'आप फिल्मों में कब तक काम करेंगे?' बेटे तैमूर के सवाल पर सैफ अली खान ने दिया दिलचस्प जवाब

Hindi Newsबॉलीवुडआप फिल्मों में कब तक काम करेंगे? बेटे तैमूर के सवाल पर सैफ अली खान ने दिया दिलचस्प जवाब

Saif Ali Khan: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने अपनी बहन सोहा अली खान के पॉडकास्ट में एक दिलचस्प खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उनके बेटे तैमूर ने एक बार उनसे पूछा था कि वह फिल्मों में कब तक काम करते रहेंगे. इसी बातचीत के दौरान सैफ ने अपनी वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर भी खुलकर बात की.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 12, 2026, 08:40 PM IST
Saif Ali Khan: फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर बहस छिड़ी रहती है. कुछ सितारे शिफ्ट में काम करने की मांग करते हैं, तो कुछ का मानना है कि इस इंडस्ट्री में तय शिफ्ट में काम करना मुश्किल होता है. अब सैफ अली खान ने भी अपने वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उनके बेटे तैमूर ने भी उनसे एक बार पूछा था कि वह फिल्मों में कब तक काम करते रहेंगे.

कब तक काम करेंगे सैफ अली खान?

सैफ अली खान ने हाल ही में अपनी बहन सोहा अली खान के पॉडकास्ट में वर्क-लाइफ बैलेंस पर बात करते हुए बताया कि कुछ समय पहले उनके बड़े बेटे तैमूर ने उनसे पूछा था कि वह फिल्मों में कब तक काम करने का प्लान कर रहे हैं. इस पर एक्टर ने बेटे से कहा 'मुझे नहीं पता, जब तक मैं कर सकूंगा, तब तक काम करूंगा. यह हमेशा के लिए मेरा काम है.' हालांकि तैमूर ने इस पर कहा 'नहीं.'

Add Zee News as a Preferred Source

सोहा अली खान ने कहा कि यह सवाल समझ में आता है, क्योंकि शूटिंग के दौरान घर से दूर रहना पड़ता है. इस पर सैफ ने जवाब दिया 'अब इसमें थोड़ा बदलाव आया है. अगर आप सफल हैं, तो संतुलन बनाना संभव है. मैं इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो इसे बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं.' उन्होंने आगे बताया कि कुछ लोग सुबह सात बजे काम शुरू कर देते हैं, कैमरा नौ बजे रोल हो जाता है और दिन में ही उनका काफी काम पूरा हो जाता है. इसके बाद शाम को वे सोने से पहले अपने बच्चों के साथ समय बिता लेते हैं. वे करीब 1-2 महीने लगातार काम करते हैं और फिर कुछ समय का ब्रेक ले लेते हैं.

सैफ अली खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट

वर्क फ्रंट की बात करें तो सैफ अली खान आखिरी बार नेटफ्लिक्स की सीरीज 'ज्वेल थीफ' में नजर आए थे. इस सीरीज में उनके साथ जयदीप अहलावत भी दिखाई दिए थे. इसे कुकी गुलाटी ने डायरेक्ट किया था. सैफ अली खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो वह जल्द ही फिल्म 'हैवान' में नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार भी दिखाई देंगे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

