'मां की मौत लोगों के लिए बन गई मनोरंजन...' श्रीदेवी की डेथ के 7 साल बाद भी हरे है जाह्नवी कपूर के जख्म, बोलीं- नहीं मिला शोक का वक्त

Jahnvi Kapoor on Sridevi Death: श्रीदेवी की मौत को 7 साल हो चुके हैं.एक्ट्रेस की दोनों बेटियों और पति बोनी कपूर के ऊपर के साल बिना श्रीदेवी के जीना किसी मुश्किल भरे वक्त से कम नहीं थे. हाल ही में, श्रीदेवी की बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर ने श्रीदेवी की मौत को लेकर खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने कहा कि मां की मौत लोगों के लिए एक मनोरंजन बन गई थी.

नहीं मिला दुख जताने का मौका

जाह्नवी कपूर (Jahnvi Kapoor) ने वोग से खुलकर कई मुद्दों पर बात की. एक्ट्रेस ने कहा कि 'जब उनकी मां श्रीदेवी की मौत हुई तो पैपराजी ने उनका पीछा किया था. निजी तौर पर तो हमें शोक व्यक्त करने का मौका ही नहीं मिला था.जाह्नवी ने कहा कि आजकल तो सेलिब्रिटी बच्चों को पैपराजी के सामने लाने से बचते हैं. लेकिन, जब वो सब हो रहा था, तब ये बहुत कॉमन था. लगातार पैपराजी की नजरों में रहने की वजह से लोग उन पर अपना अधिकार समझने लगते हैं. जिससे उनका असली रूप कही छिप जाता है.'

Add Zee News as a Preferred Source

मौत बन गई मनोरंजन

जाह्नवी कपूर ने कहा कि 'हर पल जज किया जाता. अगर मैं अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान मुस्कुरा देती तो मुझे आलोचना का सामना करना पड़ता. अगर चुप रहती तो कहा जाता कि ये काफी ठंडी है. जरा आप ही सोचिए कि आपकी मां की मौत हो जाए और आधे से ज्यादा देश के लिए ये एक मनोरंजन बन जाए.'

लोगों ने खूब कीचड़ उछाला

'मुझे लगता है कि जिस चीज से हम लोग गुजरे हैं उसे कोई भी नहीं समझ सकता. नुकसान तो एक बार हुआ. लेकिन, उससे इतना ज्यादा डैमेज हुआ कि मुझे इंसानों के व्यवहार को लेकर थोड़ा संदेहवादी बना दिया. मैंने और मेरी बहन ने कभी भी कोई कमी नजर नहीं आने दी. इसलिए लोगों को लगा कि वो हम पर कीचड़ उछाल सकते हैं. उन्हें ऐसा लगा कि हम इंसान ही नहीं है. इसलिए सहानुभूति का तो सवाल ही खत्म हो जाता है.'

वो अमीर हसीना, घर की एक मंजिल सिर्फ कपड़ों से भरी, हर फ्लोर पर हैं 5 नौकर, जेवरों से रहतीं लदी, बोलीं- धरती पर स्वर्ग होता तो ऐसा ही दिखता

2018 में हुई श्रीदेवी की मौत

24 फरवरी, 2018 को श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने की वजह से हुई थी.ये मौत दुबई के एक होटल में हुई थी. जिसके बाद एक्ट्रेस की बॉडी भारत लाई गई और उनका अंतिम संस्कार किया गया. एक्ट्रेस की मौत जिस वक्त हुई तो वो महज 54 साल की थीं. उस वक्त जाह्नवी की पहली फिल्म 'धड़क' रिलीज होने वाली थी. मां की मौत के बाद जब जाह्नवी की फिल्म का लॉन्च हुआ था तो वो प्रमोशन के दौरान रो पड़ी थीं. वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में 'परम सुंदरी' रिलीज हुई और अब 'सनी कुमारी की तुलसी कुमारी' फिल्म में नजर आने वाली हैं.