आखिर क्यों टूटी 11 साल की शादी? पूजा भट्ट ने सालों बाद बताई असली वजह, बोलीं- ‘मां नहीं बनना चाहती, अकेली पड़ गई थी मैं...’

Pooja Bhatt on Her Divorce: 12 साल बड़े पर्दे पर राज करने वाली एक्ट्रेस पूजा भट्ट भले ही अब बड़े पर्दे से दूर हो चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी शादी और तलाक को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उनकी शादी किसी झगड़े, धोखे या किसी थर्ड पर्सन की वजह से नहीं टूटी थी. पूजा की मुलाकात मनीष माखिजा से फिल्म ‘पाप’ के दौरान हुई थी. दोनों ने साल 2003 में गोवा में शादी की थी. करीब 11 साल साथ रहने के बाद साल 2014 में दोनों अलग हो गए.

अब एक इंटरव्यू में पूजा ने बताया कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया. पूजा ने बताया कि जब उन्होंने शादी खत्म करने का फैसला लिया तो कई दोस्तों ने उनसे पूछा था कि क्या उनकी जिंदगी में कोई और आ गया? लेकिन उन्होंने साफ कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं था. पूजा ने बताया, ‘कोई थर्ड पर्सन नहीं था या थी. मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं रही थी’. उन्होंने कहा कि असली वजह यह थी कि वे उस रिश्ते में खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थीं. इसलिए ही उन्होंने ये फैसला लिया था.

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‘खुद को भी कहीं खो दिया था’

उनके मुताबिक जब आप किसी के साथ रहते हुए भी अकेले महसूस करें, तो रिश्ते का मतलब धीरे-धीरे खत्म होने लगता है. उन्होंने बताया कि उनकी और मनीष की शादी दोस्ती और भरोसे से शुरू हुई थी, लेकिन समय के साथ दोनों एक-दूसरे से दूर होते चले गए. पूजा ने बताया, ‘मैंने उनसे कहा था कि हमारा रिश्ता दोस्ती और विश्वास से शुरू हुआ था. मैंने कभी तुम पर शक नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगी. लेकिन मुझे लगने लगा था कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है’. पूजा का कहना था कि इस दौरान उन्होंने खुद को भी कहीं खो दिया था.

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‘नहीं किसी भी सहारे की तलाश’

और वे अपनी पहचान वापस पाना चाहती थीं. पूजा ने कहा कि वे अपनी खुशी और दुख के लिए किसी दूसरे इंसान को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहती थीं. उन्होंने कहा, ‘मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी और को अपनी तकलीफों की वजह बताकर नहीं बिताना चाहती थी’. आज वे खुद के साथ अपने रिश्ते को सबसे ज्यादा बड़ा मानती हैं. पूजा के मुताबिक जिंदगी में उन्हें कई अच्छे रिश्ते मिले, लेकिन इस समय वे अपने साथ सबसे मजबूत और सुकून भरा रिश्ता महसूस करती हैं. उन्होंने कहा कि वे आज भी प्यार के लिए खुली हैं, लेकिन किसी सहारे की तलाश में नहीं हैं.

मां नहीं बनना चाहतीं पूजा भट्ट

इंटरव्यू के दौरान पूजा ने अपनी पर्सनल लाइफ और मां बनने को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि शादीशुदा जीवन के दौरान उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वे मां बनना चाहती हैं. पूजा ने कहा, ‘मुझे बच्चे बेहद पसंद हैं, लेकिन मां बनने की चाहत मेरे मन में कभी नहीं आई’. उन्होंने आगे बताया कि उनका पूरा ध्यान करियर और सपनों को पूरा करने पर था. वे लगातार काम कर रही थीं और जीवन में कई लक्ष्य हासिल करना चाहती थीं. पूजा का मानना है कि हर इंसान को अपने मन और शरीर की आवाज सुननी चाहिए और सही फैसले करने चाहिए.

अब आगे बढ़ चुकी हैं पूजा भट्ट

पूजा भट्ट ने ये भी खुलासा किया कि तलाक के बाद कुछ समय तक उनकी और मनीष माखिजा की दोस्ताना बातचीत जारी रही थी. तब उन्हें महसूस हुआ कि दोनों के बीच आपसी सम्मान और समझदारी अब भी कायम है. हालांकि, वक्त के साथ सिचुएशन बदलती चली गईं और धीरे-धीरे दोनों का संपर्क पूरी तरह खत्म हो गया. इस बारे में पूजा ने कहा, ‘हम काफी लंबे समय से एक-दूसरे के संपर्क में नहीं हैं’. उन्होंने ये भी साफ किया कि उनके मन में मनीष माखिजा को लेकर किसी तरह की नाराजगी या कड़वाहट नहीं है. वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं.