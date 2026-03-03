‘काम की कभी कोई कमी नहीं थी…’, जेल से बाहर आते ही फिल्म की शूटिंग में बिजी हुए राजपाल, प्रियदर्शन-डेविड धवन को लेकर कह दी ये बड़ी बात

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद लगातार फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं. इसी दौरान उन्होंने प्रियदर्शन, डेविड धवन और राम गोपाल वर्मा को उनका साथ देने के लिए धन्यवाद दिया है. राजपाल ने फिल्म ‘भूत बांग्ला’ को लेकर एक न्यू अपडेट भी शेयर की है.
एक्टर राजपाल यादव कई दशकों से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, इस बीच उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया है. एक्टर ने निजी समय में भी लगातार काम मिलने के लिए आभार व्यक्त किया है. राजपाल यादव ने प्रियदर्शन, डेविड धवन और राम गोपाल वर्मा जैसे मंझे हुए फिल्म निर्माताओं के साथ लगातार काम करने के अपने अनुभव पर भी बात की है. एक्टर ने बताया कि इन फिल्म निर्माताओं के साथ उन्होंने लगभग 50 फिल्मों से ज्यादा में काम किया है. उन्होंने कहा, ‘जिस प्रोडक्शन के साथ एक बार काम किया, उसके साथ दोबारा काम जरूर मिला. जितना भी धन्यवाद बोलूं कम है कि मेरे लिए कभी भी काम की कमी भगवान ने नहीं होने दी.’
‘बेहतर करने का प्रयास करूंगा’
राजपाल यादव ने आगे अपनी बातचीत में कहा, ‘जितना काम हो पाया, उतना काम मन से किया और उतना ही काम आगे आता भी रहा. अब कोशिश ये है कि पहले से और अच्छा कर पाएं.’ उन्होंने आगे कहा, ‘मदद की कोई भी राशि पर्याप्त नहीं लगती है भगवान ने हमेशा ये पक्का किया है कि मुझे कभी काम की कमी का सामना ना करना पड़े. मैंने जितना हो सकता है उतना काम स्वीकार किया, कुछ को मना भी कर दिया मगर फिर भी कई मौके मिलते रहे. अब, मैं और भी बेहतर करने का प्रयास करूंगा.’
फिल्म ‘भूत बांग्ला’ की शूटिंग में बिजी
राजपाल यादव इस समय प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ‘भूत बांग्ला’ की शूटिंग में बिजी हैं. एक्टर ने अपने अब तक के एक्सपीरियंस को लेकर सभी को धन्यवाद कहा है और फिल्म के सेट पर मौजूद हर इंसान का आभार व्यक्त किया. अक्षय कुमार और राजपाल के अलावा इस फिल्म में परेश रावल, वामिका गब्बी और तब्बू अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे. ये फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
