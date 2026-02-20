Advertisement
trendingNow13116968
Hindi Newsबॉलीवुडजब खुद को खूबसूरत नहीं मानती थीं ये हसीना, ठुकरा दिया था मुगल-ए-आजम का ऑफर, 4 दशकों तक इंडस्ट्री पर किया राज

जब खुद को खूबसूरत नहीं मानती थीं ये हसीना, ठुकरा दिया था मुगल-ए-आजम का ऑफर, 4 दशकों तक इंडस्ट्री पर किया राज

बॉलीवुड एक्ट्रेस नूतन ने हिंदी सिनेमा और समाज की हर रुढ़िवादी परंपरा को तोड़ खुद को स्थापित किया और लगातार 4 दशकों तक सिनेमा में सक्रिय रहीं. सिनेमा के कई बड़े स्टार्स उनकी सादगी और खूबसूरती पर फिदा थे, लेकिन एक नूतन थी, जिन्हें भरोसा ही नहीं था कि वे खूबसूरत हैं और कभी फिल्मों में काम भी कर पाएंगी. 

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 20, 2026, 08:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हसीना पर लगा था बदसूरत होने का तमगा
हसीना पर लगा था बदसूरत होने का तमगा

Guess Who: 'तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी इक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है...' साल 1958 में रिलीज हुई फिल्म 'आखिरी दांव' में फिल्माए गए गाने में नूतन की मासूमियत ने दर्शकों को दिल हारने पर मजबूर कर दिया है. गाने की ये चंद लाइनें आशिकों के दिल का हाल बताने और नूतन की खूबसूरती को बयां करने के लिए काफी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नूतन हमेशा अपने रंग-रूप को लेकर असहज रहती थीं? 21 फरवरी को अभिनेत्री की पुण्यतिथि पर हम उनके जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातों को जानेंगे.

4 दशकों तक सिनेमा पर किया राज
नूतन, जिन्होंने हिंदी सिनेमा और समाज की हर रुढ़िवादी परंपरा को तोड़ खुद को स्थापित किया और लगातार 4 दशकों तक सिनेमा में सक्रिय रहीं. सिनेमा के कई बड़े स्टार्स उनकी सादगी और खूबसूरती पर फिदा थे, लेकिन एक नूतन थी, जिन्हें भरोसा ही नहीं था कि वे खूबसूरत हैं और कभी फिल्मों में काम भी कर पाएंगी. नूतन को अपनी मां शोभना सामर्थ की तरह ही सिनेमा में धाक जमानी थी और सिनेमा में काम भी करना चाहती थीं, लेकिन अभिनेत्री के परिवार वाले ही उनके रंग-रूप को लेकर ताने कसते थे. शोभना सामर्थ की सहेली रही एक महिला ने नूतन को बदसूरत तक कह दिया था.

फिल्मों में आने का था हसीना को जुनून
नूतन ने खुद इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वह फिल्मों में आने का जुनून रखती थी, लेकिन बचपन से ही उन्हें अहसास कराया गया कि वे खूबसूरत नहीं हैं. मां की सहेली ने कहा था कि "तुम्हारी बेटी तुम्हारी जितनी खूबसूरत नहीं है. यह बात उस वक्त बहुत बुरी लगी थी, लेकिन मां ने समझा दिया था कि इसे तारीफ की तरह लो क्योंकि जैसे ही मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरा रंग और रूप दोनों निखर जाएंगे, और मैंने इस बात को माना भी था.

Add Zee News as a Preferred Source

बेटी का हौसला बढ़ाने के लिए मां ने की मेहनत
शोभना सामर्थ ने अपनी बेटी का हौसला बढ़ाने के लिए खुद मेहनत की. पढ़ने के लिए विदेश भेजा और नूतन का वजन भी कम करवाया और आखिर में फिल्मों में स्थापित करने के लिए बेटी के लिए फिल्म तक बनाई. नूतन ने हिंदी सिनेमा में बतौर बाल कलाकार डेब्यू किया और पहली बार 'नल दमयन्ती' में डेब्यू किया, जिसके बाद वे 'नगीना' में दिखीं. छोटी उम्र में ही फिल्मों से मिलती सफलता को देखकर रिश्तेदारों के भी सूर बदल गए और वे अभिनेत्री पर गर्व महसूस करने लगे.

ठुकराया फिल्म मुगल-ए-आजम का ऑफर
महज 14 साल की उम्र में आसिफ की फिल्म मुगल-ए-आजम में अनारकली का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन अभिनेत्री ने इस रोल को करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस वक्त तक उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी. कुछ फिल्में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करने के बाद नूतन ने एक्टिंग की हर कला को सीखने के लिए विदेश जाने का फैसला लिया. उन्होंने न सिर्फ वहां से पढ़ाई की, बल्कि अपनी इंग्लिश को भी सुधारा. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने साल 1955 में 'सीमा' से वापसी की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. (एजेंसी)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Nutan

Trending news

VIDEO: घसीटा और कर दी घूंसों की बौछार... EXAM में नकल से रोका तो प्रोफेसर को ठोका
video
VIDEO: घसीटा और कर दी घूंसों की बौछार... EXAM में नकल से रोका तो प्रोफेसर को ठोका
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
Amruta Fadnavis
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
National News
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
Narsimha Yadav
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
West Bengal
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
Emmanuel Macron
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
West Benga
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
Congress Leader Jairam Ramesh
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
Board of Peace
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
लव मैरिज करना है? मम्मी-पापा का नंबर दो... प्रेम 'जाल' में फंसाने वाले खुद फंसेंगे
Gujarat news
लव मैरिज करना है? मम्मी-पापा का नंबर दो... प्रेम 'जाल' में फंसाने वाले खुद फंसेंगे