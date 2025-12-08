कौन है वो खास शख्स? जिसके लिए आर माधवन ने दिल खोलकर रख दिया, ये नहीं है बीवी

R Madhavan Post: मैडी यानी कि आर माधवन अक्सर सोशल मीडिया पर फैंस के साथ कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं. ऐसे में एक्टर ने हाल ही में अपने करीबी दोस्त के लिए ऐसा पोस्ट लिखा जो लोगों का ध्यान खींच रहा है. एक्टर ने अपने दोस्त और प्रोड्यूसर की तारीफ की और लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा.

दोस्त के लिए माधवन का पोस्ट

इंस्टाग्राम पर माधवन ने लिखा- 'मेरे प्यारे भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं. मैं हमेशा से शुक्रगुजार रहा हूं कि आप मेरी जिंदगी में हैं, लेकिन हर गुजरते साल के साथ, मेरी जिंदगी में आपकी अहमियत और प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ता जाता है. मैं शायद ही किसी ऐसे इंसान से मिला हूं, जिसे मेरी काबिलियत पर इतना भरोसा हो. मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं.'

मैं दुआ करता हूं...

उन्होंने लिखा- 'भगवान आपको आशीर्वाद दे और मैं दुआ करता हूं कि हमारी दोस्ती और रोमांचक सफर हमेशा ऐसे ही चलता रहे. लव यू, मेरे दोस्त.' वर्कफ्रंट की बात करें तो माधवन की आने वाली फिल्म 'जी.डी.एन.' सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. यह फिल्म भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और उद्योगपति गोपालस्वामी दोराईस्वामी नायडू की लाइफ पर बेस्ड है. उन्हें भारत का 'एडिसन' कहा जाता है.

आने वाली है ये फिल्म

माधवन ने हाल ही में इस फिल्म की शूटिंग पूरी की. इस फिल्म की शूटिंग का आखिरी शेड्यूल नवंबर में विदेश में पूरा किया गया था.अक्टूबर में फिल्म का पहला टीजर रिलीज किया गया, जिसमें माधवन को नायडू के किरदार में मेहनत करते हुए दिखाया गया. शुरुआत में उनका चेहरा वेल्डिंग शील्ड से ढका हुआ है, लेकिन बाद में शील्ड हटाने पर वह बुजुर्ग, साहसी और चश्मा लगाए हुए लुक में नजर आए.माधवन ने टीजर के साथ कैप्शन में लिखा था-'यह कहानी है नायडू के अद्वितीय दृष्टिकोण, बड़े सपनों और अडिग संकल्प की है.'इनकी हाल ही में फिल्म 'धुरंधर' रिलीज हुई है.