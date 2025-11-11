दिल्ली ब्लास्ट के बाद 54 साल के फेमस एक्टर के घर को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच, बढ़ाई गई सुरक्षा

Bomb Threat To Ajith Kumar: दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे देश में खौफ का माहौल बना हुआ है. इसी बीच खबर सामने आई है कि साउथ सुपरस्टार अजित कुमार के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. धमकी भरा पत्र डाक के जरिए डीजीपी कार्यालय पहुंचा है, जिसके बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई हैं और जांच तेज कर दी गई है.

डाक के जरिए मिली थी धमकी

सूत्रों का कहना है कि डाक के जरिए धमकी मिलने के बाद पुलिस की टीम एक्शन में आ गई है. इसके बाद धमकी को बेअसर करने के लिए एक्टर के तिरुवन्मयूर वाले आवास पर पहुंची. हालांकि उन्हें वहां पर कोई ऐसा संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. पुलिस ने अपनी गहन जांच के बाद धमकी को अफवाह घोषित कर दिया. हालांकि तमिलनाडु पुलिस इन धमकियों के पीछे छिपे लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है. क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसी धमकियों में काफी बढ़ोतरी हुई है.

अरुण विजय को भी मिल चुकी ऐसी धमकी

बता दें कि हाल ही में इसी तरह बम की धमकी एक्टर अरुण विजय को भी मिली थी. सूत्रों के मुताबिक, डीजीपी कार्यालय को हाल ही में एक अज्ञात व्यक्ति का ईमेल मिला था. जिसमें आरोप लगाया गया था कि अरुण विजय के एक्कट्टुथंगल स्थित आवास पर बम रखा गया है. पुलिस और बम निरोधन दस्ते ने जांच की, लेकिन कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली थी.

Add Zee News as a Preferred Source

कई सितारों को मिल चुकी ऐसी धमकियां

लगातार मिल रही इन धमकियों के बाद अब पुलिस ने इनके सोर्स का पता लगाना शुरू कर दिया है और तगड़ी जांच शुरू कर दी है. अक्टूबर में संगीतकार इलैयाराजा के टी नगर वाले स्टूडियो को भी एक फर्जी बम अर्लट का निशाना बनाया गया था, जिसमें ऐसी घटनाओं से प्रभावित होने वाले हाई-प्रोफाइल लोगों की बढ़ती सूची में एर और नाम जुड़ गया था. बता दें कि अब तक एक्टर रजनीकांत, धनुष, विजय, त्रिशा और नयनतारा सहित कई सितारों को ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं.