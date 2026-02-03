‘मैं दूसरों की धुन पर नाच रहा था…’, R Madhavan ने 4 साल का ब्रेक क्यों लिया? बताई चौंकाने वाली वजह

Advertisement
सिंगर अरिजीत सिंह द्वारा प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास की घोषणा करने के बाद उनके करोड़ों चाहने वाले परेशान है. वहीं सिंगर के संन्यास के बाद पद्मश्री अवॉर्ड विनर एक्टर आर माधवन के लंबे ब्रेक की चर्चा जोरों-शोरों से होने लगी है. ‘शैतान’ एक्टर ने इंडस्ट्री से 4 साल का ब्रेक लिया था, जिसके पीछे की वजह का उन्होंने खुलासा किया है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Feb 03, 2026, 06:40 PM IST
आर. माधवन बॉलीवुड के सबसे सफल कलाकारों में से एक हैं, उन्होंने ना सिर्फ हिंदी सिनेमा बल्कि साउथ इंडस्ट्री में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है. वहीं इस समय आर माधवन फिल्म ‘धुरंधर में’ 2 दमदार भूमिका को निभाते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं इस समय उनके द्वार इंडस्ट्री से लिए गए 4 साल के ब्रेक की खबरें भी काफी वायरल हो रही हैं. जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बात दें कि आर माधवन ने साल 2011 से 2016 तक इंडस्ट्री से ब्रेक लिया था. 

4 साल का ब्रेक ले किया था कमबैक
आर माधवन ने सफल करियर के बाद भी फिल्मों से दूरा बनाने पर बात करते हुए बताया कि उन्हें अपने काम में खुद की झलक नहीं दिखाई दे रही थी. एक्टर ने साल 2016 में फिल्म ‘साला खडूस’ से कमबैक किया था. आर माधवन ने अपने करियर में सबसे ज्यादा रोमांटिक फिल्मों के हीरो तौर पर काम किया, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली. वहीं उन्होंने हाल ही में एक बातचीत के दौरान कहा, ‘विक्रम वेधा मुझे एक लंबे ब्रेक बाद मिली. फिल्म ‘साला खडूस’ से पहले मुझे ब्रेक लेना पड़ा था क्योंकि जिस तरह से मैं काम कर रहा था वो मुझे खुश नहीं कर रहा था.’ 

स्विट्जरलैंड के किस्से ने बदल दी जिंदगी
एक्टर ने आगे कहा, ‘मैं स्विट्जरलैंड में एक तमिल फिल्म में काम कर रहा था. इस दौरान मैंने नांरगी और हरी शर्ट पहनी थी. उस सेट पर एक अजीब घटना घटी, जो कि आज भी मेरे जहन में बनी हुई है. मैं सड़क के बीच में खड़ा हुआ था, जहां मैंन एक स्विस किसान को बैठे हुए देखा, जो मुझे अजीब तरह से देख रहा था. चाय पीते हुए वो सोच रहा था कि हम क्या कर रहे हैं. मैंने मन में सोचा तुम चेन्नई आओ फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कौन हूं.’

मैं अपनी फिल्मों में बेहतर नहीं कर रहा था’
आर माधवन ने बताया कि ‘उस पल ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया और मैंने एक ऐसी सच्चाई का सामना किया जिसने मेरा जीवन बदल दिया. मुझे कुछ समय तक बहुत बुरा लगा फिर मुझे अचानक ये एहसास हुआ कि मैं सच में किसी और की धुन पर नांच रहा हूं. मैं एक पब्लिक स्पीकर हूं. मुझे पता है कि कैसे बंदूक चलाते हैं, कैसे रीमोट प्लेन उड़ाते हैं, कैसे घोड़ सवारी करते हैं और साथ ही बहुत सारी चीजें मुझे आती हैं. मगर मैं इन सभी में से एक भी चीजें फिल्मों में नहीं दिआ पा रहा हूं.’ उन्होंने फैसला किया कि वो ब्रेक लेकर घूमेंगे आजपास के माहौल को जानेंगे और फिर फिल्मों में वापसी करेंगे. 

