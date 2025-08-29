2 शादियां और 4 बच्चों के बाद... अब ये सुपरस्टार बना ‘रिलेशनशिप गुरु’, रिश्तों पर देते हैं खास एडवाइज

Saif Ali Khan Give Relationship Advice: हम यहां बॉलीवुड नवाब सैफ अली खान के बारे में बात कर रहे हैं. वो और उनकी बहन सोहा अली खान का रिश्ता हमेशा से खास रहा है. हालांकि बचपन में दोनों के बीच उम्र का फर्क ज्यादा था, इसलिए बातचीत कम होती थी. सोहा ने बताया कि बचपन में उनके पास एक-दूसरे से कहने को ज्यादा बातें नहीं होती थीं. लेकिन जैसे-जैसे वे बड़े हुए और एक ही शहर में रहने लगे, उनका रिश्ता और मजबूत हो गया.

अब दोनों अक्सर एक-दूसरे के साथ समय बिताते हैं और खुलकर बातें करते हैं. सोहा अली खान ने बताया कि बचपन में वे लंदन के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करती थीं. उस समय उनके और सैफ के बीच ज्यादा जुड़ाव नहीं था. उन्होंने कहा कि जब आप 5 साल के हों और आपका भाई 14-15 साल का हो तो बातचीत की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है. लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. अब वे भाई-बहन के रिश्ते को ज्यादा गहराई से महसूस करती हैं और इसे बेहद खास मानती हैं.

सैफ की सलाह होती हैं हेल्पफुल

सोहा का मानना है कि सैफ का सोचने का नजरिया हमेशा से ही बिल्कुल अलग रहा है. उन्हें लगता है कि सैफ की राय हमेशा हेल्पफुल और यूजफुल होती है. वे कहती हैं कि आजकल वे अपने भाई से अलग-अलग मुद्दों पर सलाह लेती हैं. खासकर रिश्तों को लेकर सैफ की बातों से उन्हें काफी मदद मिलती है. सोहा मानती हैं कि भाई के एक्सपीरियंस उन्हें सही दिशा दिखाते हैं और उनके लिए बहुत मायने रखते हैं. सोहा ने ये भी माना कि रिश्तों पर सलाह लेने में उनका भाई सबसे आगे रहता है.

सैफ के पास है रिश्तों का काफी एक्सपीरियंस

उन्होंने बताया कि सैफ के पास रिश्तों का अच्छा-खासा एक्सपीरियंस है और उनकी बातें काफी काम आती हैं. सोहा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि भाई की सीख उन्हें रोमांटिक रिश्तों को समझने में मदद करती है. इस वजह से वे सैफ को अपनी जिंदगी में बहुत जरूरी मानती हैं और उनकी राय की इज्जत करती हैं. सैफ अली खान की पर्सनल भी हमेशा सुर्खियों में रही है. उन्होंने पहली शादी 1991 में अमृता सिंह से की थी. उस समय सैफ की उम्र 21 साल और अमृता की 33 साल थी.

की 2 शादियां और हैं 4 बच्चे

इस उम्र के अंतर को लेकर खूब चर्चा हुई थी. दोनों ने प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी. शादी के बाद उनके दो बच्चे हुए सारा अली खान और इब्राहिम अली खान. लेकिन समय के साथ दोनों के रिश्ते में दूरियां बढ़ गईं और आखिरकार 2004 में उनका तलाक हो गया. अमृता से अलग होने के बाद सैफ की जिंदगी में करीना कपूर आईं. दोनों की मुलाकात 2007 में हुई और जल्द ही उनका रिश्ता सुर्खियों में आ गया. करीना और सैफ ने 2012 में शादी की. कपल के दो बेटे हैं तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान.