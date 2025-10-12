Advertisement
हिंदी सिनेमा का वर्सेटाइल एक्टर, पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट, दुबई में दिवाली से जुड़ा है मामला

Rajpal Yadav: हाल ही में बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने दुबई जाने की परमिशन मांगी है. उनके खिलाफ चेक बाउंस केस चल रहा है. कोर्ट ने पुलिस और संबंधित कंपनी से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 12, 2025, 12:16 PM IST
हिंदी सिनेमा का वर्सेटाइल एक्टर, पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट
हिंदी सिनेमा का वर्सेटाइल एक्टर, पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट

Rajpal Yadav Moves Delhi HC: दरअसल, हम यहां 54 साल के बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर राजपाल यादव की बात कर रहे हैं. हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस और मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से उनकी याचिका पर जवाब मांगा है. राजपाल ने कोर्ट से दुबई जाने की इजाजत मांगी है, जबकि उन पर चेक बाउंस का केस चल रहा है. जस्टिस रविंदर दूडेजा ने दोनों पक्षों को नोटिस भेजा है और अगली सुनवाई की तारीख 14 अक्टूबर तय की है. ये मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है. 

साथ ही एक्टर को कोर्ट से फैसला आने का इंतजार है. राजपाल यादव ने अपने वकील के जरिए बताया कि उन्हें बिहारी ग्लोबल कनेक्ट की तरफ से दुबई में होने वाले दिवाली प्रोग्राम में बतौर ‘गेस्ट ऑफ ऑनर’ आमंत्रित किया गया है. उनका ये इवेंट 17 से 20 अक्टूबर के बीच होना है. इस दौरान वे कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों में भी शामिल होंगे. हालांकि, ये याचिका ऐसे समय में दायर की गई है जब उनका चेक बाउंस केस अभी तक कोर्ट में लंबित है और रिविजन पिटीशन पर सुनवाई बाकी है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rajpal Naurang Yadav (@rajpalofficial)

दिवाली इवेंट के लिए जाना चाहते हैं दुबई 

कोर्ट ने इससे पहले भी कई बार राजपाल यादव को विदेश सफर की परमिशन दी है. जून 2023 में अदालत ने उनकी सजा पर अस्थायी रोक लगा दी थी. कोर्ट ने ये शर्त रखी थी कि वे मामले को आपसी समझौते से सुलझाने के लिए ईमानदारी से कोशिश करेंगे. उस दौरान भी एक्टर की ओर से भरोसा दिलाया गया था कि वे दूसरे पक्ष के साथ विवाद खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे. राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट में बताया था कि ये पूरा मामला एक वैध लेनदेन से जुड़ा है, जो एक फिल्म प्रोडक्शन के लिए हुआ था. 

OTT की सबसे महंगी सीरीज, जिसमें हैं टोटल 42 एपिसोड, आखिर के 8 एपिसोड को बनाने में खर्च गुए 500 करोड़, रेटिंग भी है 8.6

फ्लॉप फिल्म और चेक बाउंस से जुड़ा है मामला

फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और इसी वजह से एक्टर को काफी पैसों का नुकसान हुआ. उन्होंने कहा कि राजपाल यादव पहले ही इस मामले से जुड़ी सिविल कार्रवाई में करीब तीन महीने की सजा काट चुके हैं. अब वे सिर्फ अपनी प्रोफेशनल ट्रैवल के लिए परमिशन चाहते हैं. फिलहाल ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट के मेडिएशन सेंटर में चल रहा है, जहां दोनों पक्ष आपसी समझौते की कोशिश कर रहे हैं. कोर्ट के आदेश के बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राजपाल यादव को दुबई जाने की इजाजत मिलती है या नहीं. 

2018 में शुरू हुआ था ये मामला

उनका कहना है कि वे सिर्फ कुछ दिनों के लिए दुबई जाना चाहते हैं और लौटकर दोबारा पेश होंगे. बता दें, 2018 में कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में 6 महीने की जेल और हर केस 1.6 करोड़ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. ये मामला साल 2010 के एक कर्ज से जुड़ा था, जो उनकी फिल्म ‘अट्टा पट्टा लप्पा’ के लिए लिया गया था. उनकी पत्नी राधा यादव और कंपनी भी इसमें दोषी पाई गई थी. हालांकि, उन्हें मेडिकल के चलते जेल नहीं भेजा गया. राजपाल को बाद में 50 हजार के पर जमानत मिली थी. 

