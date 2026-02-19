Advertisement
trendingNow13114771
Hindi Newsबॉलीवुडतिहाड़ जेल में है किस चीज की कमी? राजपाल यादव ने बाहर आते की ऐसी यूनिक डिमांड, हर कोई रह गया हैरान, बोले- ‘हर कैदी...’

तिहाड़ जेल में है किस चीज की कमी? राजपाल यादव ने बाहर आते की ऐसी यूनिक डिमांड, हर कोई रह गया हैरान, बोले- ‘हर कैदी...’

Rajpal Yadav: कॉमेडियन-एक्टर राजपाल यादव को 9 करोड़ के चेक बाउंस केस में 18 मार्च तक अंतरिम जमानत मिल गई है. जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने सपोटर्स का धन्यवाद किया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जेल में किस चीज की कमी है, जिसकी उन्होंने मांग की. उनकी इस डिमांड ने हर किसी को हैरान कर दिया. 

 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 19, 2026, 06:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rajpal Yadav Interim Bail
Rajpal Yadav Interim Bail

Rajpal Yadav Interim Bail: कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव को 9 करोड़ के चेक बाउंस केस में अंतरिम जमानत मिल गई है. उन्हें 18 मार्च तक के लिए तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है. जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने देशभर के लोगों और फिल्म इंडस्ट्री का धन्यवाद किया, जो उनके सपोर्ट में आगे आगे. राजपाल ने कहा कि मुश्किल समय में सबने उनका साथ दिया उसके लिए वे दिल से आभारी हैं. उन्होंने भरोसा दिया सच सामने आएगा.

रिहाई के बाद राजपाल अपने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित पैतृक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से थोड़ी बातचीत की. इस दौरान उन्होंने जेल व्यवस्था को लेकर एक अलग तरह की मांग रखी, जिसने सभी को हैरान कर दिया. उन्होंने कहा कि जेलों में अनुशासन के साथ सुधार की भावना भी होनी चाहिए. उनका मानना है कि सुधार गृह (जेल) सिर्फ सजा देने की जगह नहीं, बल्कि लोगों को नई शुरुआत का मौका देने वाले केंद्र भी होने चाहिए.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rajpal Naurang Yadav (@rajpalofficial)

Add Zee News as a Preferred Source

जेल में होने चाहिए ‘स्मोकिंग एरिया’- राजपाल

राजपाल यादव ने सुझाव दिया कि जेलों में भी ‘डिजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया’ होने चाहिए, जैसे रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर होते हैं. उन्होंने कहा कि इससे व्यवस्था बनी रहेगी और कैदियों को भी नियमों के दायरे में सुविधा मिल सकेगी. उनके मुताबिक सुधार प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, जहां सख्ती के साथ मानवीय सोच भी शामिल हो. उनका ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर लोग अपनीअलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. 

घर में बजने वाली है शहनाई? सज गया विजय का आशियाना, क्या सच में रश्मिका बनने वाली हैं देवरकोंडा खानदान की बहू?

कैदी को एक नजर से देखना ठीक नहीं - राजपाल 

उन्होंने ये भी कहा कि हर कैदी को एक ही नजर से देखना ठीक नहीं है. उन्होंने कहा, ‘बाहर से ये समझ पाना मुश्किल होता है कि कौन आदतन अपराधी है और किससे एक बार गलती हुई है’. उन्होंने बताया कि कानूनी सवालों का जवाब उनके वकील भास्कर उपाध्याय आधिकारिक तौर पर देंगे. फिलहाल वे फैमिली इवेंट में बिजी है. राजपाल ने बताया कि ये मामला साल 2012 से जुड़ा है और उन्होंने हर बार अदालत के आदेशों का पालन किया है. 

इन शर्तों पर मिली अंतरिम जमानत

उन्होंने कहा, ‘जिस तरह देश, दुनिया और बॉलीवुड ने मुझे प्यार दिया है, अगर मुझ पर कोई आरोप है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं’. उन्होंने हाई कोर्ट का भी धन्यवाद किया और कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिला, इसके लिए वे आभारी हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है. इसके लिए 1 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड और एक जमानती देना शर्तों में शामिल है. इससे पहले अदालत ने 1.5 करोड़ जमा कराने का निर्देश दिया था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Rajpal Yadav

Trending news

मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
un statement
मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
West Bengal elections 2026
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
Mamata Banerjee
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
reservation
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
DNA
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा
DNA
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा
'गलगोटिया में प्रोफेसर बन जाओ...,' TMC का अश्विनी वैष्णव पर निशाना, मांगा इस्तीफा
India AI Impact
'गलगोटिया में प्रोफेसर बन जाओ...,' TMC का अश्विनी वैष्णव पर निशाना, मांगा इस्तीफा
पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? शिंदे से मिले राज; बढ़ी हलचल
Maharashtra politics
पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? शिंदे से मिले राज; बढ़ी हलचल
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
India AI Impact
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान
Shahpur Kandi Dam
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान