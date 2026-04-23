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Hindi Newsबॉलीवुडलंगूर को हूर मिल गई, पत्नी राधा से 10 साल के एज गैप पर बोले राजपाल यादव; दूसरी शादी पर घरवालों ने कसा तंज

'लंगूर को हूर मिल गई', पत्नी राधा से 10 साल के एज गैप पर बोले राजपाल यादव; दूसरी शादी पर घरवालों ने कसा तंज

एक्टर राजपाल यादव ने हाल में अपनी 10 साल छोटी पत्नी राधा के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उनकी उम्र में 10-12 साल का अंतर होने के बावजूद उनका आपसी संवाद बहुत मजबूत है. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 23, 2026, 11:41 PM IST
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'लंगूर को हूर मिल गई', पत्नी राधा से 10 साल के एज गैप पर बोले राजपाल यादव; दूसरी शादी पर घरवालों ने कसा तंज

मशहूर एक्टर राजपाल यादव अपनी बेहतरीन कॉमेडी के लिए तो मशहूर हैं, लेकिन उनकी असल जिंदगी की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है. उन्होंने हाल में अपनी पत्नी राधा के साथ अपने रिश्ते और उनकी उम्र में 10 साल से ज्यादा के अंतर पर खुलकर बात की. राजपाल का मानना है कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए उम्र नहीं, बल्कि आपसी बातचीत और समझ का होना सबसे ज्यादा जरूरी है. यहां उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बातें कीं और बीवी के बारे में भी काफी कुछ कहा है, जिसमें उनसे पहली मुलाकात से लेकर शादी तक के बारे में उन्होंने बताया है.

लंगूर को हूर मिल गई: राजपाल यादव 

एक्टर ने अपनी पत्नी राधा से मुलाकात पर बात करते हुए, 'हम कैलगरी (कनाडा) में मिले थे. आज भी मुझे समझ नहीं आता कि यूपी के एक आदमी को वहां जीवनसाथी कैसे मिल गई. लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, तब मुझे एहसास नहीं था कि वह मेरे ताकत बन जाएंगी. मेरी चाची कहा करती थीं- लंगूर को हूर मिल गई और मुझे भी ऐसा ही लगता था.

इसी बातचीत में उन्होंने ये भी बताया कि उनके ससुर ने उन्हें जब पहली बार देखा तो क्या कहा था. उन्होंने राजपाल यादव को सिर्फ एक फिल्म के एक सीन में देखा था. उन्होंने बताया कि 'जंगल' फिल्म के एक सीन में उन्हें देखकर उनके ससुर चौंक गए थे. राजपाल ने यह भी कहा कि राधा हमेशा से ही साफ और खरी बोलने वाली रही हैं, खासकर अपने काम के मामले में.

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पत्नी राधा संग रिश्ते पर बोले राजपाल यादव

अपनी पत्नी राधा के साथ रिश्ते पर एक्टर ने कहा, 'मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं. हमारे बीच 10-12 साल का उम्र का गैप है, लेकिन हमारा कम्यूनिकेशन हमेशा से बहुत अच्छा रहा है. दरअसल जब हम मिले थे, तब उनकी हिंदी मुझसे बेहतर थी. उन्हें पांच भाषाएं आती थीं. मेरे कई दोस्त आज तक मुझसे ये सवाल पूछते हैं- तुमने ये सब कैसे मैनेज किया?' उन्होंने ऐगे बताया, 'वो मेरे कपड़े खरीदती हैं. मुझे उनके फैसलों पर भरोसा है. अगर वो मुझे चुन सकती हैं तो वो कुछ भी अच्छे से चुन सकती हैं. वो मेरे सारे खर्चे संभालती हैं. मैं हिसाब-किताब रखने वाला इंसान नहीं हूं.'

बता दें कि एक्टर राजपाल यादव ने साल 2003 में राधा से शादी की, जिनसे उनकी दो बेटियां हैं. वहीं, उनकी पहली पत्नी से भी एक बेटी है, जिनकी डिलीवरी के बाद मौत हो गई थी. 

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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