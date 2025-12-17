‘अब वो दौर नहीं रहा’, अरबपतियों की शादियों में क्यों नहीं नाचते सैफ अली खान? बोले- 'मुझे ये असहज लगता है'

Saif Ali Khan on not Dancing at Weddings: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने हाल ही में चल रहे बॉलीवुड ट्रेंड पर बात की. उन्होंने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में सैफ अली खान ने जिक्र करते हुए कहा कि कैसे बाकी स्टार्स शादियों में डांस करते हैं, लेकिन उन्हें ये पसंद नहीं है. सैफ अली खान ने बताया कि पैसों के लिए किसी अरबपति की शादी में डांस करना अब उन्हें अच्छा नहीं लगता है. हालांकि उन्होंने बाकी स्टार्स के ऐसा करने से कोई असहमति नहीं जताई. सैफ ने किस्सा सुनाया, जिसमें वह किसी शादी में डांस करने गए थे, उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने मन बना लिया कि अब वो ऐसा कभी नहीं करने वाले है.

क्यों नहीं करते अरबपतियों की शादी में डांस?

सैफ अली खान ने हाल ही में द हॉलीवुड रिपोर्टर को दिए एक इंटरव्यू में खुलकर बताया कि वह पहले अरबपति शादी अटेंड करते थे और उसमें डांस परफॉर्म भी करते थे. लेकिन समय के साथ अब हाल बदल गया है. अब मुझे यह अच्छा नहीं लगता. उम्र के साथ और मेरे रहन-सहन के साथ यह मैच नहीं करता. सैफ अली खान ने पास्ट का एक किस्सा शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक बार में अरबपति शादी में डांस करने वाला था, तभी वहां मेरी आंटी, मेरी बुआ और मेरी चाची आईं. उन्होंने मुझे कहा कि तुम यहां डांस नहीं करने वाले हो ना? मुझे उनकी बातों से काफी असहज महसूस हुआ.

एक्टर ने आगे बताया कि जब कोई एक्टर उसी समाज या जान-पहचान के दायरे की शादी में परफॉर्म करता है तो थोड़ा असहज महसूस करता है. एक तरफ वह फिल्म स्टार होता है और दूसरी ओर उसी समाज का हिस्सा भी. सैफ का मानना है कि मंच पर एक्टर को हमेशा एक स्टार की तरह ही देखा जाना चाहिए, लोगों से जरूरत से ज्यादा नजदीकी नहीं होनी चाहिए.

क्या शादियों में डांस करने से खराब होती इमेज?

वहीं सैफ अली खान से पूछा गया कि क्या शादियों में डांस करने से एक्टर की इमेज खराब होती है, तो उन्होंने इस पर साफ मना कर दिया. उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है. हालांकि गलत यह है कि सिर्फ पैसों के लिए फिल्में की जाए. इसलिए कलाकार को यह समझना चाहिए कि वह खुद को कितना आगे तक झोंक रहा है.