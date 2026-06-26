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54 साल पुरानी दिलीप कुमार की वो फिल्म... जयललिता-सायरा बानो समेत कई एक्ट्रेस ने किया रिजेक्ट, फिर इस हसीना की हुई एंट्री

Dilip Kumar Film Story: जब भी पुराने दौर की फिल्मों के बारे में बात की जाती है, तो सबसे पहले दिलीप कुमार की फिल्म का जिक्र किया जाता है. वो हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कलाकार थे, जो अपनी मौजदूगी से फिल्म को सुपरहिट बना दिया करते थे. फिर आखिर क्यों इस सुपरस्टार की फिल्म में काम करने से कई हसीनाओं ने मना कर दिया?

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 26, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:51 PM IST
54 साल पुरानी दिलीप कुमार की वो फिल्म... जयललिता-सायरा बानो समेत कई एक्ट्रेस ने किया रिजेक्ट, फिर इस हसीना की हुई एंट्री

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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