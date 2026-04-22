‘मैं 9 करोड़ के लिए जेल नहीं गया...’ चेक बाउंस केस पर राजपाल यादव ने पहली बार तोड़ी चुप्पी! बताया आखिर क्या है सच

Rajpal Yadav: ‘भूत बंगला’ में नजर आ रहे हैं. इस बीच उन्होंने अपने पुराने चेक बाउंस केस में एक बड़ा खुलासा करते हुए सच्चाई बताई, जिसके चक्कर में उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा था. अब उन्होंने इस पूरे विवाद पर खुलकर बात की है और बताया कि मामला सिर्फ पैसों का नहीं था. साथ ही उन्होंने इंडस्ट्री के सपोर्ट पर भी बात की.
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Rajpal Yadav on Cheque Bounce Case: दर्जनों फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से लोगों का हंसाने वाले कॉमेडी एक्टर राजपाल यादव का नाम 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में काफी चर्चा में रहा. इस केस में उन्होंने 5 फरवरी 2026 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था. कुछ समय बाद कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी थी, जब उन्होंने बकाया रकम का कुछ हिस्सा जमा किया. अब इस पूरे मामले पर राजपाल यादव ने पहली बार खुलकर बात की और बताया कि आखिर उस समय असली वजह क्या थी?
साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने सरेंडर क्यों किया था? राजपाल यादव ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि लोग अक्सर यही सोचते हैं कि उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वे जेल गए. लेकिन उन्होंने इस बात को साफ तौर पर गलत बताया. उनका कहना है कि ये मामला पैसों से ज्यादा सिद्धांतों और सोच का था. उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोग उनकी पूरी कहानी समझ लें, तो केस को लेकर गलतफहमी खत्म हो जाएगी. उनके मुताबिक ये मामला काफी पहले ही साल 2012 में सुलझ सकता था. चलिए बताते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है?
राजपाल यादव ने बताया कि इस विवाद की वजह से उन्हें काफी बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि जिस प्रोजेक्ट से वे जुड़े थे उसमें पहले ही 12 करोड़ रुपये लग चुके थे. आगे चलकर ये प्रोजेक्ट 22 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. उनके मुताबिक इस विवाद से उन्हें लगभग 17 से 22 करोड़ रुपये तक का नुकसान हुआ है. उन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी फिल्म में मतभेद हों तब भी उसे रिलीज किया जाना चाहिए ताकि दर्शक खुद फैसला कर सकें. उनके मुताबिक दर्शकों की राय सबसे जरूरी है और ट्रांसपेरेंसी भी बहुत जरूरी है.
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हाल ही में राजपाल यादव ने एक जाने-माने पॉडकास्ट में इस पूरे मामले पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि लोग अक्सर इस मामले को गलत नजरिए से देखते हैं और सवाल भी उसी समझ के साथ पूछते हैं. जब उनसे पूछा गया कि इतनी फिल्मों के बाद 5 करोड़ रुपये देना उनके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए था तो उन्होंने साफ किया कि असली मुद्दा सिर्फ पैसे का नहीं था. उनके मुताबिक कुछ और परिस्थितियां थीं जिन्हें लोग ठीक से नहीं समझ पाए और मामला पहले सुलझ सकता था लेकिन हालात से केस लंबा खिंच गया था.
जब उनसे पूछा गया कि मुश्किल समय में फिल्म इंडस्ट्री ने उनका साथ दिया या नहीं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहा है. राजपाल यादव के मुताबिक, पिछले 25 सालों में गांव से लेकर मुंबई तक कई लोगों ने उनका साथ दिया. उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी बड़े निर्देशक या निर्माता ने उन्हें काम से अलग नहीं किया. उनके मुताबिक अगर इंडस्ट्री सपोर्ट न करती, तो वे इतने लंबे समय तक फिल्मों में काम नहीं कर पाते. उन्होंने ये भी बताया कि वे लगातार मेहनत करते रहे और आगे बढ़े हैं.
राजपाल यादव ने बातचीत में ये भी साफ किया कि उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है.उन्होंने कहा कि वे अदालतों, कानून बनाने वाली सरकार और उन कानूनों को लागू करने वाली व्यवस्था, तीनों का सम्मान करते हैं. उनका कहना था कि ये लड़ाई उन्होंने शुरू नहीं की थी लेकिन वे चाहते हैं कि इसका सही तरीके से अंत हो. उन्होंने ये भी बताया कि कई गलतफहमियां लोगों के बीच फैल गई हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है और लोगों को पूरी सच्चाई जाननी चाहिए ताकि किसी तरह का भ्रम न रहे और स्थिति साफ हो सके.
अपने करियर और मौजूदा काम को लेकर राजपाल यादव ने बताया कि वे लगातार फिल्मों में एक्टिव हैं. हाल ही में वे हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ में नजर आए, जिसमें अक्षय कुमार के साथ वामिका गब्बी, परेश रावल और कई स्टार्स नजर आ रहे हैं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. राजपाल यादव ने कहा कि वे आगे भी दर्शकों को हंसाने और एंटरटेन करने के लिए लगातार काम करते रहेंगे और अपने अनुभवों से सीखते रहेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि हर नई फिल्म उनके लिए एक नया अनुभव होती है.
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