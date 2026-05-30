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Hindi Newsबॉलीवुडफिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर, सुपरस्टार अजीत कुमार के सिर से उठा मां का साया, 85 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर, सुपरस्टार अजीत कुमार के सिर से उठा मां का साया, 85 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Ajith Kumar Mother Passes Away: अजित कुमार की मां मोहिनी मणि का चेन्नई में 85 साल की उम्र में निधन हो गया. वे लंबे समय से उम्र से जुड़ी हेल्थ की समस्याओं से जूझ रही थीं. उनके जाने से परिवार और फिल्म जगत में शोक फैल गया है. कई बड़े नेताओं और सितारों ने दुख जताया है. अजित इस समय दुबई में हैं और उनके लौटने की खबर सामने आ रही है. अंतिम संस्कार की तैयारी परिवार के बीच हो रही है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 30, 2026, 01:16 PM IST
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Ajith Kumar Mother Passes Away
Ajith Kumar Mother Passes Away

Ajith Kumar Mother Passes Away: तमिल सुपरस्टार और रेसिंग ड्राइवर अजित कुमार की मां मोहिनी मणि का शनिवार सुबह चेन्नई में 85 साल की उम्र में निधन हो गया. वे लंबे समय से उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रही थीं. उनके निधन की खबर से परिवार और फिल्म जगत में शोक फैल गया. कई लोग सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. उनका अंतिम संस्कार चेन्नई के पल्लावाक्कम स्थित अजित के घर पर परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में किया जाएगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोहिनी मणि की तबीयत पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रही थी. उम्र बढ़ने के चलते उनकी हालत धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही थी. शनिवार सुबह उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई और उनका निधन हो गया. यह दुखद घटना इसलिए भी और भारी है, क्योंकि तीन साल पहले अजित कुमार के पिता पी. सुब्रमण्यम का भी 2023 में निधन हो गया था. परिवार पहले ही एक बड़ा दुख झेल चुका था और अब फिर से शोक में है. अजित इस समय दुबई में बताए जा रहे हैं. 

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चेन्नई में होगा मां का अंतिम संस्कार

खबर है कि अजित कुमार जल्द ही चेन्नई लौटकर मां के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे. अभी तक उनकी तरफ से या उनकी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. मोहिनी मणि को लोग मोहिनी कुमार के नाम से भी जानते थे. वे मूल रूप से सिंधी परिवार से थीं और उनका संबंध कोलकाता से था. बाद में वे तमिलनाडु में अपने परिवार के साथ बस गई थीं. मोहिनी मणि को आखिरी बार इस साल मदर्स डे पर देखा गया था. उनका एक वीडियो उनके बेटे अनिल कुमार ने 10 मई को शेयर किया था. 

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फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर

वीडियो में वे अपने बेटे से प्यार से बात करती दिखीं. हालांकि, उनकी याददाश्त कमजोर थी और उन्हें कुछ बातें याद करने में दिक्कत हो रही थी. इसके बावजूद वे काफी प्यार और अपनापन दिखा रही थीं. ये वीडियो अब लोगोंको काफी इमोशनल कर रहा है. इतना ही नहीं, कई राजनीतिक और फिल्मी हस्तियों ने उनके निधन पर दुख जताया है. तमिलनाडु के CM और एक्टर विजय ने अजित और उनके परिवार के प्रति संवेदना दी. कमल हासन ने भी सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया और परिवार को हिम्मत देने की बात कही. 

एम. के. स्टालिन ने भी जताया दुख 

मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने भी इस नुकसान को बहुत दुखद बताया और कहा कि अजित को इस समय ताकत मिलनी चाहिए. पूरे राज्य में शोक का माहौल है.. अजित कुमार के काम की बात करें तो वह हाल ही में 2025 की फिल्म ‘गुड बैड अग्ली’ में नजर आए थे. यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसे लोगों ने पसंद किया. अजित सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं हैं, वह प्रोफेशनल मोटरस्पोर्ट्स में भी सक्रिय रहते हैं. वह रेसिंग में भी अपना नाम बना चुके हैं. फैंस उनके काम और सादगी दोनों को काफी पसंद करते हैं.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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