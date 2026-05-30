फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर, सुपरस्टार अजीत कुमार के सिर से उठा मां का साया, 85 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Ajith Kumar Mother Passes Away: अजित कुमार की मां मोहिनी मणि का चेन्नई में 85 साल की उम्र में निधन हो गया. वे लंबे समय से उम्र से जुड़ी हेल्थ की समस्याओं से जूझ रही थीं. उनके जाने से परिवार और फिल्म जगत में शोक फैल गया है. कई बड़े नेताओं और सितारों ने दुख जताया है. अजित इस समय दुबई में हैं और उनके लौटने की खबर सामने आ रही है. अंतिम संस्कार की तैयारी परिवार के बीच हो रही है.
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Ajith Kumar Mother Passes Away: तमिल सुपरस्टार और रेसिंग ड्राइवर अजित कुमार की मां मोहिनी मणि का शनिवार सुबह चेन्नई में 85 साल की उम्र में निधन हो गया. वे लंबे समय से उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रही थीं. उनके निधन की खबर से परिवार और फिल्म जगत में शोक फैल गया. कई लोग सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. उनका अंतिम संस्कार चेन्नई के पल्लावाक्कम स्थित अजित के घर पर परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में किया जाएगा.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोहिनी मणि की तबीयत पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रही थी. उम्र बढ़ने के चलते उनकी हालत धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही थी. शनिवार सुबह उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई और उनका निधन हो गया. यह दुखद घटना इसलिए भी और भारी है, क्योंकि तीन साल पहले अजित कुमार के पिता पी. सुब्रमण्यम का भी 2023 में निधन हो गया था. परिवार पहले ही एक बड़ा दुख झेल चुका था और अब फिर से शोक में है. अजित इस समय दुबई में बताए जा रहे हैं.
खबर है कि अजित कुमार जल्द ही चेन्नई लौटकर मां के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे. अभी तक उनकी तरफ से या उनकी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. मोहिनी मणि को लोग मोहिनी कुमार के नाम से भी जानते थे. वे मूल रूप से सिंधी परिवार से थीं और उनका संबंध कोलकाता से था. बाद में वे तमिलनाडु में अपने परिवार के साथ बस गई थीं. मोहिनी मणि को आखिरी बार इस साल मदर्स डे पर देखा गया था. उनका एक वीडियो उनके बेटे अनिल कुमार ने 10 मई को शेयर किया था.
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அருமை நண்பர் திரு. அஜித் குமார் அவர்களின் தாயார் திருமதி மோகினி அம்மையார் மறைவுச் செய்தி கேட்டு மிகுந்த வேதனை அடைந்தேன். அவரது ஆன்மா இறைவன் திருவடியில் இளைப்பாற பிரார்த்திக்கிறேன்.
வாழ்வில் அனைத்து நிலைகளிலும் அரணாக இருந்து அரவணைத்த தாயாரை இழந்து வாடும் நண்பர் திரு. அஜித்…
— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) May 30, 2026
சகோதரர் திரு. அஜித்குமார் அவர்களின் தாயார் திருமதி. மோகினி மணி அவர்கள் மறைந்த செய்தி அறிந்து வருத்தமடைந்தேன்.
அன்புத் தாயை இழந்து தவிக்கும் அஜித்குமாருக்கும் அவரது குடும்பத்தாருக்கும் எனது மனமார்ந்த ஆறுதல்களைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) May 30, 2026
वीडियो में वे अपने बेटे से प्यार से बात करती दिखीं. हालांकि, उनकी याददाश्त कमजोर थी और उन्हें कुछ बातें याद करने में दिक्कत हो रही थी. इसके बावजूद वे काफी प्यार और अपनापन दिखा रही थीं. ये वीडियो अब लोगोंको काफी इमोशनल कर रहा है. इतना ही नहीं, कई राजनीतिक और फिल्मी हस्तियों ने उनके निधन पर दुख जताया है. तमिलनाडु के CM और एक्टर विजय ने अजित और उनके परिवार के प्रति संवेदना दी. कमल हासन ने भी सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया और परिवार को हिम्मत देने की बात कही.
அன்புச் சகோதரர் திரு. அஜித்குமார் அவர்களின் தாயார் திருமதி மோகினி மணி அவர்கள் மறைந்த செய்தியறிந்து வேதனையடைந்தேன்.
உயிர்கொடுத்து, தான் உயரங்கள் தொட்டதைப் பார்த்து மகிழ்ச்சி கொண்ட அன்னையினை இழந்து வாடும் திரு. அஜித்குமார் அவர்களைத் தேற்ற என்னிடம் வார்த்தைகள் இல்லை.
அன்னையுடனான…
— M.K.Stalin (@mkstalin) May 30, 2026
मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने भी इस नुकसान को बहुत दुखद बताया और कहा कि अजित को इस समय ताकत मिलनी चाहिए. पूरे राज्य में शोक का माहौल है.. अजित कुमार के काम की बात करें तो वह हाल ही में 2025 की फिल्म ‘गुड बैड अग्ली’ में नजर आए थे. यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसे लोगों ने पसंद किया. अजित सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं हैं, वह प्रोफेशनल मोटरस्पोर्ट्स में भी सक्रिय रहते हैं. वह रेसिंग में भी अपना नाम बना चुके हैं. फैंस उनके काम और सादगी दोनों को काफी पसंद करते हैं.
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