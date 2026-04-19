54 की उम्र में जी रहीं लग्जरी लाइफ… अजय देवगन की सुपरहिट को-स्टार ने खरीदा 10 करोड़ का शानदार अपार्टमेंट, एंजाय कर रहीं सिंगल लाइफ

हिंदी सिनेमा के सितारे बढ़-चढ़कर न सिर्फ फिल्मों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि रियल एस्टेट में भी खूब पैसा लगा रहे हैं. आजकल आए दिन ऐसी खबरे सामने आती हैं कि किसी स्टार ने घर, तो किसी ने महंगी गाड़ी खरीद ली. वहीं अब एक ऐसी ही खबर फिर से सुनने को मिली है. खबरों के मुताबिक, अजय देवगन के साथ सुपरहिट फिल्में देने वाली एक्ट्रेस तब्बू(Tabu) ने मुंबई में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीद लिया है.

एक्ट्रेस ने मुंबई के पॉश वर्सोवा इलाके में बने 'गोदरेज स्काई शोर' प्रोजेक्ट में 10 करोड़ का एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है. ये घर लगभग 2,153 वर्ग फुट में फैला है, जो समुद्र के किनारे बना हुआ है और इसके लिए उन्होंने 5.24 लाख रुपए की स्टांप ड्यूटी पे की है.

सितारों की पहली पसंद है वर्सोवा

मुंबई का वर्सोवा इलाका हमेशा से बॉलीवुड स्टार्स की पहली पसंद रहा है. समुद्र के किनारे बसे इस शांत और वीआईपी इलाके में अब तब्बू का भी नया घर होगा. खबरों के अनुसार, तब्बू ने ये घर गोदरेज प्रॉपर्टीज के मशहूर प्रोजेक्ट 'गोदरेज स्काई शोर' में खरीदा है. ये डील 26 मार्च, 2026 को ऑफिशियली रजिस्टर हुई है.

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अजय देवगन के साथ दी सुपरहिट फिल्में

एक्ट्रेस तब्बू ने अजय देवगन के साथ एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दीं, जिसमें ‘दृश्यम 2’ (Drishyam 2). ‘दे दे प्यार दे’ (De De Pyaar De), ‘औरों में कहां दम था’ (Auron Mein Kahan Dum Tha) जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं. तब्बू की गिनती इंडस्ट्री की सबसे टैलेंटेड और वर्सेटाइल एक्ट्रेसेस में होती है, जिन्होंने हर तरह के रोल में खुद को साबित किया है. वहीं 54 की उम्र में भी तब्बू ने शादी नहीं की और सिंगल लाइफ को भरपूर एंजॉय कर रही हैं.

तब्बू वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें, तो तब्बू आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं और उनकी एक्टिंग को दर्शक बेहद पसंद करते हैं. वहीं, उनके इस नए घर की खबर ने फैंस के बीच काफी उत्साह पैदा कर दिया है. सोशल मीडिया पर लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं और उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल की चर्चा कर रहे हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म ‘दृश्यम 3’ है, जिसमें वो अपने फेवरेट को-स्टार अजय देवगन के साथ दिखाई देंगी.