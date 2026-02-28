Advertisement
trendingNow13125780
Hindi Newsबॉलीवुडजेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव का नया प्लान, एक्स्ट्रा इनकम के लिए शुरू करेंगे ये काम; हाथ जोड़कर बोले- ये सबके लिए

जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव का नया प्लान, एक्स्ट्रा इनकम के लिए शुरू करेंगे ये काम; हाथ जोड़कर बोले- ये सबके लिए

9 करोड़ के कर्ज में डूबे अभिनेता राजपाल यादव 13 दिन की जेल काटने के बाद बाहर आ चुके हैं और दोबारा काम पर वापसी भी कर चुके हैं.  उन्होंने हाल ही में वैनिटी वैन से काम पर वापसी की वीडियो शेयर की और सपोर्ट करने वाले सभी लोगों को दिल से धन्यवाद दिया था.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 28, 2026, 04:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव का नया प्लान, एक्स्ट्रा इनकम के लिए शुरू करेंगे ये काम; हाथ जोड़कर बोले- ये सबके लिए

9 करोड़ के कर्ज में डूबे अभिनेता राजपाल यादव 13 दिन की जेल काटने के बाद बाहर आ चुके हैं और दोबारा काम पर वापसी भी कर चुके हैं.  उन्होंने हाल ही में वैनिटी वैन से काम पर वापसी की वीडियो शेयर की और सपोर्ट करने वाले सभी लोगों को दिल से धन्यवाद दिया था. अब अभिनेता ने फिल्मों के साथ-साथ नए काम की शुरुआत भी कर दी है. अभिनेता ने फैंस से गुजारिश की है कि उनका प्यार और सपोर्ट बहुत जरूरी है. अभिनेता राजपाल यादव ने अपना नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिस पर वे नए तरीके से मनोरंजन परोसने वाले हैं. अभिनेता ने वीडियो जारी कर बताया कि उनके करियर में नई चीज जुड़ रही है और वो है यूट्यूब चैनल. 

ये भी पढ़ें: ये हैं बॉलीवुड की सबसे महंगी दुल्हनें...जिन्होंने वेडिंग आउटफिट पर बहाया पानी की तरह पैसा, कीमत जान चौंक जाएंगे आप

राजपाल यादव ने शुरू की नई पारी

उन्होंने कहा, "एक नई पारी की शुरुआत करने के लिए कई दिनों से तैयारी कर रहा था और आज, वह दिन आ गया है. आज से हमारा यूट्यूब चैनल शुरू हो रहा है, जिसका आधिकारिक नाम राजपाल नौरंग यादव है." अभिनेता के चैनल का मिशन बुढ़े हो या नौजवान, हमको मनोरंजन मिले एक समान है. मतलब अब सिर्फ फिल्मों के जरिए ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के जरिए भी गुदगुदाने वाले हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अभिनेता राजपाल फिलहाल जेल से बाहर आने के बाद कमबैक के लिए पूरी तरह तैयार है. सिनेमाघरों में अभिनेता की फिल्म 'भूत-बंगला' 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है. अभी सिर्फ फिल्म से जुड़े पोस्टर और पहला गाना रिलीज हुआ है. फिल्म कॉमेडी से भरपूर होने वाली है और फैंस बेसब्री से फिल्म के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: 27 साल पुरानी वो फ्लॉप फिल्म... जिसके 9 गाने हैं आज भी हैं सुपरहिट, बार-बार सुनने पर भी नहीं भरता दिल; 1 गाना आज भी हैं लोगों का फेवरेट

13 तक जेल में थे एक्टर 

बता दें कि अभिनेता को 9 करोड़ के कर्जवापसी मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में 13 दिन बिताने पड़े थे. अभिनेता ने कर्ज अपनी फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए लिया था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिट गई और यही वजह रही कि अभिनेता कर्जे में डूब गए. अभिनेता को कर्ज से उबारने और जेल से बाहर निकालने की मुहीम अभिनेता सोनू सूद ने शुरू की, और फिर धीरे-धीरे बॉलीवुड के बड़े चेहरे ने अभिनेता को बाहर निकालने के लिए मदद के लिए बड़ी राशि दान की.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Actor Rajpal Yadav

Trending news

'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
TMC Rajya Sabha Candidate
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
TMC Rajya Sabha Candidates
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
OPS
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
समंदर में दुश्मन को निगलने निकली डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
indian navy news
समंदर में दुश्मन को निगलने निकली डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
Jammu Kashmir
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
DNA
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
National News
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट