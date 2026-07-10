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राजपाल यादव को जेल, चेक बाउंस मामले में दिल्‍ली हाई कोर्ट का फैसला; साथ में लगा जुर्माना

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: चेक बाउंस के एक पुराने मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर को तगड़ा झटका देते हुए उन्हें दोबारा जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया है.

Written ByArvind SinghEdited By:Swati Singh
Published: Jul 10, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:13 PM IST
राजपाल यादव को जेल, चेक बाउंस मामले में दिल्‍ली हाई कोर्ट का फैसला; साथ में लगा जुर्माना
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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