फुल स्वैग में वोट डालने पहुंचे साउथ के ‘जितेन्द्र’, एक्टर को देख पोलिंग बूथ पर उमड़ी फैंस की भीड़

तमिल एक्टर अजित कुमार, जिन्हें साउथ इंडस्ट्री में उनकी बेहतरीन एक्टिंग और बड़े स्टारडम के लिए जाना जाता है, हमेशा ही अपनी निजी जिंदगी को काफी सादगी से जीते हैं. लेकिन आज सुबह वो वोट डालने के लिए पूरे स्टाइल में पहुंचे. जहां उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस की भीड़ लग गई.
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तमिल सिनेमा के मशहूर एक्टर अजित कुमार (Ajith Kumar) एक बार फिर अपने सिंपल लेकिन स्टाइलिश अंदाज को लेकर खबरों में छा गए हैं. हाल ही में वो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने के लिए सुबह-सुबह थिरुवनमियूर स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचे, जहां उनका ‘फुल स्वैग’ वाला लुक देखते ही फैंस की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. 54 साल के सुपरस्टार जैसे ही पोलिंग बूथ पर पहुंचे, वहां मौजूद लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई.
फैंस के बीच उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पोलिंग बूथ पर कुछ ही मिनटों में माहौल पूरी तरह से स्टार-स्टडेड इवेंट जैसा बन गया. सोशल मीडिया पर भी उनके वोट डालते हुए कई वीडियो और फोटोज तेजी से वायरल हो रही हैं. अजित कुमार का ये अंदाज एक बार फिर साबित करता है कि वो न सिर्फ बड़े स्टार हैं, बल्कि लोगों के बीच बेहद पॉपुलर हैं.
‘फुल स्वैग’ में दिखे अजित कमार
फेमस साउथ सुपरस्टार की लिस्ट में तामिल स्टार अजित कुमार पहले ऐसे कलाकार थे, जिन्होंने सुबह-सुबह ही पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. इस दौरान अजित कुमार पूरे सफेद रंग के कपड़े और एविएटर सनग्लासेस के साथ स्टाइलिश मगर सिंपल लुक में नजर आए. उनके शांत मगर कॉन्फीडेंट चेहरे और स्याही से रंगी उंगली को देखते ही फैंस ने एक्टर को पहचान लिया. अजित कुमार के बाद, कॉलीवुड एक्टर गौतम राम कार्तिक और सुंदर सी भी वोट करते दिखाई दिए.
इन कलाकारों का भी है फैंस को इंतजार
खबरों के मुताबिक, अजित कुमार के आने की खबर जैसे ही पोलिंग बूथ फैली, लोगों ने भारी संख्या में वहां भीड़ लगा ली. इसके साथ ही, लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पुलिस तुंरत मौके पर पहुंची और भीड़ को संभाला. इस दौरान अजित अपने फैंस के लिए हाथों से हार्ट का साइन बनाते हुए नजर आए. सुपरस्टार अजित कुमार, गौतम राम कार्तिक और सुंदर सी की मौजूदगी के बाद फैंस बेसब्री से रजनीकांत, विजय, कमल हसन और सूर्या समेत कई कलाकारों का इंतजार कर रहे हैं.
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