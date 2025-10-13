Advertisement
trendingNow12960295
Hindi Newsबॉलीवुड

'तनु वेड्स मनु' फेम इस एक्टर पर टूटा दुखों का पहाड़, सिर से उठा पिता का साया

Jimmy Shergill से जुड़ी बुरी खबर है. एक्टर के पिता का देहांत हो गया है. जिससे एक्टर पूरी तरह टूट गए हैं. इस खबर के बाद हर कोई एक्टर को ढांढस बंधा रहा है और उनके पिता को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 13, 2025, 08:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जिमी शेरगिल
जिमी शेरगिल

Jimmy Shergill Father Died: बॉलीवुड से एक और बुरी खबर है. कई बेहतरीन फिल्मों में काम कर चुके एक्टर जिमी शेरगिल के पिता का निधन हो गया है. जिमी के पिता सत्यजीत सिंह शेरगिल 90 साल के थे. इनके निधन के बाद भोग और अरदास 14 अक्टूबर को रखी गई है. एक्टर के पिता के मौत की खबर से बॉलीवुड में मातम पसर गया है.

14 अक्टूबर को भोग और अरदास

जानकारी के मुताबिक 14 अक्टूबर को भोग और अरदास शाम साढ़े चार बजे से साढ़े पांच बजे तक गुरुद्वारा धान पोथोहर नगर, सांताक्रूज वेस्ट मुंबई में है.बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जिमी का असली नाम जसजीत सिंह गिल है. जिन्हें अब लोग जिमी के नाम से जानते हैं. ये गोरखपुर डिस्ट्रिक के सरदारनगर के पास स्थित देओकहिया गांव के रहने वाले हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

जिमी और उनके पिता का किस्सा
एक पुराने इंटरव्यू में जिमी ने अपने पिता के साथ जुड़ा किस्सा शेयर किया था. एक्टर ने बताया था कि वो अपने बाल कटवाना चाहते थे. जिसकी वजह से उनके और पिता के बीच काफी बहस हुई थी. इस फैसले की वजह से एक्टर के पिता उनसे इतने ज्यादा नाराज थे कि करीबन डेढ़ साल तक बात नहीं की थी.  

बॉलीवुड में फिर पसरा मातम, नहीं रहे जिमी शेरगिल के पिता सत्यजीत सिंह, 90 साल की उम्र में तोड़ा दम

परिवार ने नहीं की थी बात

बाल कटवाने वाली बात को जिमी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में एक्सप्लेन किया था. एक्टर ने कहा था- 'मैंने 18 साल तक पगड़ी पहनी थी. लेकिन, हॉस्टल में पगड़ी पहनना और बालों को मैनेज करने में दिक्कत होती थी. इसके अलावा भी कई और चीजें थीं. एक दिन मैंने अपने पिता से कहा कि मैं बाल कटवा रहा हूं. ना केवल पिता जी बल्कि पूरे परिवार ने लंबे वक्त तक मुझसे अच्छे से बात नहीं की थी. सिर्फ मामा बात करते थे. क्योंकि उन्होंने भी यही किया था.' वर्कफ्रंट की बात करें तो जिमी आखिरी बार पंजाबी फिल्म 'मां जाए' में नजर आए थे. ये 29 अगस्त 2025 को आई थी. इसके अलावा वेब सीरीज 'रणनीति' में दिखाई दिए थे.

 

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Jimmy Shergill

Trending news

Durgapur Gangrape Case: बंगाल अब नहीं रहा सुरक्षित... राज्यपाल का ममता पर बड़ा हमला
West Bengal
Durgapur Gangrape Case: बंगाल अब नहीं रहा सुरक्षित... राज्यपाल का ममता पर बड़ा हमला
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
Maharashtra
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
Flood Relief Package
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
rss
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
Viral Video
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
weather update
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
Durgapur Rape Case
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
Srinagar
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
coldrif cough syrup ban
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'