Advertisement
trendingNow12998255
Hindi Newsबॉलीवुड

दिल्ली ब्लास्ट के बाद 54 साल के फेमस एक्टर के घर को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच, बढ़ाई गई सुरक्षा

Bomb Threat To Ajith Kumar: दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस और जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर है. इस बीच खबर सामने आई कि मशहूर एक्टर अजित कुमार के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 11, 2025, 09:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अजित कुमार के घर को बम से उड़ाने की धमकी
अजित कुमार के घर को बम से उड़ाने की धमकी

Bomb Threat To Ajith Kumar: दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे देश में खौफ का माहौल बना हुआ है. इसी बीच खबर सामने आई है कि साउथ सुपरस्टार अजित कुमार के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. धमकी भरा पत्र डाक के जरिए डीजीपी कार्यालय पहुंचा है, जिसके बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई हैं और जांच तेज कर दी गई है.

डाक के जरिए मिली थी धमकी
सूत्रों का कहना है कि डाक के जरिए धमकी मिलने के बाद पुलिस की टीम एक्शन में आ गई है. इसके बाद धमकी को बेअसर करने के लिए एक्टर के तिरुवन्मयूर वाले आवास पर पहुंची. हालांकि उन्हें वहां पर कोई ऐसा संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. पुलिस ने अपनी गहन जांच के बाद धमकी को अफवाह घोषित कर दिया. हालांकि तमिलनाडु पुलिस इन धमकियों के पीछे छिपे लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है. क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसी धमकियों में काफी बढ़ोतरी हुई है.   

अरुण विजय को भी मिल चुकी ऐसी धमकी
बता दें कि हाल ही में इसी तरह बम की धमकी एक्टर अरुण विजय को भी मिली थी. सूत्रों के मुताबिक, डीजीपी कार्यालय को हाल ही में एक अज्ञात व्यक्ति का ईमेल मिला था. जिसमें आरोप लगाया गया था कि अरुण विजय के एक्कट्टुथंगल स्थित आवास पर बम रखा गया है. पुलिस और बम निरोधन दस्ते ने जांच की, लेकिन कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली थी.   

Add Zee News as a Preferred Source

कई सितारों को मिल चुकी ऐसी धमकियां
लगातार मिल रही इन धमकियों के बाद अब पुलिस ने इनके सोर्स का पता लगाना शुरू कर दिया है और तगड़ी जांच शुरू कर दी है. अक्टूबर में संगीतकार इलैयाराजा के टी नगर वाले स्टूडियो को भी एक फर्जी बम अर्लट का निशाना बनाया गया था, जिसमें ऐसी घटनाओं से प्रभावित होने वाले हाई-प्रोफाइल लोगों की बढ़ती सूची में एर और नाम जुड़ गया था. बता दें कि अब तक एक्टर रजनीकांत, धनुष, विजय, त्रिशा और नयनतारा सहित कई सितारों को ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं.  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Ajith Kumar

Trending news

Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?
Delhi Car Blast
Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?
क्या आपको पता है बिहार में Nitish किस सीट से लड़ रहे चुनाव? यहां जानें सारे जवाब
nitish kumar
क्या आपको पता है बिहार में Nitish किस सीट से लड़ रहे चुनाव? यहां जानें सारे जवाब
फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के मास्टरमाइंड का क्या है दिल्ली धमाकों से कनेक्शन?
Delhi blast
फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के मास्टरमाइंड का क्या है दिल्ली धमाकों से कनेक्शन?
Delhi last Update: कश्मीर के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े ब्लास्ट के तार
Delhi blast
Delhi last Update: कश्मीर के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े ब्लास्ट के तार
'एक-एक को ढूंढकर निकालो, गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं, धमाके के बाद एक्शन में अमित शाह
Delhi blast
'एक-एक को ढूंढकर निकालो, गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं, धमाके के बाद एक्शन में अमित शाह
धमाके से पहले 3 घंटे तक कार में बैठा रहा उमर मोहम्मद, CCTV में दर्ज हुई उसकी हर हरकत
Delhi blast
धमाके से पहले 3 घंटे तक कार में बैठा रहा उमर मोहम्मद, CCTV में दर्ज हुई उसकी हर हरकत
अब खुलेंगे लाल किला ब्लास्ट के असली राज, नहीं बच पाएंगे दहशतगर्द, मिले 42 सबूत
Delhi blast
अब खुलेंगे लाल किला ब्लास्ट के असली राज, नहीं बच पाएंगे दहशतगर्द, मिले 42 सबूत
धरती पर कैसे आएगा गगनयान का क्रू मॉड्यूल, ISRO ने पैराशूट टेस्ट कर दिखाई ताकत
Gaganyaan mission
धरती पर कैसे आएगा गगनयान का क्रू मॉड्यूल, ISRO ने पैराशूट टेस्ट कर दिखाई ताकत
आखिर करना क्या चाहते थे घर के 'भेदिये'? दिल्ली ब्लास्ट के 10 किरदारों की 10 कहानियां
Delhi blast
आखिर करना क्या चाहते थे घर के 'भेदिये'? दिल्ली ब्लास्ट के 10 किरदारों की 10 कहानियां
'आज की सुबह सख्त संदेश भेजने के लिए...', UAPA के तहत कैद आरोपी की जमानत SC से खारिज
Delhi blast
'आज की सुबह सख्त संदेश भेजने के लिए...', UAPA के तहत कैद आरोपी की जमानत SC से खारिज