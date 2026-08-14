Add Zee Business As A Preferred Source
App

‘लगा मर जाऊंगी...’ मनीषा कोइराला ने सुनाया उस डरावनी रात का किस्सा, जब उन्होंने पता चला....

Manisha Koirala: बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला की फिल्म जर्नी बहुत लंबी रही है. उन्होंने हिंदी से लेकर साउथ सिनेमा में कई फिल्मों में काम किया, जो आज भी उनके फैंस की फेवरेट है. अपने एक इंटरव्यू में मनीषा ने उस डरावनी रात का किस्सा सुनाया, जब उन्होंने...

Written ByVandana Saini
Published: Aug 14, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:32 AM IST
‘लगा मर जाऊंगी...’ मनीषा कोइराला ने सुनाया उस डरावनी रात का किस्सा, जब उन्होंने पता चला....
Image Credit: मनीषा कोइराला की उस डरावनी रात का किस्सा (स्क्रीनग्रैब)

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिशा और उचित आसन का चयन... इस रक्षाबंधन वास्तु नियमों के अनुसार भाई को बांधें राखी
2
3
4
5