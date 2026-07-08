Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /तुम्हारी मुस्कान हमेशा दिल में रहेगी, नन्‍हे फैन की मौत से पवन कल्याण को लगा गहरा सदमा; लिखा इमोशनल पोस्ट

'तुम्हारी मुस्कान हमेशा दिल में रहेगी', नन्‍हे फैन की मौत से पवन कल्याण को लगा गहरा सदमा; लिखा इमोशनल पोस्ट

तेलुगू सुपरस्‍टार और आंध्र प्रदेश के उप मुख्‍यमंत्री पवन कल्‍याण के नन्‍हे फैन निरंजन की मौत हो गई है. बीते महीने ही पवन कल्‍याण उससे मिलने उसके घर गए थे. अब निरंजन के निधन पर पवन कल्‍याण ने एक भावुक पोस्‍ट शेयर किया है.

Written BySwati Singh
Published: Jul 08, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:40 PM IST
'तुम्हारी मुस्कान हमेशा दिल में रहेगी', नन्‍हे फैन की मौत से पवन कल्याण को लगा गहरा सदमा; लिखा इमोशनल पोस्ट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Swati Singh

Swati Singh

स्वाति सिंह एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News Hindi की डिजिटल टीम के एंटरटेनमेंट (मनोरंजन) सेक्शन में काम कर रही हैं. स्वाति की एक्सपर्टीज बॉलीवुड न्यूज़, सिनेमा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और सेलेब्स की इन-डेप्थ रिपोर्टिंग में है.

अपने करियर के दौरान स्वाति ने आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता, गजराज राव और ध्वनि भानुशाली जैसी कई जानी-मानी बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री की हस्तियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं. Zee News से पहले उन्होंने अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान और लोकमत जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, जहां काम के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन और सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) की डिग्री हासिल करने वाली स्वाति, मनोरंजन जगत की खबरों को पाठकों तक रोचक और सटीक ढंग से पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं.

आप स्वाति सिंह से swati.kumari@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ICC Ranking: T20I रैंकिग के टॉप 10 बल्लेबाज, ईशान किशन को नंबर 1 पर देख फैंस हैरान
ICC Ranking57 min ago
2
Delhi University admission59 min ago
3
Amarnath Yatra 20261 hr ago
4
Muslim reservation1 hr ago
5
Pakistan1 hr ago