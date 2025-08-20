हनी सिंह के खिलाफ हुआ 55 साल का ये धाकड़ पंजाबी सिंगर, फिल्म फेयर में बुलाने पर किया विरोध, कहा- 'जो नशे प्रमोट करते हैं'
हनी सिंह के खिलाफ हुआ 55 साल का ये धाकड़ पंजाबी सिंगर, फिल्म फेयर में बुलाने पर किया विरोध, कहा- 'जो नशे प्रमोट करते हैं'

Honey Singh: पंजाब में होने जा रहे पंजाबी फिल्म फेयर अवॉर्ड से पहले ही बॉलीवुड-पंजाबी सिंगर को लेकर विवाद शुरू हो गया है. पंजाबी फिल्म फेयर अवॉर्ड इसी महीने आयोजित होने वाला है. लेकिन अवॉर्ड्स सेरेमनी से पहले ही इसकी चर्चा शुरू हो गई है. हाल ही में 55 साल के फेमस पंजाबी सिंगर ने आपत्ति जताई है. 

 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 20, 2025, 06:14 PM IST
हनी सिंह
हनी सिंह

Filmfare Punjabi Awards: पंजाब में आने वाली 23 अगस्त को पंजाबी फिल्म फेयर अवॉर्ड्स होने वाले है. लेकिन इस अवॉर्ड्स सेरेमनी से पहले ही पंजाबी सिंगर जसबीर सिंह जस्सी ने हनी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और हनी सिंह को पंजाबी फिल्म फेयर अवॉर्ड्स में हनी सिंह के बुलाने पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि जो लोग नशे को प्रमोट करते रहे हैं उन्हें इस सेरेमनी में नहीं बुलाना चाहिए.

पंजाबी सिंगर जसबीर सिंह जस्सी ने शेयर किया वीडियो 
पंजाबी सिंगर जसबीर सिंह जस्सी ने हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर किया. इस वीडियो में जस्सी ने निराशा जाहिर की और कहा कि यह फैसला पंजाब में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के विपरीत है. वीडियो में जस्सी ने कहा कि 'सालों से हम कहते आ रहे हैं कि इस आदमी ने अपने गानों में शराब और नशे को महिमामंडन किया है फिर भी उसे पंजाब के मंच पर परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जा रहा है. यह सोचकर दुख होता है कि अब हमारे पास ऐसे कलाकार नहीं बचे हैं जो हमारी संस्कृति का सकारात्मक प्रतिनिधित्व कर सकें.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आयोजकों की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है?
सिंगर जस्सी ने वीडियो में आगे दर्शकों को याद दिलाते हुए कहा कि हाल ही में हनी सिंह के खिलाफ एक विवादास्पद गाने को लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उठी थी. इन सब के बावजूद हनी सिंह को आयोजकों ने पंजाबी फिल्म फेयर अवॉर्ड्स में परफॉर्मेंस देने की अनुमति क्यों दी. जस्सी ने वीडियो में पूछा कि 'आयोजकों की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? एक ऐसे व्यक्ति को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है जिसने कभी कहा था कि वह पीढ़ियों के डीएनए में ड्रग्स डाल देगा? यह सब पंजाब के हित में नहीं है.'

इस वीडियो में जसबीर सिंह जस्सी ने आगे कहा कि 'कुछ लोग वीडियो देखने के बाद कहेंगे कि मैं निराश हूं या दरकिनार किया जा रहा हूं. लेकिन यह मेरे बारे में नहीं है, यह पंजाब के बारे में है. अगर मुझे अपने दोस्तों और पंजाब की भलाई के लिए चुनना पड़े तो मैं हर बार पंजाब को ही चुनूंगा.' इसी बीच जस्सी मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से हस्तक्षेप करने की अपील की और कहा कि पंजाबियों से ऐसे कलाकारों को सामान्य मानने से बचने की अपील की. उन्होंने आगे कहा कि हमे ऐसे रोल मॉडल चाहिए जो हमारे बच्चों का उत्थान करें, न कि सिर्फ उन्हें विनाश की तरफ धकेलें. 

jasbir singh jassiHoney Singh

;