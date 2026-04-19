Advertisement
trendingNow13184093
Hindi Newsबॉलीवुड54 की उम्र में जी रहीं लग्जरी लाइफ… अजय देवगन की सुपरहिट को-स्टार ने खरीदा 10 करोड़ का शानदार अपार्टमेंट, एंजाय कर रहीं सिंगल लाइफ

54 की उम्र में जी रहीं लग्जरी लाइफ… अजय देवगन की सुपरहिट को-स्टार ने खरीदा 10 करोड़ का शानदार अपार्टमेंट, एंजाय कर रहीं सिंगल लाइफ

बॉलीवुड सितारों का रियल एस्टेट को लेकर क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है. इसी बीच 54 साल की एक मशहूर एक्ट्रेस ने वर्सोवा इलाके में करीब 10 करोड़ रुपये का लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है. समुद्र के पास बनीं ये प्रॉपर्टी अपने प्रीमियम लोकेशन और शानदार लग्जरी के लिए जानी जाती है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 19, 2026, 07:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

54 की उम्र में जी रहीं लग्जरी लाइफ… अजय देवगन की सुपरहिट को-स्टार ने खरीदा 10 करोड़ का शानदार अपार्टमेंट, एंजाय कर रहीं सिंगल लाइफ

हिंदी सिनेमा के सितारे बढ़-चढ़कर न सिर्फ फिल्मों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि रियल एस्टेट में भी खूब पैसा लगा रहे हैं. आजकल आए दिन ऐसी खबरे सामने आती हैं कि किसी स्टार ने घर, तो किसी ने महंगी गाड़ी खरीद ली. वहीं अब एक ऐसी ही खबर फिर से सुनने को मिली है. खबरों के मुताबिक, अजय देवगन के साथ सुपरहिट फिल्में देने वाली एक्ट्रेस तब्बू(Tabu) ने मुंबई में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीद लिया है. 

एक्ट्रेस ने मुंबई के पॉश वर्सोवा इलाके में बने 'गोदरेज स्काई शोर' प्रोजेक्ट में 10 करोड़ का एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है. ये घर लगभग 2,153 वर्ग फुट में फैला है, जो समुद्र के किनारे बना हुआ है और इसके लिए उन्होंने 5.24 लाख रुपए की स्टांप ड्यूटी पे की है.

सितारों की पहली पसंद है वर्सोवा 
मुंबई का वर्सोवा इलाका हमेशा से बॉलीवुड स्टार्स की पहली पसंद रहा है. समुद्र के किनारे बसे इस शांत और वीआईपी इलाके में अब तब्बू का भी नया घर होगा. खबरों के अनुसार, तब्बू ने ये घर गोदरेज प्रॉपर्टीज के मशहूर प्रोजेक्ट 'गोदरेज स्काई शोर' में खरीदा है. ये डील 26 मार्च, 2026 को ऑफिशियली रजिस्टर हुई है. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tabu (@tabutiful)

अजय देवगन के साथ दी सुपरहिट फिल्में
एक्ट्रेस तब्बू ने अजय देवगन के साथ एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दीं, जिसमें ‘दृश्यम 2’ (Drishyam 2). ‘दे दे प्यार दे’ (De De Pyaar De), ‘औरों में कहां दम था’ (Auron Mein Kahan Dum Tha) जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं. तब्बू की गिनती इंडस्ट्री की सबसे टैलेंटेड और वर्सेटाइल एक्ट्रेसेस में होती है, जिन्होंने हर तरह के रोल में खुद को साबित किया है. वहीं 54 की उम्र में भी तब्बू ने शादी नहीं की और सिंगल लाइफ को भरपूर एंजॉय कर रही हैं. 

तब्बू वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट की बात करें, तो तब्बू आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं और उनकी एक्टिंग को दर्शक बेहद पसंद करते हैं. वहीं, उनके इस नए घर की खबर ने फैंस के बीच काफी उत्साह पैदा कर दिया है. सोशल मीडिया पर लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं और उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल की चर्चा कर रहे हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म ‘दृश्यम 3’ है, जिसमें वो अपने फेवरेट को-स्टार अजय देवगन के साथ दिखाई देंगी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Actress Tabuajay devganDrishyam 2

Trending news

LIVE Update : US ईरानी बंदरगाहों को ब्लॉक करना मूर्खतापूर्ण, होर्मुज पर बढ़ा टकराव तो ईरान ने दी अमेरिका को सख्त चेतावनी
iran
LIVE Update : US ईरानी बंदरगाहों को ब्लॉक करना मूर्खतापूर्ण, होर्मुज पर बढ़ा टकराव तो ईरान ने दी अमेरिका को सख्त चेतावनी
PM का भाषण सुनते गिनती क्यों गिन रहे थे कांग्रेसी? एक लाइन सबसे ज्यादा चर्चा में है
Narendra Modi news
PM का भाषण सुनते गिनती क्यों गिन रहे थे कांग्रेसी? एक लाइन सबसे ज्यादा चर्चा में है
180 का यौन उत्पीड़न, 350 Video; सांसद बोले- 'ऐसों को खौलते तेल में तल देना चाहिए'
Sexual assault
180 का यौन उत्पीड़न, 350 Video; सांसद बोले- 'ऐसों को खौलते तेल में तल देना चाहिए'
'टीम ओवैसी' का इंसाफ, अयान का कांड माफ! यौन शोषण के आरोपी अयान के बचाव में AIMIM?
DNA
'टीम ओवैसी' का इंसाफ, अयान का कांड माफ! यौन शोषण के आरोपी अयान के बचाव में AIMIM?
कुर्सी मिलते ही कैसे लग जाता है रिश्वतखोरी का वायरस? क्या है करप्शन का आंकड़ा
Corruption in India
कुर्सी मिलते ही कैसे लग जाता है रिश्वतखोरी का वायरस? क्या है करप्शन का आंकड़ा
विपक्ष की उधेड़ी बखिया, महिला आरक्षण पर PM ने जताए इरादे, बताया भविष्य का ब्लूप्रिंट
women reservation
विपक्ष की उधेड़ी बखिया, महिला आरक्षण पर PM ने जताए इरादे, बताया भविष्य का ब्लूप्रिंट
DNA: वोट बैंक में सबसे आगे, लेकिन संसद में क्यों सबसे कम है महिलाओं की भागीदारी?
DNA
DNA: वोट बैंक में सबसे आगे, लेकिन संसद में क्यों सबसे कम है महिलाओं की भागीदारी?
भारत के 5 सबसे 'शापित' रेलवे स्टेशन, जहां जाने की सोचकर ही कांप उठते हैं लोग
India Interesting Facts in Hindi
भारत के 5 सबसे 'शापित' रेलवे स्टेशन, जहां जाने की सोचकर ही कांप उठते हैं लोग
विपक्ष को धोया, महिलाओं को हक दिलाने का वादा और... PM मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें
PM Modi speech to nation
विपक्ष को धोया, महिलाओं को हक दिलाने का वादा और... PM मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें
CAA, SIR, UCC... PM मोदी ने कांग्रेस से लेकर SP, TMC, DMK तक, सबकी कुंडली खोल दी
pm modi address to nation
CAA, SIR, UCC... PM मोदी ने कांग्रेस से लेकर SP, TMC, DMK तक, सबकी कुंडली खोल दी