'सैयारा से बेटर पिक्चर कर रहा है यश...' बेटे के डेब्यू पर सुनीता आहूजा का जवाब, रवीना की बेटी के बारे में बोलीं- वो बहुत

गोविंदा का वाइफ सुनीता आहूजा ने फैंस के कमेंट पर ऐसा जवाब दिया कि वो मिनटों में वायरल हो गया. ये सवाल 'सैयारा' फिल्म को लेकर था.
Trending Photos
Govinda Wife Sunita on Yash Debut Film: 'हीरो नंबर 1' गोविंदा का बेटा यश वर्धन जल्द ही बॉलीवुड में एंट्री करने वाला है. फिल्म पर काम चल रहा है. इस दौरान गोविंदा की मुंहफट बीवी सुनीता आहूजा ने 'सैयारा' फिल्म और राशा थठानी के डेब्यू को लेकर रिव्यू दिया. साथ ही कहा कि उनका बेटा 'सैयारा' से बेटर फिल्म कर रहा है. सुनीता का ये बयान आग की तरह वायरल हो रहा है.
उससे बेटर मिली है मूवी
ईट ट्रैवल रिपीट से बात करते हुए सुनीता आहूजा ने खुलकर बात की. सुनीता को उनके बेटे यश के लिए एक कमेंट पढ़कर सुनाया गया. ये कमेंट था- 'यशवर्धन इतना हैंडसम है. सैयारा में उसे ही होना चाहिए था. इस कमेंट पर जवाब देते हुए सुनीता ने कहा- काश ऐसा होता. लेकिन वो उससे भी बेटर पिक्चर कर रहा है अभी. सुनीता ने कहा कि उन्होंने अभी तक अहान पांडे की सैयारा नहीं देखी है लेकिन,यश ने दो बार देखी है. मुझे देखना है. पर अभी शायद 14 तारीख को आ रही है नेटफ्लिक्स पर. अच्छा है. सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड विशेज.मैं चाहती हूं कि सब बच्चे खूब कमाए.'
राशा पर क्या बोलीं सुनीता?
जब सुनीता से रवीना की बेटी राशा के साथ बॉन्ड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 'यश के साथ अच्छा बॉन्ड है उसका. मैं अभी तक उससे मिली नहीं हूं. रवीना ने मुझे फोन किया था. ट्रायल में आने के लिए. उस वक्त में जयपुर में खाटू श्याम मंदिर गई थी. मैंने थिएटर में फिल्म देखी. वो बहुत स्वीट गर्ल है. रवीना का बचपन याद आता है.'
'तो गोद में लेकर...'तलाक की खबरों के बीच गोविंदा को लेकर सुनीता आहूजा का बयान, बोलीं- मैं पागल हो जाती हूं
ओवरनाइट सेंसेशन बन गए अहान
'सैयारा' फिल्म के रिलीज होते ही डेब्यू स्टार अहान पांडे ओवरनाइट सेंसेशन बन गए थे.'सैयारा' को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है. इस रोमांटिक फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.