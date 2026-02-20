Advertisement
trendingNow13116947
Hindi Newsबॉलीवुडतीन नहीं, 15 बच्चों के बाप हैं राजपाल यादव, ये शख्स संभाल रहा इन सबकी जिम्मेदारी

तीन नहीं, 15 बच्चों के बाप हैं राजपाल यादव, ये शख्स संभाल रहा इन सबकी जिम्मेदारी

Rajpal Yadav फिलहाल बेल पर हैं. बेल मिलते ही एक्टर भतीजी की शादी में पहुंचे. जहां के इनसाइड वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. लेकिन, क्या आपको पता है राजपाल 15 बच्चों के पिता हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Feb 20, 2026, 08:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राजपाल यादव
राजपाल यादव

Rajpal Yadav 15 Kids: राजपाल यादव इन दिनों बेल पर हैं. बेल मिलते ही एक्टर अपनी भतीजी की शादी में पहुंचे और वहां पर जमकर एन्जॉय किया. जिसके वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. लेकिन, क्या आपको पता हैं राजपाल यादव के 3 तीन नहीं बल्कि 15 बच्चे हैं. इन 15 बच्चों की जिम्मेदारी एक्टर ने किसको दे रखी है क्या आपको इसका अंदाजा है.

तीन नहीं, 15 बच्चे

एंटरटेटनमेंट पोर्टल से बात करते हुए राजपाल यादव ने ये खुलासा किया. राजपाल यादव ने दो शादी की थी. पहली बीवी अब नहीं रहीं. उससे राजपाल की एक बेटी है. इसके बाद एक्टर ने राधा से शादी की, जिससे उनकी दो बेटियां हैं. लेकिन, इन तीन बच्चों के अलावा एक्टर 15 और बच्चों के पिता समान है. जिनकी जिम्मेदारी एक्टर ने अपनी वाइफ राधा के कंधों पर डाली हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या सही में राजपाल के है 15 बच्चे?

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये 15 बच्चे राजपाल के हैं. दरअसल, राजपाल के अलावा उनके 5 और सगे भाई हैं. जिनके कुल मिलाकर 15 बच्चे हैं. इन सभी बच्चों की जिम्मेदारी एक्टर ने अपने ऊपर ली है. इसे अच्छे से निभाने में उनकी वाइफ राधा उनकी मदद करती हैं. यहां तक कि ये बच्चे राधा को राधा भाभी कहकर बुलाते हैं.

'जब कुछ गलत किया ही नहीं, तो बेल मिलनी ही थी...' जमानत के बाद राज कुंद्रा बोले- जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर

 

आखिर क्यों ली जिम्मेदारी?
एक्टर ने इंटरव्यू में कहा- 'उनके भाइयों ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया है. जब वो इस काबिल हुए तो वो भाइयों का साथ देने और उनका सपोर्ट करने के लिए बच्चों की जिम्मेदारी अपने सिर ली. इन 15 बच्चों में कौन क्या करेगा इसकी जिम्मेदारी राधा भाभी पर है.' बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि राजपाल की एक भतीजी लॉ की पढ़ाई कर रही है. एक भतीजी क्रिकेटर, एक अनुपम खेर के इंस्टिट्यूट में एक्टिंग सीख रही है. ये सभी बच्चे एक्टर को पापा कहकर बुलाते हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Rajpal Yadav

Trending news

छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
Amruta Fadnavis
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
National News
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
Narsimha Yadav
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
West Bengal
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
Emmanuel Macron
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
West Benga
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
Congress Leader Jairam Ramesh
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
Board of Peace
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
लव मैरिज करना है? मम्मी-पापा का नंबर दो... प्रेम 'जाल' में फंसाने वाले खुद फंसेंगे
Gujarat news
लव मैरिज करना है? मम्मी-पापा का नंबर दो... प्रेम 'जाल' में फंसाने वाले खुद फंसेंगे
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार