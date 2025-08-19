भारत की वो सुंदर हसीना, जिसकी खूबसूरती ने जज को भी बना दिया था परवाना, पहचान पाए इन्हें?

Guess This Actress: फिल्म इंडस्ट्री में कई हसीनाएं इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस तो क्या कई बड़े-बड़े सितारे भी बेचैन रहते हैं. ऐसी ही हम आपको एक हसीना के बारे में बताते हैं. ये हसीना इतनी सुंदर भी थी उनकी सुंदरता पर बड़े से बड़े सितारा लट्टू था. इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी कई ब्लॉकबल्टर फिल्में दी जिसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. इतना ही नहीं इन्हें बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार भी कहा गया. लेकिन, क्या आपको पता है इस हसीना की खूबसूरती का मुरीद एक जज भी था.

कौन है ये हसीना?

ये वो हसीना है जिन्होंने 80-90 के दशक में बॉलीवुड में राज किया. इनके स्टारडम के आगे दिग्गज सितारों का स्टारडम भी फीका पड़ जाता था. ये हसीना कोई और नहीं बल्कि श्रीदेवी थीं. श्रीदेवी की पॉपुलैरिटी ऐसी थी कि उनकी एक झलक पाने के लिए बड़े सितारे को छोड़कर भीड़ उनके आसपास लग जाया करती थी. उनकी चेहरे की मासूमियत और एक्टिंग खूब चर्चा में रही.

कोर्ट का जज था दीवाना

बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियों के हाई प्रोफाइल वकील मेमन ने श्रीदेवी को लेकर एक बार किस्सा सुनाया था.ये किस्सा माजिद मेम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी 'माय मेमॉयर्स' में शेयर किया है. इन्होंने बताया था कि कैसे आप लोग ही नहीं कोर्ट के जज भी श्रीदेवी की एक झलक पाने के लिए काफी ज्यादा उत्सकु थे. इन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट ने तो श्रीदेवी को देखने की हसरत में उन्हें समन तक भेज दिया था. जिसके बाद एक्ट्रेस कोर्ट भी पहुंची थीं. जैसे ही वो पहुंचीं तो उन्हें देखने के लिए कोर्ट में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी.

2018 में हुई मौत

इन्होंने कहा कि मैंने एक केस में छूट का आवेदन किया था. लेकिन वो नहीं मिली. इसके बाद जज ने मुझसे कहा कि मैं अपनी क्लाइंट यानी कि श्रीदेवी को कोर्ट बुलाऊं. वो उन्हें देखना चाहते थे. वो जैसे ही पहुंची तो इतनी भीड़ जुट गई थी मामला बेकाबू हो गया था.आपको बता दें, श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं है. इनका निधन,फरवरी, 2018 में हुआ था. उस वक्त इनकी उम्र 54 साल थी. इनकी नेटवर्थ रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 250 करोड़ है.