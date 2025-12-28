बड़े हादसे का शिकार साजिद खान, पैर फ्रैक्चर, आनन-फानन में करानी पड़ी सर्जरी, फराह ने बताया अब कैसा है हाल

Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडबड़े हादसे का शिकार साजिद खान, पैर फ्रैक्चर, आनन-फानन में करानी पड़ी सर्जरी, फराह ने बताया अब कैसा है हाल

Farah Khan के भाई साजिद खान से जुड़ी शॉकिंग खबर है. शूटिंग के दौरान साजिद घायल हो गए थे. जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. ऐसे में फराह ने बताया कि अब उनकी हालत कैसी है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 28, 2025, 08:47 PM IST
साजिद खान और फराह खान
साजिद खान और फराह खान

Sajid Khan Surgery: 55 साल के डायरेक्टर और फराह खान के सगे भाई साजिद खान से जुड़ी बड़ी खबर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक साजिद खान का शनिवार को शूट के दौरान एक्सीडेंट हो गया था. जिसमें उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था. कहा जा रहा ये हादसा तब हुआ जब डायरेक्टर एकता कपूर के सेट पर थे. जिसके बाद आनन-फानन में निर्देशक की सर्जरी करवानी पड़ी. इस खबर के आते ही साजिद के फैंस काफी ज्यादा परेशान थे. ऐसे में फरान खान ने भाई साजिद की हेल्थ का अपडेट दिया और बताया कि वो अब कैसे हैं.

कैसी है साजिद खान की सेहत?

साजिद खान के एक्सीडेंट की खबर का खुलासा हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दिया था. ऐसे में पोर्टल के मुताबिक फराह खान ने इस खबर को कंफर्म किया. साथ ही कहा कि सर्जरी सक्सेसफुल रही. कोरियोग्राफर ने कहा कि 'सर्जरी अच्छी तरह से हुई है. वो अब ठीक हैं. रिकवरी अच्छी हो रही है.'

हीरो को लेकर ये क्या बोल गए साजिद?

साजिद खान ने बीते महीने ही अपना 55 वां बर्थडे मनाया. फिल्ममेकर लंबे वक्त से बॉलीवुड में कमबैक की तैयारियां कर रहे थे. साजिद ने अपने जन्मदिन को अपने करीबी दोस्त और परिवार के साथ धूमधाम से सेलिब्रेट किया था. साजिद का भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू आया था जो खूब वायरल हुआ था. इसमें साजिद ने कहा था- 'हीरो बहुत कम है अपने पास. आजकल तो हमारे पास कोई हीरो है ही नहीं.' 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'शाहरुख जेंटलमैन तो सलमान बैड बॉय है...'दोनों सुपरस्टार्स में डिफरेंस करते हुए ये क्या बोल गए अरशद वारसी? बयान ने मचाया हंगामा

बॉलीवुड पर साजिद

इस दौरान साजिद ने फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज सितारों की बात की. इन्होंने कहा कि 'पहले के जमाने में एक्टर्स को अपना इंप्रेशन जमाने के लिए सिक्स पैक्स एब्स और जिम में बॉडी जाकर बनाने की जरूरत नहीं होती थी. जैसे कि विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन. उनके चेहरे के एक्सप्रेशन और आंखें ही सब कुछ बयां कर देती थीं. साजिद ने कहा कि लोगों के बीच जिम का क्रेज सलमान खान की वजह से ज्यादा बढ़ा. 'मैंने प्यार किया' फिल्म से अब देखें तो काफी चेंज हो गए.लेकिन, किसी भी सितारे से मसल्स उसे एक्टर के तौर पर स्टैब्लिश नहीं करते बल्कि उसकी आंखें क्या बयां कर रही हैं वो मैटर करता है.'

 

 

 

 

 

 

