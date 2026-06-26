/54 साल पुरानी दिलीप कुमार की वो फिल्म... जयललिता-सायरा बानो समेत कई एक्ट्रेस ने किया रिजेक्ट, फिर इस हसीना की हुई एंट्री

कई दिनों तक खोज करने के बाद, डिस्ट्रीब्यूटर गुलशन राय ने एक्ट्रेस बिंदू को बी.आर. चोपड़ा से मिलने की सलाह दी. वहीं जब बिंदू ने उनसे कॉन्टैक्ट किया, तो उन्हें पता चला कि फिल्म पर अभी भी काम चल रहा है. लेकिन कास्टिंग अभी भी फाइनल नहीं हुई है. दूसरी ओर सभी एक्ट्रेस इस रोल को करने से इनकार कर चुकी थीं, जिसके बाद मेकर्स ने बिंदू के नाम पर सोचा-विचारी की. बिंदू ने इस फिल्म के बारे में बात करते हुए बताया था कि उन्हें लुक टेस्ट के लिए बुलाया गया था और फिर उनका नाम फाइनल कर लिया गया. उनके लिए ये एक बड़ा मौका था क्योंकि उन्हें दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिल रहा था.