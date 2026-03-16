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Hindi Newsबॉलीवुड55वें जन्मदिन पर राजपाल यादव का वीडियो VIRAL, फैंस के लिए शेयर किया खास मैसेज, बोले- ‘आपके प्यार ने मुझे मजबूत बनाया’

55वें जन्मदिन पर राजपाल यादव का वीडियो VIRAL, फैंस के लिए शेयर किया खास मैसेज, बोले- ‘आपके प्यार ने मुझे मजबूत बनाया’

Rajpal Yadav Birthday Video: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव आज अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने अपने फैंस को धन्यवाद देते हुए एक वीडियो शेयर किया है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Mar 16, 2026, 04:01 PM IST
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55वें जन्मदिन पर राजपाल यादव का वीडियो VIRAL, फैंस के लिए शेयर किया खास मैसेज, बोले- ‘आपके प्यार ने मुझे मजबूत बनाया’

एक्टर राजपाल यादव आज अपना 55वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस बीच सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने शुभकामनाओं का ढेर लगा दिया है. उन्हें 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया था. वहीं आज राजपाल ने अपने जन्मदिन पर फैंस को उनका सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद कहा और एक वीडियो मैसेज सेंड किया. इस वीडियो में उन्होंने अपने काम और मेहनत के बारे में बात करते हुए कहा, ‘मैं आज भी काम में बिजी हूं.’ 

राजपाल यादव ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर कुछ मिनट की वीडियो को शेयर करते हुए कहा, ‘आज 16 मार्च है, मेरा जन्मदिन है, और मैं सोच रहा था कि मुझे अपने लिए क्या कामना करनी चाहिए, अपने परिवार से, समाज से, अपने देश से, पूरी दुनिया से. आप सभी ने मुझे बहुत कुछ दिया है,  आपका आशीर्वाद, आपकी ऊर्जा और आपका ढेर सारा प्यार. मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूं.’

फैंस का आभार व्यक्त किया
राजपाल यादव ने आगे इस वीडियो में कहा कि वो बस हमेशा कड़ी मेहनत करते रहना चाहते हैं और उनकी मुख्य जिम्मेदारी मन लगाकर काम करते रहना और लोगों का मनोरंजन करना है. राजपाल यादव ने इस वीडियो में आगे कहा कि अपने काम से फैंस के चेहरे पर मुस्कान और खुशी लाना न केवल उनका पेशा है, बल्कि उनकी जिम्मेदारी भी है. वहीं इस वीडियो को अपलोड करते समय कैप्शन में लिखा, ‘आप सभी को मेरा शत-शत नमन और बहुत धन्यवाद.’

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किस लिए गए थे जेल ?
राजपाल यादव को 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस केस में कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है, जो उन्होंने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए माधव गोपाल अग्रवाल से उधार लिए थे. एक्टर ने 5 करोड़ रुपए का उधार लिया था, लेकिन समय से पैसे ना लौटा पाने, ब्याज और जुर्माने के कारण ये उधार बढ़कर 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद उन्होंने 1.5 करोड़ रुपये जमा किए, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है.

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