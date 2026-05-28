करण जौहर और शाहरुख खान की दोस्ती में दरार? इंस्टाग्राम से किया अनफॉलो, आलिया भट्ट को भी नहीं कर रहे फॉलो

फिल्ममेकर करण जौहर अक्सर अपनी फिल्मों और बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं. वो अपनी लाइफ से जुड़े सभी अपडेट फैंस को देते रहते हैं. लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने एक्शन से फैंस को चौंका दिया है. दरअसल, करण जौहर इंस्टाग्राम पर लोगों को अनफॉलो करना शुरू कर दिया है. करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर इंडस्ट्री के अपने कई दोस्तों और सेलेब्स को अनफॉलो कर दिया है. सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें करण जौहर के सबसे खास दोस्त और किंग खान शाहरुख खान का भी नाम शामिल है. इसके अलावा करण के ही ‘स्टूडेंट’ वरुण धवन को भी उन्होंने अनफॉलो कर दिया है.

गुरुवार शाम अचानक करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम से एक-एक करके इंडस्ट्री के करीबी दोस्तों को ही अनफॉलो करना शुरू कर दिया. इनमें शाहरुख खान, आलिया भट्ट और वरुण धवन समेत अनन्या पांडे, कार्तिक आर्यन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और डिजाइनर मनीष मल्होत्रा समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं. लेकिन सिर्फ प्रियंका चोपड़ा को फॉलो कर रहे हैं. बता दें कि इंस्टाग्राम पर वो अपनी लाइफ से जुड़े अपडेट्स भी देते रहते हैं. वो अपने बच्चों के भी क्यूट वीडियोज शेयर करते हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 17.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं.