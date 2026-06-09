/नाम और पहचान के दुरुपयोग पर भड़के ऑस्कर विजेता रेसुल, नोटिस जारी कर दे डाली चेतावनी; कहा-अब होगी कानूनी कार्रवाई

ऑस्कर विनर साउंड डिजाइनर रेसुल पुकुट्टी ने मंगलवार को एक पब्लिक नोटिस जारी किया. इसमें उन्होंने उन सभी लोगों और संस्थाओं को चेतावनी दी, जो बिना इजाजत उनके नाम, ट्रेडमार्क, फोटो, वीडियो, आवाज या उनसे जुड़े अन्य प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कुछ लोग और संगठन उनके साथ संबंध होने का झूठा दावा करके इन कंटेंट्स का बिजनेस फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. रेसुल पुकुट्टी ने ऐसे सभी लोगों से तुरंत इन गतिविधियों को बंद करने के लिए कहा है. साथ ही चेतावनी भी दी है कि नोटिस का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.