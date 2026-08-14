‘लगा मर जाऊंगी...’ मनीषा कोइराला ने सुनाया उस डरावनी रात का किस्सा, जब उन्होंने पता चला....

बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने सिनेमा की दुनिया में एक लंबा और यादगार सफर तय किया है. उन्होंने हिंदी के साथ-साथ साउथ की कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी शानदार अदाकारी का जादू बिखेरा. ‘बॉम्बे’ और ‘खामोशी’ जैसी उनकी फिल्में आज भी फैंस के दिलों में खास जगह रखती हैं. साल 2012 में मनीषा को चौथे स्टेज के ओवेरियन कैंसर के बारे में पता चला था. इस गंभीर बीमारी के इलाज के लिए वे तुरंत अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर चली गईं. वहां के मशहूर मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर में उनकी सर्जरी हुई.
इस दौरान उनको कीमोथेरेपी के कई दौर से गुजरना पड़ा. लगभग एक साल तक चले लंबे इलाज के बाद अप्रैल 2013 में उन्होंने कीमोथेरेपी का लास्ट सेशन पूरा किया. इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह कैंसर फ्री अनाउंस कर दिया. हाल ही में सुशांत प्रधान के साथ बातचीत के दौरान मनीषा ने उस दौर के अपने डर और अकेलेपन के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि वे नेपाल के नॉर्विक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भर्ती थीं, जब डॉक्टरों ने उन्हें पहली बार कैंसर के बारे में बताया था और वे इस बात से बुरी तरह से डर गई थीं.
वो पल उनकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था. उस रात उन्हें महसूस हुआ कि मौत बिल्कुल उनके सामने खड़ी है. मनीषा के मुताबिक वो रात उनके जीवन की सबसे लंबी, अंधेरी और बहुत डरावनी रात थी, जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था. कैंसर के इस बेहद कड़वे एक्सपीरियंस ने मनीषा को ये बात गहराई से समझाई कि किसी भी गंभीर बीमारी से जूझ रहा इंसान अंदर ही अंदर किस दौर से गुजरता है. उन्होंने कहा कि आप चाहे अपनों या दोस्तों की भीड़ से घिरे हों, लेकिन बीमारी का दर्द और डर इंसान को अकेला कर देता है.
उन्होंने महसूस किया कि लाइफ में कई बार ऐसा वक्त आता है जब आप बहुत अकेलापन महसूस करते हैं. ये जिंदगी का एक सच है और इंसान को धीरे-धीरे इसके साथ जीना सीखना पड़ता है. मनीषा ने बताया कि जब इंसान को जिंदगी का दूसरा मौका मिलता है, तो उसके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है. कैंसर से ठीक होने के बाद उन्होंने अपनी लाइफ से हर उस गैर-जरूरी चीज को बाहर कर दिया, जो उनके सिद्धांतों से मेल नहीं खाती थी. अब वे फालतू की भीड़ और पार्टी कल्चर से दूर रहकर सिर्फ अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताती हैं.
उन्होंने माना कि पहले वे अपनी हेल्थ का जरा भी ध्यान नहीं रखती थीं, लेकिन अब हेल्थ ही उनकी प्रायोरिटी है. मनीषा ने अपने करियर के उस दौर को भी याद किया जब वे दिन-रात काम में डूबी रहती थीं. एक समय ऐसा था जब वे रोज 18-18 घंटे काम करती थीं और एक ही दिन में तीन-चार फिल्मों की शूटिंग निपटाती थीं. बिना किसी संडे या छुट्टी के लगातार सालों तक काम करने की वजह से वे मेंटली और फिजिकली बहुत थक गई थीं. इस थकावट और ऊब की वजह से उनसे करियर में फिल्मों के चुनाव को लेकर कुछ गलत फैसले भी हो गए थे.
बीमारी के दौरान जब देश-विदेश से लाखों फैंस ने उनके जल्दी ठीक होने की दुआएं कर रहे थे और ढेरों मैसेज भेज रहे थे, तब मनीषा को अपनी और अपने काम का असली मोल समझ आया. उन्हें अहसास हुआ कि लोगों का ये निस्वार्थ प्यार और अपनापन उनके अभिनय की वजह से ही मिला है. इस अहसास ने उनके अंदर लोगों के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भर दी. इसके बाद ही उन्होंने तय किया कि अब वो गिनती के पीछे भागने के बजाय सिर्फ बेहतरीन और सोच-समझकर चुनी गई फिल्मों में ही काम करेंगी.
मनीषा कोइराला ने साल 1991 में मशहूर डायरेक्टर सुभाष घई की सुपरहिट फिल्म ‘सौदागर’ से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने ‘1942: ए लव स्टोरी’, ‘अकेले हम अकेले तुम’, ‘खामोशी: द म्यूजिकल’, ‘बॉम्बे’, ‘अग्नि साक्षी’, ‘गुप्त’, ‘दिल से..’, ‘मन’, ‘लज्जा’, ‘कंपनी’ और ‘एस्केप फ्रॉम तालिबान’ जैसी कई यादगार फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया. इन फिल्मों ने उन्हें 90 के दशक की सबसे सक्सेस और पॉपुलर एक्ट्रेसेस की कतार में ला खड़ा किया था, जिनकी फैन फॉलोइंग आज भी बरकरार है.
कैंसर को मात देने के बाद मनीषा ने एक बार फिर बॉलीवुड में वापसी की और अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा. वे ‘डियर माया’, ‘संजू’ और ‘लस्ट स्टोरीज’ जैसी फिल्मों और प्रोजेक्ट्स में नजर आईं. साल 2024 में उन्होंने संजय लीला भंसाली की नेटफ्लिक्स सीरीज ‘हीरामंडी: द डायमंड बाजार’ में मल्लिकाजान का शानदार किरदार निभाया. इस किरदार में उनके बेहतरीन अभिनय को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा और उनकी दमदार वापसी की जमकर तारीफ की. आज भी लोग उनको उतना ही प्यार करते हैं और चाहते हैं.