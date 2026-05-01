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अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' से हटाए गए तब्बू के सीन? विवाद के बाद प्रियदर्शन ने तोड़ी चुप्पी; बताया पूरा सच

Bhoot Bangla: अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' से तब्बू के सीन काटे जाने और उनकी नाराजगी की खबरों को निर्देशक प्रियदर्शन ने पूरी तरह से गलत और अफवाह करार दिया है. आइए जानते हैं उन्होंने क्या है...

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 01, 2026, 07:55 PM IST
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अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' से हटाए गए तब्बू के सीन? विवाद के बाद प्रियदर्शन ने तोड़ी चुप्पी; बताया पूरा सच

तब्बू, अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. इसी बीच कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फिल्म की एडिटिंग के दौरान तब्बू के कुछ अहम सीन काट दिए गए, जिसके बाद वह नाराज हो गईं. हालांकि, इस पूरे मामले पर अब निर्देशक प्रियदर्शन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. खबरों के मुताबिक, फिल्म की फाइनल कट तैयार करते समय कहानी की गति और लंबाई को ध्यान में रखते हुए कुछ सीन हटाए गए. इन सीन में तब्बू के हिस्से भी शामिल बताए जा रहे हैं.

विवाद के बाद प्रियदर्शन ने तोड़ी चुप्पी 

यही वजह है कि सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई कि क्या इस फैसले से तब्बू असंतुष्ट हैं और क्या इसका असर फिल्म की टीम पर पड़ा है. हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि पहले नहीं हुई थी. अब इस पूरे विवाद पर प्रियदर्शन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'फिल्म की एडिटिंग एक नार्मल प्रोसेस है और इसमें कई बार बदलाव करने होते हैं.' उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तब्बू एक बेहद प्रोफेसनल और समझदार एक्ट्रेस हैं और फिल्म की कहानी की मांग के अनुसार ही सब कुछ तय किया गया है.

प्रियदर्शन ने बताया कि 'भूत बंगला' एक हॉरर-कॉमेडी है और इसमें हर किरदार का अपना एक निश्चित वजन है. उन्होंने इन खबरों को केवल 'मनगढ़ंत' करार दिया कि तब्बू अक्षय कुमार या फिल्म की टीम से नाराज हैं. निर्देशक के अनुसार, तब्बू और अक्षय के बीच के संबंध हमेशा की तरह मधुर हैं और शूटिंग का माहौल पूरी तरह पॉजिटिव है.

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भूत बंगला' से हटाए गए तब्बू के सीन? 

वहीं, तब्बू या अक्षय कुमार की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने दो हफ्ते में वर्ल्‍डवाइड ₹200 करोड़ की कमाई कर ली है. Sacnilk के मुताबिक, अक्षय कुमार, परेश रावल, राजपाल यादव, वामिका गब्‍बी और तब्‍बू स्‍टारर 'भूत बंगला' ने अपने दूसरे गुरुवार को ₹3.50 करोड़ का नेट कारोबार किया है. एक दिन पहले बुधवार को इसने ₹3.40 करोड़ कमाए थे. इस हॉरर-कॉमेडी का बजट 120 करोड़ रुपये है और इसने 14 दिनों में देश में ₹128.15 करोड़ का नेट कलेक्‍शन कर लिया है. आगे वीकेंड में अभी इसकी कमाई और बढ़ेगी.

यह कम दिलचस्‍प नहीं है कि धीमी शुरुआत और औसत रफ्तार से कमाई के बावजूद यह फिल्‍म अब 'हिट' होने वाली है. धीमी पड़ चुकी 'धुरंधर 2' के कारण 'भूत बंगला' को फायदा मिला. जबकि आगे भी कंपीटिशन की कमी के कारण यह तीसरे हफ्ते में अच्‍छी कमाई कर लेगी. फिल्म ‘भूत बंगला’ की बात करें तो यह एक हॉरर-कॉमेडी प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, जिसमें अक्षय कुमार अहम भूमिका निभा हैं. लंबे समय बाद प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी एक साथ आई है. वहीं, तब्बू की मौजूदगी भी फिल्म को और मजबूत बनाती है.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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