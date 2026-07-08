/प्रभास की फिल्म के सेट पर हुआ हादसा, राजेश शर्मा को जहरीले कीड़े ने काटा; डॉक्टर बोले- अभी खतरे से बाहर नहीं

बजरंगी भाईजान फेम एक्टर राजेश शर्मा को बुधवार को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दरअसल, राजेश एक्टर प्रभास के साथ रोमोजी फिल्म सिटी में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, इसी बीच अचानक उन्हें किसी कीड़े ने काट लिया. इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई.
इस बात की जानकारी देते हुए एक्टर सुदीपा चटर्जी ने सोशल मीडिया पर एक प्रेस नोट शेयर किया. उन्होंने बताया कि तबीयत बिगड़ने के बाद एक्टर को पश्चिम बंगाल के ढाकुरिया के एक अस्पताल में निगरानी में रखा गया है.
आशंका कि यह किसी कीड़े या जहरीली मकड़ी के काटने से हुआ है. 45 साल के एक्टर का अब कोलकाता के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि राजेश शर्मा की जान को अभी भी खतरा बना हुआ है. उन्हें तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ है. उनके दाहिने पैर में इन्फेक्शन तेजी से फैला हुआ है. डॉक्टर उनकी हालत पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और आगे की जांच और इलाज कर रहे हैं.
पोस्ट में सुदीपा ने बताया, 'यह घटना शूटिंग के बाद हुई जब राजेश शर्मा घनी झाड़ियों वाले इलाके में स्थानीय टेक्नीशियनों से बात कर रहे थे. उस समय उन्हें किसी कीड़े के काटने का एहसास हुआ, लेकिन यह गंभीर नहीं लगा और उन्होंने तुरंत डॉक्टरी मदद नहीं ली. लगभग छह घंटे बाद, उन्हें अपने दाहिने पैर में तेज दर्द महसूस होने लगा और तबीयत भी खराब लगने लगी. इसके बावजूद,वो फ्लाइट लेकर कोलकाता आने लगे. यात्रा के दौरान उन्हें तेज बुखार आ गया और वो काफी बेचैन हो गए. उनकी हालत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.'
एक्टर को अभी भी तेज बुखार है और संक्रमण उनके पैर की उंगलियों से घुटने तक फैल गया था. प्रभावित हिस्से पर बड़े-बड़े छाले पड़ गए है. पोस्ट के बाद लो कमेंट्स में उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.
राजेश शर्मा ने अपनी दमदार एक्टिंग से मजबूत पहचान बनाई है. उन्होंने हिंदी और बंगाली दोनों ही भाषाओं की फिल्मों में अपनी जबरदस्त एक्टिंग का लोहा मनवाया है. उन्होंने ‘खोसला का घोसला’, ‘नो वन किल्ड जेसिका’, ‘द डर्टी पिक्चर’, ‘स्पेशल 26’, ‘बजरंगी भाईजान’, ‘एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ जैसी फिल्मों में यादगार रोल निभाए हैं. वे पिछली बार फिल्म फिल्म ‘भूत बंगला’ में नजर आए थे. वे अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के लिए भी मशहूर हैं. राजेश शर्मा के अचानक अस्पताल में भर्ती होने से उनके चाहनेवाले चिंतित हैं.