6 साल बाद तब्बू का बड़ा कमबैक, साउथ इंडस्ट्री के इस सुपरस्टार के साथ करेंगी धमाका, फैंस कर रहे फिल्म का इंतजार

एक्ट्रेस तब्बू बॉलीवुड और साउथ सिनेमा दोनों में काम कर चुकी हैं, दोनों इंडस्ट्री में उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं. वहीं हिंदी और साउथ में उन्होंने कई सुपरस्टार के साथ स्क्रीन शेयर की है, जिसमें कई बड़ी हस्तियों का नाम शामिल है. लेकिन ओटीटी और बॉलीवुड में धमाल मचाने के बाद अब वो करीब 6 साल बाद अपने जाने-पहचाने क्षेत्र में वापसी करने जा रही हैं. खबरों के मुताबिक, तब्बू जल्द ही साउथ के अपकमिंग बिग प्रोजेक्ट में नजर आने वाली हैं. वहीं वो इस फिल्म में साउथ की एक बड़ी हस्ति के साथ दिखाई देंगी, जो कई हिट फिल्में दे चुके हैं.

फिल्म निर्माता पुरी जगन्नाथ की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म 'स्लमडॉग - 33 टेंपल रोड' में तब्बू नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ फिल्म ‘महाराजा’ एक्टर विजय सेतुपति और संयुक्ता अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे. वहीं ये फिल्म अभी पोस्ट प्रोडक्शन में अटकी हुई है, जिसको लेकर उम्मीद है कि साल के आखिर में ये सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है.

6 सालों बाद साउथ इंडस्ट्री में वापसी

तबू की लगभग 6 सालों बाद साउथ सिनेमा में कदम रखने जा रही हैं, इससे पहले वो फिल्म 'अला वैकुण्ठपुररामुलू' में नजर आई थीं. वहीं फिल्म के सेट पर तब्बू की मौजूदगी का उनके को-स्टार्स पर काफी गहरा असर पड़ा है. एक्ट्रेस संयुक्ता, जिन्होंने इस फिल्म में तब्बू और विजय दोनों के साथ काम किया है, उन्होंने एक्ट्रेस की मौजूदगी की तारीफ करते हुए कहा कि वो खुद को कितना कंफर्टेबल प्रजेंट करते हुए एक्टिंग करती हैं.

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को-एक्ट्रेस ने शेयर किया एक्सपीरियंस

खबरों के मुताबिक, एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे तब्बू को दूसरे कलाकारों और क्रू के साथ बिना झिझक तेलुगू में बात करते हुए सुनकर सेट पर अपनेपन का माहौल बन जाता था. एक्ट्रेस ने आगे कहा, तब्बू हैदराबाद की लड़की हैं! सेट पर सबसे कम एक्सपीरियंस होने के नाते, मैं जरीना वहाब मैम और तब्बू मैम की तेलुगु में बातें सुनती थी. मैंने उनसे बहुत सी पुरानी कहानियां सुनी. उन दोनों के साथ मुझे बहुत अपनापन महसूस हुआ. ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि 'हम बातें कर रहे हैं इसलिए आपको हमसे दूर रहना होगा. मुझे हमेशा अपनेपन का एहसास होता था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा.’

वर्क फ्रंट

आपको बता दें कि तब्बू ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म ‘हम नौजवान' से की थी, जिसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्म 'कुली नंबर 1' में एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया. वहीं पिछले कुछ सालों में, उन्होंने 'माचिस', 'चांदनी बार', 'हैदर', 'अंधाधुन' और 'दृश्यम 2' जैसी शानदार फिल्मों में अपना यादगार परफॉर्मेंस दी.