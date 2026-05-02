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Hindi Newsबॉलीवुडप्रसून जोशी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष; केंद्र सरकार ने की नियुक्ति

प्रसून जोशी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष; केंद्र सरकार ने की नियुक्ति

प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी को प्रसार भारती का चेयरमैन नियुक्त किया गया है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में इस बात की जानकारी दी गई. बता दें कि प्रसून जोशी भारतीय सिनेमा जगत का एक जाना-माना चेहरा हैं. उन्होंने सिनेमा से लेकर विज्ञापन जगत और साहित्य तक अपनी छाप छोड़ी है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 02, 2026, 09:42 PM IST
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प्रसून जोशी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष; केंद्र सरकार ने की नियुक्ति

प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी को प्रसार भारती का चेयरमैन नियुक्त किया गया है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में इस बात की जानकारी दी गई. बता दें कि प्रसून जोशी भारतीय सिनेमा जगत का एक जाना-माना चेहरा हैं. उन्होंने सिनेमा से लेकर विज्ञापन जगत और साहित्य तक अपनी छाप छोड़ी है. प्रसून जोशी की कलम से कई शानदार और यादगार गीत निकले हैं. उनके किए गए कामों में फिल्म गीत, विज्ञापन अभियान और सामाजिक रूप से प्रासंगिक कहानियां शामिल हैं जो देशभर के विविध दर्शकों से जुड़ती हैं.

प्रसून जोशी को मिली बड़ी जिम्मेदारी

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रसून जोशी की नियुक्ति पर मेरी हार्दिक बधाई. प्रसून जोशी एक विलक्षण रचनात्मक प्रतिभा हैं जिन्हें विज्ञापन, साहित्य, कला और सिनेमा जगत में विश्व स्तर पर सराहा जाता है, फिर भी उनका हृदय भारत के लिए धड़कता है. उनके शब्दों में हमारी मिट्टी की सुगंध है और उनकी दृष्टि हमारी संस्कृति के शाश्वत सार को दर्शाती है. उनके नेतृत्व में प्रसार भारती को नई ऊर्जा, गहरा उद्देश्य और एक नई रचनात्मक आवाज मिलेगी. उनके आगामी कार्यकाल के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं.'

इससे पहले प्रसून जोशी अगस्त 2017 से मुंबई स्थित केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे हैं. जबकि इससे पहले वे मैक्कैन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के सीईओ और मैक्कैन वर्ल्ड ग्रुप एशिया पैसिफिक (मैक्कैन एरिक्सन की सहायक कंपनी) के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. वे 2016 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के न्यासियों में से एक हैं.

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प्रसून जोशी बने प्रसार भारती के अध्यक्ष 

क्रिएटीविटी और पब्लिक कम्युनिकेशन में अपने अच्छा खासे अनुभव के साथ जोशी से प्रसार भारती के नेतृत्व में एक अलग नजरिया लाने की उम्मीद है. ऐसे समय में जब सार्वजनिक प्रसारण तीव्र तकनीकी परिवर्तन और दर्शकों की बदलती अपेक्षाओं का सामना कर रहा है.

बता दें कि प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) अधिनियम, 1990 के तहत स्थापित और 1997 से कार्यरत, प्रसार भारती भारत का वैधानिक स्वायत्त सार्वजनिक सेवा प्रसारक है. इसके दो प्रमुख विभाग हैं. ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है, जो शहरी और ग्रामीण भारत में लाखों श्रोताओं तक कई भाषाओं और बोलियों में पहुंचता है. दूसरा दूरदर्शन (डीडी) भारत का राष्ट्रीय टेलीविजन प्रसारक, जो समाचार, शिक्षा, मनोरंजन और सांस्कृतिक सामग्री सहित व्यापक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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