था, जिसे करने से कई हीरोइनों ने मना कर दिया था.