बिना हेलमेट बाइक चलाते दिखे सोहेल खान, वीडियो बनाने वाले को दी गाली, इंटरनेट पर मचा बवाल तो मांगी माफी

Sohail Khan On Wearing Helmet: सलमान खान के भाई सोहेल खान बिना हेलमेट बाइक चलाते वीडियो में दिखे. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया. उन्होंने क्लॉस्ट्रोफोबिया का हवाला देते हुए माफी मांगी और नियम पालन का वादा किया.
Sohail Khan Bike Ride Controversy: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के भाई सोहेल खान एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गए हैं. कुछ दिन पहले मुंबई की सड़कों पर उनका बिना हेलमेट के बाइक चलाने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था. इस वीडियो के बाद सोहेल खान मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए. इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में सोहेल खान बिना हेलमेट के बाइक चलाते नजर आ रहे है. जब ये मामला हद से ज्यादा बढ़ गया तो इस पर सोहेल खान का रिएक्शन भी सामने आया. उन्होंने माफी मांगते हुए बताया कि आखिर वह क्यों बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे.
इंटरनेट पर वीडियो वायरल
इंटरनेट पर वीडियो वायरल होते ही लोगों ने एक्टर को गैर-जिम्मेदाराना हरकत पर सवाल उठाना शुरू कर दिया. जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोहेल खान ने एक पोस्ट शेयर किया. जिसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और बताया कि वह क्यों हेलमेट के बिना गाड़ी चला रहे थे और फैंस को हेलमेट पहनकर बाइक चलाने की सलाह दी.
एक्स पर सोहेल खान ने शेयर किया पोस्ट
सोहेल खान ने विवाद पर सोशल मीडिया पर लिखा 'मैं सबी बाइक चलाने वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी हेलमेट जरूर पहने. मैं खुद कई बार ऐसा नहीं कर पाता हूं. दरअसल, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया (घुटन) महसूस होती है. लेकिन ये कोई बहाना नहीं है. राइडिंग मेरा बचपन से ही पैशन रहा है. इसकी शुरुआत साइकिल से हुई और फिर मैं बाइक चलाने लगा. मैं देर रात को ही बाइक चलाता हूं, जब ट्रैफिक ज्यादा नहीं होता और कोई रिस्क नहीं लेता हूं बहुत ही धीरे और सुकून के साथ ड्राइव करता हूं. मेरी सुरक्षा के लिए मेरी बाइक के पीछे मेरी कार भी चलती है'
एक्टर ने आगे कहा 'मैं आप सभी से वादा करता हूं कि मैं अपनी घुटन की दिक्कत को दूर करने की कोशिश करूंगा और आगे हेलमेट पहनकर ही बाइक चलाऊंगा. आप भी मेरा साथ दीजिए. मैं ट्रैफिक पुलिस से भी माफी मांगता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि आगे से कभी भी नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा.'
अपशब्दों की किया था इस्तेमाल
बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सोहेल खान ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था. उस वक्त पास से गुजर रहे शख्स ने उनका वीडियो बना लिया था. जिसके बाद सोहेल ने उन्हें गाली दी और वीडियो रिकॉर्ड न करने को कहा. लेकिन शख्स ने वीडियो बना लिया और इंटरनेट पर वीडियो वायरल हो गया. इसके बाद खुद सोहेल खान को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी.
