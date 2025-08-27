'चाहे भगवान आ जाए या शैतान...' तलाक की खबरों पर सुनीता आहूजा ने तोड़ी, बोलीं- मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा है
'चाहे भगवान आ जाए या शैतान...' तलाक की खबरों पर सुनीता आहूजा ने तोड़ी, बोलीं- मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा है

Sunita Ahuja on Govinda Back:सुनीता आहूजा ने गोविंदा के साथ स्पॉट होने के बाद तलाक की खबरों पर रिएक्ट किया है. सुनीता ने कहा कि मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा है. इसके साथ ही कुछ ऐसा कह दिया कि वीडियो मिनटों में वायरल हो गया.

Aug 27, 2025
गोविंदा और सुनीता आहूजा
गोविंदा और सुनीता आहूजा

Sunita Ahuja on Govinda Back: सुनीता आहूजा एक तरफ लगातार गोविंदा को लेकर बाते कर रही थी.दूसरी तरफ मंदिर में जाकर माता के सामने खूब रो रही थी.ये भी कह रही थीं कि कोई भी मेरा घर तोड़ नहीं सकता है.उसे माता देख लेंगी.इसके अलावा सुनीता की तलाक की अर्जी की खबर भी सामने आई.जिसके बाद से इन दोनों के तलाक की खबरें लगातार आने लगीं.लेकिन,गणेश चतुर्थी के दिन सुनीता आहूजा और गोविंदा लंबे वक्त बाद साथ दिखे.ऐसे में सुनीता ने मीडिया से बात करते हुए ऐसी बात कह दी कि उनका बयान तेजी से वायरल हो रहा है.

भगवान आ जाए या फिर शैतान...

सुनीता ने कहा- 'तलाक की खबरों को बेबुनियाद बताते हुए सुनीता ने कहा कि आज गोविंदा और सुनीता को इतना क्लोज देखकर आप लोग तो शॉक्ड हो गए होंगे. अगर कुछ होतो तो क्या हम इतने नजदीक होते. हमारी दूरियां होती. कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकता. चाहे ऊपर से भगवान आ जाए या फिर शैतान आ जाए. हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता.' 

मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा है

सुनीता ने आगे कहा- 'वो पिक्चर था ना मेरा पति सिर्फ मेरा है. मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा ही है. और किसी का नहीं है.जब तक हम मुंह ना खोले तब तक प्लीज कोई भी चीज पर आपलोग ना बोलिए. गणपति बप्पा से बढ़कर कोई नहीं है. प्रथम देवता है गणेश जी. उनके आशीर्वाद से ही हर नया कार्य शुरू होता है. सब अच्छे से एन्जॉय करिए.गणपति मनाइए. लेकिन, मोदक कम खाइए. क्योंकि मीठा खाने से वेट बहुत बढ़ता है.'

तलाक की खबरों के बीच बप्पा को घर लेकर आए गोविंदा- सुनीता आहूजा, मुस्कुराते हुए दिए पोज, फैंस के खिले चेहरे

 

साथ में लाए बप्पा
गोविंदा और सुनीता आहूजा लंबे वक्त साथ दिखे. इन दोनों ने एक साथ पोज दिए और बप्पा का आशीर्वाद लिया.साथ ही तलाक की खबरों पर फिलहाल के लिए बेक्र लग गया. इस दौरान इन्होंने पैपराजी के सामने फोटोज क्लिक करवाई और सबको मिठाई बांटी. ये तस्वीरों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

 

 

 

