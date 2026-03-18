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Hindi Newsबॉलीवुडचेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दोबारा जेल जाने से बचे एक्टर, 1 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दोबारा जेल जाने से बचे एक्टर, 1 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

Rajpal Yadav चेक बाउंस केस में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान एक्टर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. एक्टर की अंतरिम जमानत को 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है जो एक्टर के लिए सबसे बड़ा फैसला है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 18, 2026, 06:02 PM IST
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राजपाल यादव
राजपाल यादव

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को लेकर बड़ा अपडेट है. दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर के जेल भेजने के निर्णय को लेकर अहम सुनवाई की. जिसमें कोर्ट ने राजपाल यादव की अंतरिम जमानत को 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने मामले की गंभीरता और अब तक जमा की गई रकम को देखते हुए ये फैसला सुनाया है.

दोबारा जेल जाने से बचे राजपाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक्टर राजपाल यादव बकाया रकम दे चुके हैं. तो ये मामला यहीं खत्म होता है. सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने बताया कि हमने रेगुलर जमानत के लिए याचिका दाखिल कर दी है. अंतरिम जमानत की मियाद आज खत्म हो रही थी इसलिए राहत की मांग की गई. 

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जज ने पूछे राजपाल यादव से ये सवाल

खास बात है कि सुनवाई के दौरान जज ने भी राजपाल यादव से सीधे सवाल पूछा. कोर्ट ने पूछा कि तुमने पैसे लिए थे? इस पर कोर्ट में मौजूद एक्टर ने हां में जवाब दिया. इसके बाद जज ने कहा कि आपको कई बार मौका दिया गया था लेकिन, आपने पैसे जमा नहीं किए. इस पर एक्टर ने हाथ जोड़कर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से कहा- 'साल 2016 में मैंने अपने एक दोस्त से 28 करोड़ की संपत्ति का कागज लिया था. इस पर कोर्ट ने पूछा पैसे देना है या फिर नहीं? जवाब में एक्टर ने कहा- मैं पैसा दे चुका हूं. जब 2 करोड़ दे चुका था तो बाकी भुगतान करने जा रहा था. लेकिन,कंपनी ने बाकी पैसा लेने के बजाय कहा कि हम इनसे ज्यादा पैसा नहीं चाहते. इनको जेल भेजना चाहते हैं. मैं फिल जेल चला गया. जब जेल गया तो फिर वो पैसा खत्म हो गया. '

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कोर्ट ने दी आखिरी चेतावनी
इसके बाद कोर्ट ने सख्त और स्पष्ट तौर पर कहा- 'ये आपको पास आखिरी मौका है पैसा लौटाने का. बकाया पैसा लौटा देते हैं तो ये केस बंद हो जाएगा. नहीं तो कानूनी बहस के आधार पर फैसला सुनाया जाएगा. अगली सुनवाई किसी भी हाल में टाली नहीं जा सकती. उस दिन पूरे केस का निपटारा कर दिया जाएगा.'

 

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About the Author
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Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

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